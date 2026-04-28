Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia »

Nowy sposób na 3600 zł dla emeryta. ZUS wskazuje na rekordowy trend. W 2026 roku seniorzy masowo wybierają tę drogę

28 kwietnia 2026, 15:15
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Praca na emeryturze przestaje być koniecznością, a staje się finansową strategią. Dzięki kolejnej podwyżce płacy minimalnej w 2026 roku, seniorzy mogą liczyć na co najmniej 3600 zł netto dodatku do domowego budżetu. ZUS bije rekordy - już niemal 900 tysięcy emerytów łączy pobieranie świadczenia z pracą.

Finansowy zastrzyk. Ile realnie zarobi emeryt w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto. Dla seniora zatrudnionego na pełny etat oznacza to wypłatę w wysokości około 3606 zł netto (na rękę). To o 140 zł brutto więcej niż w roku ubiegłym, ale prawdziwa skala zmian ukazuje się w dłuższej perspektywie. Jeszcze w 2023 roku minimalna krajowa wynosiła 3600 zł, ale... brutto. Dziś te same 3600 zł senior otrzymuje bezpośrednio do portfela jako czysty zysk. Połączenie najniższej krajowej z przeciętną emeryturą sprawia, że wielu seniorów dysponuje miesięcznym budżetem przekraczającym 6000-7000 zł netto.

Nowy trend. Srebrna rewolucja na rynku pracy

To już nie jest tylko kwestia dorabiania do leków. W Polsce trwa "srebrna rewolucja" - z najnowszych danych wynika, że już co dziesiąty senior jest aktywny zawodowo. Tylko w ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o 100 tysięcy osób. Co ciekawe, rynek pracy najchętniej witają kobiety. Stanowią one blisko 58 proc. wszystkich zatrudnionych seniorów. Statystyczny pracujący emeryt ma dziś 67 lat i - jak pokazują trendy - nie zamierza rezygnować z aktywności, dopóki pozwala mu na to zdrowie.

Dlaczego praca po 60-tce stała się opłacalna?

Z sondażu SW Research wynika, że aż 71 proc. seniorów chce pracować. Choć dla 63 proc. głównym motywatorem jest wysoki dochód gwarantowany przez pensję minimalną, to na znaczeniu zyskują inne czynniki:

  • Poczucie misji: Chęć przekazywania wiedzy młodszym pokoleniom.
  • Zdrowie psychiczne: Kontakt z ludźmi zapobiegający wykluczeniu społecznemu.
  • Stabilność: Gwarancja stałych wpływów przy dynamicznie rosnących kosztach życia.

Warto przypomnieć, że jeszcze w 2020 roku płaca minimalna wynosiła 2600 zł brutto. Dzisiejsze stawki całkowicie zmieniają opłacalność podejmowania zatrudnienia na jesieni życia.

Pułapka czy szansa? Przeliczanie emerytury w ZUS

Praca na emeryturze to nie tylko bieżąca gotówka, ale i inwestycja w przyszłe świadczenie. Każdy miesiąc odprowadzania składek daje prawo do ponownego przeliczenia emerytury:

  • Zwiększenie kapitału: Nowe składki są doliczane do konta ubezpieczonego w ZUS.
  • Mniejsza prognoza życia: Składając wniosek o przeliczenie później, ZUS dzieli kapitał przez mniejszą liczbę miesięcy średniego dalszego trwania życia, co realnie podnosi kwotę comiesięcznej emerytury.
  • Wniosek raz w roku: Emeryt może raz na rok kalendarzowy (po zakończeniu kwartału) wystąpić o doliczenie składek.

Ulga dla seniora - jak nie płacić podatku?

Dla osób, które czują się na siłach, by czasowo zrezygnować z pobierania emerytury na rzecz samej pracy, państwo przygotowało bonus: PIT-0 dla seniora. Zwolnienie z podatku dochodowego obowiązuje do kwoty zarobków 85 528 zł rocznie. Uwzględniając kwotę wolną od podatku, pracujący senior może nie płacić podatku od dochodów wynoszących nawet 115 tys. zł rocznie. To sprawia, że kwota "na rękę" przy płacy minimalnej jest jeszcze wyższa, bo pensja nie jest pomniejszana o zaliczkę na podatek.

FAQ - najczęstsze pytania o pracę emeryta w 2026 roku

  1. Ile wynosi płaca minimalna netto dla emeryta w 2026 roku? Przy standardowej umowie o pracę jest to kwota około 3606 zł na rękę.
  2. Czy pracujący emeryt musi płacić składki ZUS? Tak, przy umowie o pracę składki są obowiązkowe, co pozwala na późniejszą waloryzację i podwyższenie emerytury.
  3. Czy istnieje limit zarobków dla seniora? Osoby, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny (60/65 lat), mogą zarabiać dowolne kwoty bez ryzyka zawieszenia wypłaty emerytury.
  4. Co z podatkiem? Czy emeryt zawsze płaci PIT? Tak, chyba że korzysta z ulgi"PIT-0 dla seniora", rezygnując czasowo z pobierania świadczenia emerytalnego na rzecz pracy zawodowej.

Ile wynosi płaca minimalna brutto i netto dla pracującego emeryta w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto, co daje około 3606 zł netto przy standardowej umowie o pracę.

Czy pracujący emeryt musi płacić składki ZUS przy umowie o pracę?

Tak, przy umowie o pracę składki są obowiązkowe, co pozwala na późniejszą waloryzację i podwyższenie emerytury.

Czy po osiągnięciu wieku 60/65 lat istnieje limit zarobków dla emeryta?

Osoby, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny (60/65 lat), mogą zarabiać dowolne kwoty bez ryzyka zawieszenia wypłaty emerytury.

Jak działa ulga PIT-0 dla seniora i do jakiej kwoty zwalnia z podatku?

PIT-0 dla seniora zwalnia z podatku do 85 528 zł rocznie dla seniora, który czasowo rezygnuje ze świadczenia na rzecz pracy. Z kwotą wolną pracujący senior może nie płacić PIT od dochodów nawet do 115 tys. zł rocznie.

Jak często emeryt może wystąpić o doliczenie składek i przeliczenie emerytury w ZUS?

Emeryt może raz na rok kalendarzowy (po zakończeniu kwartału) wystąpić o doliczenie składek. Nowe składki powiększają kapitał, a późniejszy wniosek oznacza dzielenie przez mniejszą prognozę życia.

Powiązane
Dodatkowe 892 zł wpłynie na konto wraz z pensją. Nowe przepisy dają zarobić ambitnym
Dodatkowe 892 zł wpłynie na konto wraz z pensją. Nowe przepisy dają zarobić ambitnym
Rewolucja w 800 plus stała się faktem. Rząd wyznaczył datę, rodzice oniemieją. Co się zmieni?
Rewolucja w 800 plus stała się faktem. Rząd wyznaczył datę, rodzice oniemieją. Co się zmieni?
1993,76 zł jeszcze przed emeryturą. Wielu pomija to świadczenie z ZUS, a limity w 2026 roku drastycznie wzrosły
1993,76 zł jeszcze przed emeryturą. Wielu pomija to świadczenie z ZUS, a limity w 2026 roku drastycznie wzrosły
Dożywotnie 288 zł co miesiąc. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS
28 kwi 2026

Emeryci w Polsce mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki, który nie pochodzi z ZUS. Świadczenie ratownicze, bo o nim mowa, po marcowej waloryzacji wzrosło i trafia do kolejnych grup zasłużonych seniorów. Jakie warunki muszą spełnić byli strażacy i ratownicy, aby do połowy maja cieszyć się wyższą wypłatą? Oto szczegóły.
ZUS RUD - korekta za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz. Rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r.
28 kwi 2026

ZUS RUD i korekta umowy o dzieło za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz - rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r. Można to zrobić, logując się na eZUS. Należy wybrać konto indywidualne, a następnie przejść do roli Ogólnej. Oto instrukcja kreatora korekty umowy o dzieło.
Aplikacja mObywatel chroni przed kradzieżą tożsamości. Najważniejsze narzędzia do ochrony danych osobowych
28 kwi 2026

Kradzieże danych zdarzają się coraz częściej. Choć firmy i instytucje mają obowiązek je chronić, wycieki nadal się zdarzają. W aplikacji mObywatel znajdują się narzędzia, które pomagają szybko zareagować i zabezpieczyć się przed skutkami wycieku danych osobowych użytkownika.
Planujesz zakup samochodu? Dobrze rozważ swój wybór, jeśli planujesz jeździć po mieście. Kolejne miasto wprowadza SCT
28 kwi 2026

Kolejne miasto wprowadza strefę czystego transportu. Będą okresy przejściowe, ale nie zmienia to faktu, że planując zakup samochodu, trzeba dokładnie rozważyć, dokąd będzie się chciało nim pojechać. Niektórych kierowców może czekać rozczarowanie.

REKLAMA

Nowy sposób na 3600 zł dla emeryta. ZUS wskazuje na rekordowy trend. W 2026 roku seniorzy masowo wybierają tę drogę
28 kwi 2026

Praca na emeryturze przestaje być koniecznością, a staje się finansową strategią. Dzięki kolejnej podwyżce płacy minimalnej w 2026 roku, seniorzy mogą liczyć na co najmniej 3600 zł netto dodatku do domowego budżetu. ZUS bije rekordy - już niemal 900 tysięcy emerytów łączy pobieranie świadczenia z pracą.
Kto dostanie spadek po ojcu? Zasady i przykłady na 2026 rok
28 kwi 2026

Jak wygląda dziedziczenie ustawowe po ojcu? Co w sytuacji, gdy spadkodawca zostawił ważny testament? Czy spadek po ojcu wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Kto mimo powołania do spadku spadkobiercą być nie może? Prezentujemy najważniejsze zasady i praktyczne przykłady.
Kolejny dzień z wyższymi cenami paliwa. Ile zapłacimy na stacji benzynowej w środę 29 kwietnia?
28 kwi 2026

Po raz kolejny zdrożeje benzyna i diesel na stacjach benzynowych. Jutro, 29 kwietnia, zapłacimy za paliwa od 6,23 zł do 7,22 zł za 1 litr. Minister Energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w środę.
Zwrot PIT jak pułapka. Oszuści polują na podatników
28 kwi 2026

Obietnica szybkiego zwrotu podatku coraz częściej okazuje się przynętą. W ubiegłym roku zgłoszono setki tysięcy zagrożeń w sieci, a liczba incydentów cyberbezpieczeństwa gwałtownie wzrosła. Phishing, fałszywe SMS-y i podszywanie się pod urzędy to dziś codzienność sezonu PIT. Sprawdź, jak nie dać się oszukać i ochronić swoje pieniądze.

REKLAMA

Andrzej Poczobut uwolniony przez Łukaszenkę po 5 latach niewoli - doszło do wymiany więźniów
28 kwi 2026

Doszło do przełomu - więziony przez białoruski reżim przez lata polski dziennikarz, Andrzej Poczobut, został uwolniony. Wiadomość podała agencja Reuters.
Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy wyrównać? Zagłosuj [SONDA]
28 kwi 2026

Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy wyrównać? Chodzi o podniesienie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat i tym samym zrównanie go z wiekiem przechodzenia na emeryturę przez mężczyzn. Zagłosuj w naszej sondzie.
