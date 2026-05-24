Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zmiany w 800 plus. ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?

Zmiany w 800 plus. ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?

24 maja 2026, 06:04
Maja Retman
Maja Retman
Zmiany w 800 plus. ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?
Zmiany w 800 plus. ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?
Shutterstock
Shutterstock

Jak to jest z tym przelewaniem 800 plus na konta rodziców? Wedle harmonogramu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pieniądze wypłacane są w dziesięciu określonych terminach. Bywa, że z powodu takiego a nie innego ułożenia dat, przelewy robione są wcześniej. Tak właśnie będzie w czerwcu.

Skąd ta zmiana w harmonogramie wypłat?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje przelewów na konta rodziców w dziesięciu określonych terminach. To 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia każdego miesiąca. Jeśli wyznaczona data przypada na dzień wolny od pracy, wówczas pieniądze są wysyłane wcześniej.

Do zmiany terminów dojdzie trzy razy

Jak to będzie w czerwcu? Do zmiany terminów dojdzie trzy razy. Chodzi o sytuacje, kiedy data wypłaty 800 plus przypadną na sobotę lub niedzielę. Wtedy rodzice otrzymają przelewy wcześniej, bo już w piątek.

Oto pełny harmonogram wypłat 800 plus w czerwcu 2026

  • 2 czerwca (wtorek)
  • 4 czerwca (czwartek);
  • 7 czerwca (niedziela) – wypłata wcześniej, w piątek 5 czerwca
  • 9 czerwca (wtorek
  • 14 czerwca (niedziela) – wypłata wcześniej, w piątek 12 czerwca
  • 16 czerwca (wtorek)
  • 20 czerwca (sobota) – wypłata wcześniej, w piątek 19 czerwca
  • 22 czerwca (poniedziałek)
800 plus. Wnioski można składać tylko elektronicznie

Jak przypomina ZUS, rodzice i opiekunowie mogą to zrobić przez PUE/eZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia, a także przez aplikację mZUS, która jest dostępna na urządzenia mobilne.

Wprowadzili zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie po nowemu i z podwyżką. Oto dokładne wyliczenia
Wprowadzili zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie po nowemu i z podwyżką. Oto dokładne wyliczenia
Skarbówka dała na to czas tylko do 25 maja. Po tym terminie fiskus wchodzi na pensje i emerytury
Skarbówka dała na to czas tylko do 25 maja. Po tym terminie fiskus wchodzi na pensje i emerytury
Lawina wniosków spadła na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
Lawina wniosków spadła na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Niedziela handlowa 24.05.2026. Dziś w niedzielę 24 maja można zrobić zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce
24 maja 2026

Maj jest jednym z większości miesięcy w roku, który ma wszystkie niedziele objęte zakazem handlu. Najbliższa niedziela, w którą otwarte będą wszystkie sklepy to ostatnia niedziela czerwca 28 VI, poprzedzająca wakacje i sezon urlopowy.
Zmiany w 800 plus. ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?
24 maja 2026

Jak to jest z tym przelewaniem 800 plus na konta rodziców? Wedle harmonogramu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pieniądze wypłacane są w dziesięciu określonych terminach. Bywa, że z powodu takiego a nie innego ułożenia dat, przelewy robione są wcześniej. Tak właśnie będzie w czerwcu.
Wczasy pod gruszą w Boże Ciało 2026 r. Komu należą się dodatkowe pieniądze od pracodawcy?
23 maja 2026

Boże Ciało w 2026 r. wypada 4 czerwca. Jeśli pracownik wykorzystuje dłuższy urlop w tym okresie, może skorzystać z tzw. wczasów pod gruszą. To dodatkowe pieniądze za wykorzystanie z reguły 14 dni kalendarzowych z rzędu urlopu wypoczynkowego. Sprawdź, czy funkcjonuje u pracodawcy.
Polacy latają na potęgę. Które kierunki okazały się hitem?
23 maja 2026

Polskie lotniska notują rekordowe wyniki. W 2025 roku liczba pasażerów przekroczyła najbardziej optymistyczne prognozy ULC, a ruch lotniczy w Polsce rósł szybciej niż średnio w Europie. Najchętniej wybieranymi kierunkami były Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania, a wśród czarterów bezkonkurencyjna okazała się Turcja.

Kolej na Kasprowy Wierch znów kursuje
23 maja 2026

Po trwającej trzy tygodnie przerwie technicznej kolej linowa na Kasprowy Wierch ponownie działa od soboty. W czasie postoju wykonano przeglądy urządzeń, a także przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem ratowników TOPR oraz strażaków.
Nowe 600 plus na wodę w 2026 r. dla każdego gospodarstwa domowego na podstawie tego wniosku – rusza nabór w ramach programu rządowego, w którym można uzyskać dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę
23 maja 2026

Już niebawem, bo w drugim kwartale 2026 r. (czyli do końca czerwca 2026 r.), wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) ogłoszą nabory dla osób fizycznych, w ramach programu rządowego na dofinansowanie przydomowych systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych (czyli – deszczówki). „Mikroretencja” (która jest możliwa m.in. dzięki zbiornikom na deszczówkę) nie tylko zwiększa retencję przy budynkach jednorodzinnych i przyczynia się do ochrony lokalnych zasobów wodnych, w konsekwencji – wpływając na łagodzenie skutków suszy oraz przeciwdziałając podtopieniom, ale również – może realnie obniżyć rachunki za wodę osobom, które zdecydują się na wykonanie takiej przydomowej instalacji. Dzięki zbiornikowi na deszczówkę, rocznie, w budżecie statystycznego gospodarstwo domowego, powinno pozostać blisko 665 zł oszczędności.
Masz tylko kilka dni. Po 1 czerwca 2026 r. nie zmienisz już organizacji, której oddasz 1,5 proc. podatku
23 maja 2026

Podatnik ma pięć lat na poprawienie błędów finansowych w rozliczeniu PIT, ale na zmianę wskazanej organizacji pożytku publicznego – tylko miesiąc. W rozliczeniach za 2025 r. ostatnim dniem skutecznej prawnie korekty w części dotyczącej odpisu 1,5 proc. jest poniedziałek 1 czerwca 2026 r. Po tej dacie nie da się już skutecznie zmienić ani dodać dyspozycji przekazania 1,5 proc. podatku na OPP.
Prawie 700 złotych co miesiąc z ZUS. Dochód i wiek nie mają znaczenia. Nie wszyscy wiedzą o tym dodatku. Jak to załatwić?
23 maja 2026

To jedno z tych świadczeń, które mają być wsparciem w trudnej, życiowej sytuacji. Mowa o rokrocznie waloryzowanym dodatku dla sieroty zupełnej. Choć ostatnia podwyżka nie była duża, to jednak kilkadziesiąt złotych więcej miesięcznie ma realne znaczenie w domowym budżecie. Kto może otrzymać pieniądze, ile obecnie wynosi świadczenie i o jakich formalnościach trzeba pamiętać, by tej pomocy nie stracić

Żywopłot nie może być wyższy niż 2,2 metra? MRiT prostuje: Prawo budowlane nie reguluje kwestii żywopłotów i wysokości roślinności. A sądy drobiazgowo analizują zacienienie
23 maja 2026

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że przepisy Prawa budowlanego nie regulują kwestii dotyczących roślin, nasadzeń i żywopłotów, w tym wysokości roślinności rosnącej na terenie nieruchomości, odległości roślinności od budynków, obiektów budowlanych, czy granic nieruchomości. Zaś wyroki sądów na podstawie art. 144 kodeksu cywilnego są bardzo różne. W niektórych sytuacjach faktycznych sąd uznawał, że trzeba przyciąć żywopłot do wysokości 2 m, a w innych przypadkach nawet rośliny o wysokości ponad 6 metrów były dla sądu akceptowalne. A zatem nieprawdziwe są pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje (powołujące się m.in. na te przepisy), że dopuszczalna wysokość żywopłotu, to 2,2 metra.
Wypłata nagrody jubileuszowej po doniesieniu dokumentów z ZUS 2026. Nowe zasady stażu pracy mogą oznaczać dodatkowe pieniądze dla pracowników
22 maja 2026

Od 2026 roku miliony pracowników może zyskać wyższy staż pracy, a razem z nim prawo do nagrody jubileuszowej. Chodzi o nowe przepisy, które pozwalają doliczyć do stażu m.in. umowy zlecenia, działalność gospodarczą czy pracę za granicą. Oznacza to, że po doniesieniu odpowiednich dokumentów pracodawca może być zobowiązany do wypłaty nagrody jubileuszowej, nawet jeśli wcześniej pracownikowi jej odmówiono.
