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ZUS wypłaca 4353 zł miesięcznie. Dochód nie ma znaczenia. Pieniądze trafią na konta 14 września 2026. Komu przysługuje świadczenie i jak złożyć wniosek?

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13 września 2026, 11:51
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS wypłaca 4353 zł miesięcznie bez względu na dochód
ZUS wypłaca 4353 zł miesięcznie bez względu na dochód
Shutterstock

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Trwają wrześniowe wypłaty świadczenia wspierającego, które może sięgnąć nawet ponad 4 tys. zł miesięcznie i nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe. Pieniądze wpłyną na konta już 14 września. Sprawdzamy, kto może otrzymać świadczenie i co trzeba zrobić żeby nie przegapić swojej szansy.

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Komu przysługuje świadczenie wspierające we wrześniu 2026?

Chodzi o świadczenie wspierające, które we wrześniu mogą otrzymać osoby:

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  • które ukończyły 18 lat,
  • posiadają decyzję o poziomie potrzeby wsparcia (70–100 pkt),
  • są obywatelami Polski lub uprawnionymi cudzoziemcami.

Świadczenie nie zastępuje renty, a jest dodatkową formą pomocy.

W 2026 roku więcej osób otrzyma świadczenie wspierające

Przypomnijmy też, że od 1 stycznia 2026 ZUS wypłaca świadczenie także tym osobom, które do tej pory były wykluczone z systemu z powodu zbyt niskiej punktacji w ocenie potrzeby wsparcia. To oznacza, że w tym roku tysiące nowych osób otrzyma realne wsparcie finansowe, niezależne od wysokości dochodów.

Świadczenie wspierające było wprowadzane etapami. Chodziło o to, aby pomoc w pierwszej kolejności trafiała do osób w najtrudniejszej sytuacji.

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Do końca 2025 roku wyglądało to tak:

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  • od 1 stycznia 2024 – świadczenie dostawały osoby z najwyższą punktacją: od 87 do 100 pkt,
  • od 1 stycznia 2025 – program rozszerzono na osoby z 78–86 pkt.

Od 1 stycznia 2026 ZUS objął świadczeniem wspierającym także osoby z pozostałymi uprawniającymi poziomami punktacji, czyli od 70 do 77 pkt.

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Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026?

Wysokość wsparcia uzależniona jest od liczby punktów przyznanych przez WZON i od wysokości renty socjalnej, która po waloryzacji w marcu 2026 wynosi 1978,49 zł brutto. Im więcej punktów dostanie osoba z niepełnosprawnością, tym wyższy procent renty socjalnej przysługuje miesięcznie. Wobec tego świadczenie wspierające wynosi odpowiednio:

  • 70-74 pkt - 40% - 792 zł
  • 75-79 pkt - 60% - 1188 zł
  • 80-84 pkt - 80% - 1583 zł
  • 85-89 pkt - 120% - 2375 zł
  • 90-94 pkt - 180% - 3562 zł
  • 95-100 pkt - 220% - 4353 zł

Jak zdobyć decyzję o poziomie potrzeby wsparcia?

Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji z wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), który określa poziom potrzeby wsparcia. Złożyć wniosek można:

  • w wojewódzkim zespole,
  • za pośrednictwem powiatowego zespołu,
  • elektronicznie - przez portal Emp@tia.

Ocena obejmuje m.in. samodzielne poruszanie się, ogólną komunikację, wykonywanie codziennych czynności, potrzebę wsparcia w różnych sferach życia.

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Jak złożyć wniosek o świadczenie w ZUS?

Po uzyskaniu decyzji o poziomie wsparci wniosek składa się do ZUS wyłącznie online:

  • przez PUE ZUS,
  • przez Emp@tia,
  • przez bankowość elektroniczną (jeśli bank współpracuje z ZUS).

Kiedy ZUS wypłaca świadczenie wspierające?

ZUS realizuje wypłaty w następujących terminach:

  • 2. dzień miesiąca,
  • 4. dzień miesiąca,
  • 7. dzień miesiąca,
  • 9. dzień miesiąca,
  • 12. dzień miesiąca,
  • 14. dzień miesiąca,
  • 16. dzień miesiąca,
  • 18. dzień miesiąca,
  • 20. dzień miesiąca,
  • 22. dzień miesiąca (21 sierpnia, gdyż termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy).

Ważne: Jeżeli termin wypłaty przypada na święto lub dzień wolny od pracy, świadczenie wpływa na konta wcześniej.

Kiedy świadczenie wspierające nie przysługuje?

ZUS odmówi wypłaty, jeśli osoba:

  • przebywa w całodobowej placówce opiekuńczej (DPS, ZOL, ZPO, zakład karny, areszt),
  • pobiera podobne świadczenie za granicą.
Źródło: INFOR
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