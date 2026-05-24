Zmiany w 800 plus. ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?
Jak to jest z tym przelewaniem 800 plus na konta rodziców? Wedle harmonogramu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pieniądze wypłacane są w dziesięciu określonych terminach. Bywa, że z powodu takiego a nie innego ułożenia dat, przelewy robione są wcześniej. Tak właśnie będzie w czerwcu.
Skąd ta zmiana w harmonogramie wypłat?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje przelewów na konta rodziców w dziesięciu określonych terminach. To 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia każdego miesiąca. Jeśli wyznaczona data przypada na dzień wolny od pracy, wówczas pieniądze są wysyłane wcześniej.
Do zmiany terminów dojdzie trzy razy
Jak to będzie w czerwcu? Do zmiany terminów dojdzie trzy razy. Chodzi o sytuacje, kiedy data wypłaty 800 plus przypadną na sobotę lub niedzielę. Wtedy rodzice otrzymają przelewy wcześniej, bo już w piątek.
Oto pełny harmonogram wypłat 800 plus w czerwcu 2026
- 2 czerwca (wtorek)
- 4 czerwca (czwartek);
- 7 czerwca (niedziela) – wypłata wcześniej, w piątek 5 czerwca
- 9 czerwca (wtorek
- 14 czerwca (niedziela) – wypłata wcześniej, w piątek 12 czerwca
- 16 czerwca (wtorek)
- 20 czerwca (sobota) – wypłata wcześniej, w piątek 19 czerwca
- 22 czerwca (poniedziałek)
800 plus. Wnioski można składać tylko elektronicznie
Jak przypomina ZUS, rodzice i opiekunowie mogą to zrobić przez PUE/eZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia, a także przez aplikację mZUS, która jest dostępna na urządzenia mobilne.
