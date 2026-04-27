Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus w maju 2026 roku. Uwaga na terminy wypłat i "pułapkę majową" we wnioskach [HARMONOGRAM]

800 plus w maju 2026 roku. Uwaga na terminy wypłat i "pułapkę majową" we wnioskach [HARMONOGRAM]

27 kwietnia 2026, 15:00
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
800 plus, gotówka, pieniądze, świadczenie
800 plus w maju 2026 roku. Uwaga na terminy wypłat i "pułapkę majową" we wnioskach [HARMONOGRAM]
Maj 2026 roku to kluczowy miesiąc dla milionów rodziców. ZUS nie tylko zmienia terminy przelewów 800 plus przez długi weekend, ale też stawia beneficjentów przed "ostatnim dzwonkiem" na złożenie wniosku. Jeśli przegapisz majową datę, w Twoim budżecie powstanie dziura, którą załatasz dopiero w wakacje.

Przelewy 800 plus w maju 2026. Kiedy pieniądze na koncie?

Standardowo ZUS wypłaca świadczenie 800 plus w określonych dniach miesiąca: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. Jednak w maju 2026 roku układ kalendarza wymusza istotne przesunięcia. Rodzice, którzy zazwyczaj otrzymują przelew 2. dnia miesiąca, muszą przygotować się na wcześniejszą wypłatę. Ponieważ 2 maja 2026 roku to sobota (a 1 maja to święto), środki powinny trafić na konta już 30 kwietnia (czwartek).

Harmonogram wypłat 800 plus na maj 2026

  • 2 maja (sobota) - pieniądze otrzymasz wcześniej: 30 kwietnia (czwartek).
  • 4 maja (poniedziałek) - wypłata zgodnie z planem.
  • 9 maja (sobota) - wypłata 8 maja (piątek).
  • 16 maja (sobota) - wypłata 15 maja (piątek).
  • 17 maja (niedziela) - wypłata 15 maja (piątek).
  • 23-24 maja (weekend) - wypłata 22 maja (piątek).

"Pułapka majowa" we wnioskach o 800 plus na nowy okres 2026/2027. Możesz zostać bez pieniędzy w czerwcu

Maj 2026 to ostatni moment na dopełnienie formalności związanych z nowym okresem świadczeniowym (który zaczyna się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku). Co ważne, jeśli złożysz wniosek dopiero w maju, narażasz się na tzw. brak ciągłości wypłat.

  • Wniosek do 30 kwietnia: Gwarancja przelewu za czerwiec do 30 czerwca.

Wniosek w maju: ZUS ma czas na wypłatę środków (z wyrównaniem za czerwiec) aż do 31 lipca. Oznacza to, że w czerwcu Twój portfel może świecić pustkami. Wniosek złożony w maju oznacza, że w czerwcu nie dostaniesz ani grosza. Środki za dwa miesiące skumulują się dopiero w lipcowym przelewie.

Czy będzie waloryzacja 800 plus w 2026 roku?

Wielu rodziców liczyło na podwyżkę świadczenia 800 plus ze względu na inflację. Niestety, aktualne plany rządu na 2026 rok nie przewidują waloryzacji. Kwota pozostaje na poziomie 800 zł na każde dziecko. Eksperci wskazują, że choć w debacie publicznej pojawiały się postulaty "1100 plus", to priorytetem budżetowym pozostaje uszczelnienie systemu i powiązanie świadczenia z obowiązkiem szkolnym.

Rewolucja dla opiekunów. Nowa grupa uprawnionych

Od maja 2026 roku wchodzą w życie przepisy rozszerzające krąg osób uprawnionych do świadczenia 800 plus. Do katalogu dopisano osoby sprawujące bieżącą pieczę nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu. To ważna zmiana dla rodzin zastępczych i opiekunów faktycznych, którzy do tej pory mieli trudności z uzyskaniem wsparcia.

Nowe kontrole. 800 plus a szkoła

W maju 2026 roku ZUS będzie już w pełni korzystał z automatycznej wymiany danych z systemem SIO (System Informacji Oświatowej). Co ważne, jeśli Twoje dziecko (dotyczy to szczególnie dzieci uchodźczych) nie realizuje obowiązku szkolnego w polskiej placówce, wypłata 800 plus zostanie wstrzymana natychmiast. Systemy "wyłapią" brak dziecka w rejestrach w momencie weryfikacji wniosków na nowy okres.

O czym jeszcze musisz pamiętać w maju 2026?

  • Kontrole ZUS: Urząd coraz ściślej weryfikuje, czy dzieci objęte świadczeniem faktycznie realizują obowiązek szkolny w Polsce.
  • Wnioski tylko online: Jedyną drogą złożenia dokumentów pozostaje platforma PUE ZUS, aplikacja mZUS lub bankowość elektroniczna.
  • Status UKR: Obywatele Ukrainy muszą pamiętać o spełnieniu nowych wymogów dotyczących aktywności zawodowej i edukacji dzieci, by nie stracić prawa do przelewów.

Jak sprawdzić status wypłaty w mZUS? Instrukcja

Nie musisz dzwonić na infolinię ZUS. Zrobisz to w 30 sekund w telefonie:

  1. Zaloguj się do aplikacji mZUS.
  2. Wybierz rolę "Świadczeniobiorca".
  3. Kliknij w zakładkę "Świadczenia wychowawcze 800+".
  4. Wybierz rok 2026 i sprawdź status: "Obsłużony" oznacza zatwierdzony przelew

800 plus to nie wszystko. Sprawdź "Babciowe"

Pamiętaj, że od 2024 r. funkcjonuje program "Aktywny Rodzic". W maju 2026 roku możesz pobierać jednocześnie 800 plus oraz jedno ze świadczeń:

  • Aktywnie w żłobku (do 1500 zł dopłaty do czesnego),
  • Aktywni rodzice w pracy (1500 zł tzw. babciowego),
  • Aktywnie w domu (500 zł na dziecko).

Łącznie na jedno dziecko możesz otrzymać od państwa nawet 2300 zł miesięcznie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o 800 plus w maju 2026 roku

  1. Kiedy złożyć wniosek o 800 plus, aby nie mieć przerwy w wypłatach? Najlepiej zrobić to do 30 kwietnia 2026 roku. Złożenie wniosku w tym terminie gwarantuje, że przelew za czerwiec otrzymasz bez opóźnień (najpóźniej do 30 czerwca). Jeśli złożysz wniosek w maju, pieniądze za czerwiec wpłyną dopiero w lipcu wraz z wyrównaniem.
  2. Czy w maju 2026 roku wypłaty 800 plus będą wcześniej? Tak, dla osób mających termin płatności na 2 maja. Ze względu na to, że jest to sobota, a 1 maja jest dniem wolnym, ZUS przeleje środki wcześniej - prawdopodobnie już 30 kwietnia.
  3. Czy świadczenie 800 plus zostanie zwaloryzowane w 2026 roku? Obecnie rząd nie planuje waloryzacji kwoty 800 plus w 2026 roku. Kwota świadczenia pozostaje na niezmienionym poziomie 800 zł na każde dziecko.
  4. Jak sprawdzić, kiedy przyjdzie przelew w maju? Dokładny termin płatności możesz sprawdzić na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja ta znajduje się w zakładce "Świadczeniobiorca" -> "Rodzina 800 plus" -> "Szczegóły wniosku".
  5. Czy można złożyć wniosek o 800 plus w formie papierowej? Nie. Od kilku lat wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez: aplikację mobilną mZUS, portal PUE ZUS, bankowość elektroniczną, portal Emp@tia.
Źródło: INFOR
Infor.pl
Orzeczenie o niepełnosprawności 2026. Zobacz, jakie zniżki, ulgi, udogodnienia i dopłaty przysługują. Przewodnik po zmianach
27 kwi 2026

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w kwietniu 2026 roku to klucz do szerokiego wachlarza wsparcia finansowego, który przeszedł w ostatnich latach gruntowną reformę. Po marcowej waloryzacji świadczenia osiągnęły nowe poziomy. Na co dokładnie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie? Oto szczegóły.
Jesteś chory? Pracodawca może przyjść na kontrolę. Musisz wpuścić go do mieszkania
27 kwi 2026

Czy pracodawca, który chce skontrolować pracownika korzystającego z L4 ma prawo wejść do jego mieszkania? To pytanie zadaje sobie wielu pracowników, którzy niekoniecznie dlatego, że mają coś do ukrycia, nie chcą dzielić się swoją prywatnością z szefem.
Były 403 ogniska tej choroby w 2021 roku – teraz zaczyna się od nowa, ale Minister zastrzega: nie dopuścimy do powtórki
27 kwi 2026

W trzech mazowieckich powiatach wykryto ostatnio 13 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Minister rolnictwa Stefan Krajewski postawił wszystkie służby w stan najwyższej gotowości. Główny Lekarz Weterynarii powołał specjalny zespół ds. dochodzeń epizootycznych. Wszyscy pamiętają dramat z 2021 roku, kiedy w tych samych miejscach wykryto ponad 400 ognisk, a zakłady nie nadążały z utylizacją…
Majówka za granicą? O tym lepiej pamiętać!
27 kwi 2026

Wyjeżdżasz na majówkę? Lepiej, żebyś o tym pamiętał. Podczas wypoczynku za granicą mogą zdarzyć się różne sytuacje – od niespodziewanych problemów zdrowotnych po inne nieprzyjemne zdarzenia. Koszty takich incydentów mogą być wysokie – nawet sięgające kilkuset euro. Ryzyko warto zminimalizować - podpowiadamy jak.

Podatek od nieruchomości 2026: drony, zdjęcia satelitarne i JPK_ST_KR. Gmina może sprawdzić deklarację nawet kilka lat wstecz
27 kwi 2026

Wystarczy rozbieżność między deklaracją DN-1 albo informacją IN-1 a ortofotomapą, ewidencją gruntów i budynków lub dokumentami firmy, aby gmina wezwała podatnika do wyjaśnień. Stawką może być korekta podatku od nieruchomości, zaległość za wcześniejsze lata, odsetki i kara porządkowa za brak reakcji na wezwanie. W 2026 r. znaczenie mają nie tylko oględziny w terenie, ale także analiza danych, zdjęcia z powietrza i – w przypadku części przedsiębiorców – informacje z JPK_ST_KR.
Diety krajowe i zagraniczne po zmianach w 2026 r. [Projekt rozporządzenia]
27 kwi 2026

Diety krajowe i zagraniczne w końcu czekają zmiany. W 2026 r. trwają prace nad projektem rozporządzenia podnoszącym stawki diety krajowej i wprowadzającym liczne zmiany kwot w dietach zagranicznych. Sprawdź, jaka będzie wysokość diet w podróżach służbowych po zmianach. Projekt jest na etapie opiniowania.
Znowu podwyżka cen benzyny i oleju napędowego. Ile zapłacimy na stacji benzynowej we wtorek 28 kwietnia?
27 kwi 2026

Po raz kolejny zdrożeje benzyna i diesel na stacjach benzynowych. Jutro, 28 kwietnia, zapłacimy za paliwa od 6,21 zł do 7,12 zł za 1 litr. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać we wtorek.
Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy ruszyli do notariuszy, chodzi o majątek i spokój rodziny. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026?
27 kwi 2026

Jeszcze kilka lat temu wiele osób odkładało spisanie testamentu "na później". Dziś trend wyraźnie się odwraca. Polacy coraz częściej chcą mieć pewność, że ich majątek trafi dokładnie tam, gdzie powinien, najlepiej bez sporów, niedomówień i rodzinnych konfliktów. Jakie są koszty notarialne testamentu w 2026?

