Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dożywotnie 290 zł co miesiąc. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS

Dożywotnie 290 zł co miesiąc. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS

28 kwietnia 2026, 16:20
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Emeryci w Polsce mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki, który nie pochodzi z ZUS. Świadczenie ratownicze, bo o nim mowa, po marcowej waloryzacji wzrosło i trafia do kolejnych grup zasłużonych seniorów. Jakie warunki muszą spełnić byli strażacy i ratownicy, aby do połowy maja cieszyć się wyższą wypłatą? Oto szczegóły.

Nowa kwota dodatku dla seniorów. Ile wynosi świadczenie?

Od marca 2026 roku wysokość świadczenia ratowniczego wynosi 288 zł miesięcznie. Co istotne, są to pieniądze przyznawane dożywotnio i całkowicie niezależnie od wysokości podstawowej emerytury. Środki te nie są wypłacane przez ZUS, lecz przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Najbliższa tura przelewów zostanie zrealizowana już 15 maja.

Kto może otrzymać 288 zł? Kluczowy staż i wiek

Dodatek ten nie jest powszechny - to forma podziękowania dla osób, które przez lata dbały o bezpieczeństwo innych. Aby otrzymać pieniądze, należy wykazać się aktywnością w ochotniczych formacjach ratowniczych (głównie OSP, ale także TOPR i GOPR). Główne kryteria przyznawania środków:

  • Kobiety: wiek 60 lat i co najmniej 20 lat czynnej służby.
  • Mężczyźni: wiek 65 lat i co najmniej 25 lat czynnej służby.
  • Aktywność: potwierdzony udział w działaniach ratowniczych przynajmniej raz w każdym roku deklarowanego stażu.

Ważną informacją dla wielu osób będzie fakt, że staż nie musi być ciągły. Nawet jeśli w Twojej służbie zdarzały się przerwy, nadal możesz ubiegać się o dodatek, o ile suma lat się zgadza.

Uwaga na błąd we wniosku. Tu nie idź do ZUS!

Wiele osób traci czas, kierując zapytania do ZUS-u. Tymczasem formalności załatwia się w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Wniosek należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego PSP właściwego dla miejsca zamieszkania. Jak udowodnić staż? Zasady się różnią:

  • Okres do 31 grudnia 2011 roku: Wymagane jest pisemne oświadczenie trzech świadków.
  • Okres od 1 stycznia 2012 roku: Potwierdzeniem są wyłącznie oficjalne rejestry i dokumentacja prowadzona przez PSP.

Co ważne, świadkiem nie może być Twój małżonek, rodzeństwo, dzieci ani wnuki. Co najmniej jeden ze świadków musi być osobą, która w okresie Twojej służby pełniła funkcje publiczne lub pracowała w administracji samorządowej (np. radny, sołtys, pracownik gminy).

Gdzie mieszka najwięcej uprawnionych?

Obecnie z dodatku korzysta około 118 tysięcy osób. Statystyki pokazują, że najwięcej beneficjentów zamieszkuje województwa: wielkopolskie, mazowieckie, lubelskie. Najmniejsze zainteresowanie odnotowuje się w regionach zachodnich (woj. lubuskie i zachodniopomorskie). Warto pamiętać, że prawo do pieniędzy przysługuje od miesiąca złożenia wniosku - im szybciej dopełnisz formalności, tym szybciej na Twoje konto wpłynie dodatkowe 288 zł.

Lista dokumentów - co zabrać do komendy PSP?

Zanim udasz się do Komendy Powiatowej lub Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, upewnij się, że masz przy sobie komplet dokumentów. Ich brak to najczęstsza przyczyna opóźnień w wypłacie pieniędzy.

  • Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego - gotowy formularz zazwyczaj można pobrać na stronie internetowej lokalnej komendy PSP lub otrzymać na miejscu.
  • Dowód osobisty - do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości i wieku (60 lat dla kobiet / 65 lat dla mężczyzn).
  • Oświadczenie trzech świadków (dla stażu sprzed 2012 roku): musi być sporządzone według oficjalnego wzoru; przynajmniej jeden świadek musi pełnić funkcję publiczną (lub pełnić ją w czasie Twojej służby); podpisy świadków muszą być potwierdzone przez notariusza lub przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta (często w urzędzie gminy można to zrobić bezpłatnie).
  • Potwierdzenie udziału w akcjach (dla stażu po 2011 roku): Tutaj nie potrzebujesz świadków - komenda PSP sama zweryfikuje Twoje dane w Systemie Wspomagania Decyzji (SWD). Warto jednak znać orientacyjne lata swojej służby, by ułatwić urzędnikowi szukanie.
  • Numer rachunku bankowego - warto mieć go zapisanego na kartce, ponieważ we wniosku należy wskazać, gdzie MSWiA ma przelewać pieniądze.
  • Oświadczenie o braku pokrewieństwa - dokument potwierdzający, że Twoi świadkowie nie są Twoimi najbliższymi krewnymi.

Praktyczna wskazówka: Jeśli Twoja macierzysta jednostka OSP prowadzi własną kronikę lub posiada archiwalne wykazy wyjazdów, warto zrobić ich kserokopię i dołączyć do wniosku jako dokument wspomagający.

FAQ - najczęściej zadawane pytania. Co warto wiedzieć o świadczeniu ratowniczym?

  1. Czy dodatek ratowniczy jest opodatkowany? Zgodnie z najnowszymi przepisami, świadczenie ratownicze jest zwolnione z podatku dochodowego (PIT). Oznacza to, że kwota 288 zł trafia do seniora w pełnej wysokości ("na rękę").
  2. Czy muszę być na emeryturze, by dostać 288 zł? Nie. Głównym warunkiem jest osiągnięcie wieku (60/65 lat) oraz stażu. Świadczenie przysługuje niezależnie od tego, czy już pobierasz emeryturę z ZUS, czy jeszcze pracujesz zawodowo.
  3. Czy dodatek wpływa na inne świadczenia (np. 500+ dla seniora)? Nie. Świadczenie ratownicze nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych dodatków z pomocy społecznej czy świadczeń uzupełniających.
  4. Co jeśli nie mam dokumentacji z dawnych lat? Właśnie po to wprowadzono mechanizm potwierdzania stażu przez świadków dla okresów sprzed 2012 roku. Podpisy wiarygodnych osób (np. byłego komendanta, sołtysa) są traktowane jako pełnoprawny dowód.
  5. Czy kwota 288 zł będzie jeszcze rosnąć? Tak. Świadczenie ratownicze podlega corocznej waloryzacji w marcu, na takich samych zasadach jak emerytury i renty.

Dodatkowe 892 zł wpłynie na konto wraz z pensją. Nowe przepisy dają zarobić ambitnym
Nowy sposób na 3600 zł dla emeryta. ZUS wskazuje na rekordowy trend. W 2026 roku seniorzy masowo wybierają tę drogę
Rewolucja w 800 plus stała się faktem. Rząd wyznaczył datę, rodzice oniemieją. Co się zmieni?
