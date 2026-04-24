REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Świadczenia dla matek w 2026 roku. Sprawdź, co Ci przysługuje. Oto lista zasiłków i dodatków

Świadczenia dla matek w 2026 roku. Sprawdź, co Ci przysługuje. Oto lista zasiłków i dodatków

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 kwietnia 2026, 15:40
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Świadczenia dla matek w 2026 roku. Sprawdź, co Ci przysługuje. Oto lista zasiłków i dodatków
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rok 2026 przynosi stabilizację w systemie wsparcia rodzin. System opiera się na sprawdzonych filarach programów socjalnych oraz pełnym wdrożeniu pakietu Aktywny Rodzic. Matki planujące powrót do pracy, jak i te opiekujące się dziećmi w domu, mogą liczyć na realne wsparcie finansowe. Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić jeszcze w tym miesiącu, aby nie stracić ciągłości wypłat.

rozwiń >

Oto kompletny przewodnik po świadczeniach dla matek w 2026 roku.

REKLAMA

REKLAMA

800 plus - stały fundament budżetu domowego

Świadczenie wychowawcze pozostaje kluczowym elementem wsparcia. W 2026 roku rodzice otrzymają 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia. Wsparcie bez względu na dochód rodziny. Obecnie trwa nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy. Złóż wniosek do 30 kwietnia, aby zachować ciągłość wypłat w czerwcu.

Program Aktywny Rodzic

To system trzech świadczeń, które pozwalają matkom elastycznie łączyć życie zawodowe z rodzinnym.

  1. Aktywni rodzice w pracy (tzw. babciowe) - 1500 zł miesięcznie (1900 zł przy dziecku z niepełnosprawnością). Dla rodziców aktywnych zawodowo, na sfinansowanie opieki (np. niania, babcia).
  2. Aktywnie w żłobku - dofinansowanie do 1500 zł miesięcznie na czesne (do wysokości faktycznej opłaty). Uwaga: Świadczenie nie pokrywa kosztów wyżywienia. Środki trafiają bezpośrednio do placówki.
  3. Aktywnie w domu - 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku 12-35 miesięcy. Dla rodziców, którzy nie pracują lub nie wysyłają dziecka do żłobka. Zastępuje dawny Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

Zasiłek macierzyński i urlopy w 2026 roku

Dla kobiet zatrudnionych na umowę o pracę lub opłacających składki chorobowe (B2B, zlecenie):

REKLAMA

  • 100 proc. podstawy za okres urlopu macierzyńskiego (20 tygodni).
  • 81,5 proc. podstawy za cały okres, jeśli wniosek o urlop rodzicielski złożono w ciągu 21 dni po porodzie.

Zasada 9 tygodni dla ojca: Drugi rodzic posiada wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Jeśli ich nie wykorzysta, prawo to przepada (matka nie może przejąć tych tygodni).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kosiniakowe - wsparcie dla nieubezpieczonych

Matki nieposiadające prawa do zasiłku macierzyńskiego (studentki, osoby na umowach o dzieło, bezrobotne) 1000 zł netto miesięcznie przez 52 tygodnie. Brak kryterium dochodowego.

Wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością

W 2026 roku istotnie wzrosło wsparcie dla opiekunów:

  • Świadczenie pielęgnacyjne: Po waloryzacji od 1 stycznia 2026 roku wynosi ono 3386 zł miesięcznie.
  • Aktywny Rodzic: Podwyższona kwota (1900 zł zamiast 1500 zł) w wariancie dla pracujących.

Dodatki z kryterium dochodowym

Rodziny o niższych dochodach mogą ubiegać się o:

  • Becikowe: Jednorazowe 1000 zł (próg dochodowy: 1922 zł netto na osobę).
  • Zasiłek rodzinny: Kwoty uzależnione od wieku dziecka (próg dochodowy: 674 zł netto na osobę).
  • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: Dodatkowe wsparcie przy spełnieniu kryteriów dochodowych.

O czym warto pamiętać? Wszystkie świadczenia są zwolnione z podatku dochodowego i nie podlegają egzekucji komorniczej. Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu powiadomień w systemie eZUS.

Nowoczesne formalności przez mObywatel i mZUS

W 2026 roku składanie wniosków o świadczenia nie wymaga wizyt w urzędach, a większość formalności załatwisz w kilka minut z poziomu smartfona. Aplikacje mZUS oraz mObywatel stały się głównymi kanałami komunikacji z urzędem, oferując intuicyjne kreatory wniosków, które automatycznie zaciągają dane rodziców i dzieci. Dzięki systemowi powiadomień PUSH otrzymasz bezpośrednią informację o przyznaniu środków oraz przypomnienia o zbliżających się terminach, co eliminuje ryzyko utraty ciągłości wypłat 800 plus czy "babciowego".

Karta Dużej Rodziny jako stały element oszczędności

Dla matek wychowujących co najmniej trójkę dzieci kluczowym wsparciem pozostaje Karta Dużej Rodziny, dostępna w formie cyfrowej w Twoim telefonie. W 2026 roku oferuje ona jeszcze szerszy wachlarz zniżek, obejmujący nie tylko ustawowe ulgi na przejazdy kolejowe (37 proc. na bilety jednorazowe) czy darmowe wstępy do parków narodowych, ale także realne rabaty na paliwo, energię elektryczną oraz zakupy w największych sieciach handlowych. Co istotne, raz przyznana karta dla rodzica jest ważna bezterminowo, co pozwala na korzystanie z przywilejów nawet wtedy, gdy dzieci staną się już dorosłe.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy mogę pobierać 800 Plus i "babciowe" jednocześnie? Tak. Świadczenie 800 plus jest całkowicie niezależne od programu Aktywny Rodzic. Możesz otrzymywać oba świadczenia.
  2. Co się stanie, jeśli spóźnię się z wnioskiem o 800+ w kwietniu? Jeśli złożysz wniosek w maju, otrzymasz wypłatę z wyrównaniem za czerwiec, ale pieniądze wpłyną na konto dopiero w lipcu. Złożenie wniosku do 30 kwietnia gwarantuje wypłatę bez żadnej przerwy.
  3. Czy "Aktywnie w żłobku" pokrywa koszt obiadu w placówce? Nie. Dofinansowanie (do 1500 zł) dotyczy wyłącznie tzw. czesnego (opłaty za pobyt). Za wyżywienie rodzic musi zapłacić oddzielnie.
  4. Czy mogę zmienić wariant programu Aktywny Rodzic w ciągu roku? Tak. Jeśli Twoja sytuacja życiowa ulegnie zmianie (np. wrócisz do pracy lub z niej zrezygnujesz), możesz złożyć nowy wniosek do ZUS o zmianę wariantu świadczenia.
  5. Gdzie składa się wnioski? W 2026 roku system jest w pełni cyfrowy. Wszystkie wnioski procesuje ZUS przez portal PUE ZUS (eZUS), aplikację mZUS lub bankowość elektroniczną.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Świadczenia dla matek w 2026 roku. Sprawdź, co Ci przysługuje. Oto lista zasiłków i dodatków
24 kwi 2026
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA