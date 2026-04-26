Twoje pieniądze » Świadczenia » Dwukrotność 800 plus dla seniorów za wychowanie co najmniej dwojga dzieci, które „pracują w Polsce i zasilają budżet państwa poprzez płacenie podatków". Kiedy nowe świadczenie dla rodziców-emerytów wejdzie w życie?

Dwukrotność 800 plus dla seniorów za wychowanie co najmniej dwojga dzieci, które „pracują w Polsce i zasilają budżet państwa poprzez płacenie podatków”. Kiedy nowe świadczenie dla rodziców-emerytów wejdzie w życie?

26 kwietnia 2026, 10:22
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Dwukrotność 800 plus dla seniorów za wychowanie co najmniej dwojga dzieci, które „pracują w Polsce i zasilają budżet państwa poprzez płacenie podatków”. Kiedy nowe świadczenie dla rodziców-emerytów wejdzie w życie?
Wprowadzenie nowego świadczenia w wysokości dwukrotności obecnie obowiązującego 800 plus (tj. w wysokości 1600 zł miesięcznie) dla rodziców, którzy podjęli się trudu wychowania co najmniej dwojga dzieci, które pracują w Polsce i odprowadzają w naszym kraju podatki – jest postulatem petycji obywatelskiej, która trafiła do Sejmu. W sprawie podobnego żądania – sejmowa Komisja do Spraw Petycji wystąpiła już wcześniej z dezyderatem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

800 plus, czyli świadczenie, które ma pomóc w pokryciu bieżących wydatków związanych z wychowaniem dzieci, ale już nie – zrekompensować wydatki poniesione na dzieci przez rodziców, którzy obecnie są już w wieku senioralnym

Świadczenie wychowawcze (potocznie określane 800 plus) przysługuje na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – na każde dziecko, do czasu, aż ukończy ono 18 rok życia. Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje ono:

  • matce albo ojcu dziecka – jeżeli dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca, z zastrzeżeniem, że – w przypadku, gdy dziecko (zgodnie z orzeczeniem sądu) jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach – kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującej za dany miesiąc (czyli – 400 zł),
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie, która opiekuje się dzieckiem i złożyła wniosek o jego adopcję) – jeżeli dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
  • opiekunowi prawnemu dziecka (czyli osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),
  • opiekunowi tymczasowemu dziecka,
  • opiekunowi dziecka wskazanemu przez władze kraju pochodzenia,
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej – jeśli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej,
  • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

O świadczenie wychowawcze 800 plus może ubiegać się każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko. Świadczenie 800 plus nie przysługuje jednak rodzicom-seniorom, jako rekompensata za to, że w przeszłości wychowali dzieci i ponosili w związku z tym wydatki.

Świadczenie wychowawcze przysługuje aktualnie w kwocie 800 zł miesięcznie na dziecko – tyle beneficjent świadczenia otrzymuje „na rękę”, niezależnie od wysokości dochodu. Od ww. świadczenia, jego beneficjent, nie płaci przy tym podatku dochodowego i świadczenie nie może zostać zajęte w drodze egzekucji.

Celem uzyskania świadczenia wychowawczego 800 plus – należy złożyć wniosek do ZUS, za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów wnioskowania:

  • Platformy PUE/eZUS lub aplikacji mobilnej mZUS,
  • portalu informacyjno-usługowy Emp@tia (LINK),
  • bankowości elektronicznej.

Jeżeli wniosek o przyznanie świadczenia zostanie złożony w trakcie trwania tzw. okresu świadczeniowego (który obecnie trwa od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.) – prawo do świadczenia zostanie przyznane przez ZUS od miesiąca złożenia wniosku, do końca okresu świadczeniowego. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy w miesiącu czerwcu danego roku – wniosek na nowy okres świadczeniowy, należy złożyć do ZUS nie później niż w terminie do 30 kwietnia danego roku.

Warto również wspomnieć, że rząd pracuje obecnie nad zmianą zasad ubiegania się o świadczenie wychowawcze 800 plus, która miałyby polegać na wprowadzeniu mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia na kolejne okresy świadczeniowe, bez konieczności corocznego składania przez rodziców lub opiekunów dzieci nowych wniosków. Więcej na ten temat, można przeczytać w poniższym artykule:

Dwukrotność 800 plus dla seniorów za wychowanie co najmniej dwojga dzieci: wprowadzenie nowego świadczenia dla rodziców-emerytów jest postulatem petycji obywatelskiej, która trafiła do Sejmu

W dniu 29 grudnia 2025 r. do Sejmu została złożona petycja obywatelska (nr BKSP-153-X-804/25), której autor domaga się wprowadzenia nowe świadczenia dla rodziców, którzy:

  1. wychowali co najmniej dwoje dzieci,
  2. a dzieci te pracują na terytorium Polski, jak również
  3. odprowadzają w Polsce podatki oraz wszystkie obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Świadczenie to, miałoby przysługiwać w wysokości dwukrotności aktualnego świadczenia wychowawczego 800 plus, czyli w kwocie 1600 zł miesięcznie. Petytor jest zdania, że osoby wychowujące dzieci, które następnie podejmują legalną pracę w Polsce i zasilają system podatkowy oraz składkowy państwa – „w sposób realny i mierzalny przyczyniają się do stabilności finansów publicznych, w tym systemu emerytalnego i ochrony zdrowia”. Autor petycji ubolewa jednocześnie, że obecny system świadczeń nie przewiduje trwałego mechanizmu rekompensaty dla rodziców-emerytów, którzy:

  • ponieśli wieloletnie koszty wychowania i edukacji dzieci,
  • ich wysiłek wychowawczy przyniósł państwu konkretne korzyści fiskalne,
  • w wielu przypadkach sami otrzymują niskie emerytury lub świadczenia.

Wprowadzenie nowego świadczenia w wysokości dwukrotności 800 plus, czyli 1600 miesięcznie dla seniorów, którzy podjęli się trudu wychowania co najmniej dwojga dzieci – w opinii petytora – czyniłoby zadość zasadzie sprawiedliwości międzypokoleniowej.

Dwukrotność 800 plus dla seniorów za wychowanie co najmniej dwojga dzieci: sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS) zwraca uwagę na inne, podobne żądanie wprowadzenia nowego świadczenia dla rodziców-emerytów

W sporządzonej przez sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS) opinii prawnej z dnia 26 lutego 2026 r. na temat petycji (nr BKSP-155-X-804/25), której przedmiotem jest wprowadzenie stałego świadczenia pieniężnego w wysokości dwukrotności obecnego 800 plus (tj. 1600 zł miesięcznie) dla rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci pracujących na terytorium Polski – eksperci BEOS zwrócili uwagę, że podobne żądanie zostało także sformułowane w innej petycji (nr BKSP-155-X-539/25), która dotyczyła przyznania „dodatków pieniężnych 800+ dla emerytów za wychowanie dzieci”. Przedmiotem ww. petycji było żądanie zmiany przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w taki sposób, aby wprowadzić dodatek pieniężny emerytalny z tytułu wychowania dzieci, który „przysługiwałby w kwocie 800 zł rodzicowi-emerytowi za każde wychowane i wykształcone dziecko w ilości co najmniej 2 dzieci, które pracują w Polsce i płacą podatki do budżetu państwa, a w przypadku wychowania przez małżeństwo jednego dziecka dodatek dla każdego z małżonków wynosiłby 400 zł”.

Analiza treści obu petycji (nr BKSP-155-X-804/25 oraz nr BKSP-155-X-539/25) doprowadziła ekspertów BEOS do wniosku, że – istotą obu żądań jest przyznanie świadczenia emerytom, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci, które pracują w Polsce, a w konsekwencji zasilają budżet państwa poprzez płacenie podatków i innych obowiązkowych świadczeń o charakterze publicznoprawnym, w szczególności wynikających z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. Różnice pomiędzy petycjami polegają natomiast na tym, że:

  • w pierwszej petycji (nr BKSP-155-X-539/25) – wnoszący petycję wskazał, iż domaga się nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci poprzez wprowadzenie świadczenia w wysokości 800 zł dla rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci, przy czym świadczenie to miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, które spełnia ww. kryteria; zaś
  • w drugiej petycji (nr BKSP-155-X-804/25) – wnoszący petycję nie wskazuje, w jakim akcie prawnym powinna zostać dokonana zmiana, jednakże domaga się wprowadzenia dodatku w kwocie odpowiadającej dwukrotności aktualnego świadczenia wychowawczego 800 plus (tj. w kwocie 1600 zł) emerytom, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci, spełniających ww. kryteria.

Z powyższego wynika, że w obu petycjach został nieco inaczej ukształtowany mechanizm przyznawania świadczenia rodzicom, którzy ponieśli wiele kosztów i trudów wynikających z wychowania co najmniej dwójki dzieci.

Na posiedzeniu 8 października 2025 r. Komisja do Spraw Petycji rozpatrując petycję nr BKSP-155-X-539/25 postanowiła wystąpić z dezyderatem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym – miało zostać postawione pytanie czy resort przewiduje albo prowadzi prace właśnie nad takim dodatkiem dla seniorów, którzy w przeszłości podjęli się trudu wychowania dzieci i dodała – „niekoniecznie dwójki, ale być może więcej”. Po otrzymaniu odpowiedzi resortu na ww. wystąpienie – posłowie-członkowie Komisji mają ostatecznie zdecydować, czy przychylą się do postulatu zawartego w petycji i podejmą inicjatywę ustawodawczą, mającą na celu zmianę ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w taki sposób, aby przysługujące na jej podstawie świadczenie 800 plus objęło również rodziców, którzy są już w wieku senioralnym.

Z uwagi na fakt, że tożsame żądanie – zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo – jest już przedmiotem rozpatrzenia przez sejmową Komisję do Spraw Petycji (a w związku z dezyderatem posłów – również Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – sejmowe BEOS – w odniesieniu do petycji dotyczącej wprowadzenia nowego świadczenia w postaci dwukrotności 800 plus dla rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci, które pracują w Polsce i odprowadzają w naszym kraju podatku – zarekomendowało Komisji – pozostawienie tej petycji bez rozpoznania. Jeżeli natomiast Komisja zdecydowałaby się na merytoryczne rozpatrzenie żądania zawartego w petycji – nieuwzględnianie tego żądania.

Należy jednak podkreślić, że rekomendacja sejmowego BEOS nie jest wiążąca dla posłów, będących członkami sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Dalsze losy omawianego postulatu (i nowego świadczenia dla rodziców-emerytów) pozostają zatem – na ten moment – w ich „rękach”, bowiem – w dniu 30 marca 2026 r. – sejmowa Komisja wydłużyła termin na rozpatrzenie przedmiotowej petycji.

Dwukrotność 800 plus dla seniorów za wychowanie co najmniej dwojga dzieci: na jakim etapie jest rozpatrzenie petycji, czyli – czy i kiedy nowe świadczenie dla rodziców-emerytów wejdzie w życie?

Jak zostało już wspomniane powyżej – w dniu 30 marca 2026 r. – sejmowa Komisja do Spraw Petycji podjęła decyzję o wydłużeniu terminu na rozpatrzenie postulatu wprowadzenia nowego świadczenia w wysokości dwukrotności aktualnego świadczenia wychowawczego 800 plus (tj. 1600 zł) dla rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci pracujących w Polsce i odprowadzających w naszym kraju podatki. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że w sprawie innej petycji (nr BKSP-155-X-539/25), w której zostało zawarte podobne żądanie – Komisja, w dniu 8 października 2025 r., skierowała dezyderat do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i po otrzymaniu odpowiedzi na ww. wystąpienie – zamierza ostatecznie rozpatrzyć obie petycje. Wówczas – posłowie podejmą decyzję, czy zdecydują się na podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie wprowadzenia nowego świadczenia dla rodziców-emerytów. Na dzień dzisiejszy – nie został jeszcze wyznaczony termin posiedzenia, podczas którego petycja nr BKSP-153-X-804/25 zostanie poddana pod obrady posłów-członków sejmowej Komisji do Spraw Petycji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 508)
