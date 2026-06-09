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Wystarczy poczekać do lipca. Jeden miesiąc różnicy i emerytura wyższa nawet o 350 zł co miesiąc

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09 czerwca 2026, 10:50
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
seniorzy, emeryci
Wystarczy poczekać do lipca. Jeden miesiąc różnicy i emerytura wyższa nawet o 350 zł co miesiąc
Shutterstock

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Złożenie wniosku o emeryturę w lipcu zamiast w czerwcu gwarantuje wyższe świadczenie nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Wynika to bezpośrednio z mechanizmu rocznej waloryzacji składek i kapitału początkowego, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza automatycznie 1 czerwca każdego roku. Choć dawna, skrajnie niekorzystna „pułapka czerwcowa” została częściowo załatana przez przepisy ustawowe, eksperci rynku emerytalnego nie pozostawiają złudzeń: lipiec wciąż pozostaje jednym z najlepszych miesięcy na przejście na odpoczynek zawodowy. Opóźnienie decyzji zaledwie o kilkanaście dni przekłada się na potężny zysk finansowy, który będzie wypłacany do końca życia.

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Jak działa mechanizm czerwcowej waloryzacji składek?

Kluczem do zrozumienia tego fenomenu jest to, w jaki sposób ZUS przechowuje i pomnaża nasze wirtualne oszczędności. Każdego roku, dokładnie 1 czerwca, kapitał zgromadzony na kontach i subkontach ubezpieczonych zostaje poddany rocznej waloryzacji.

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  • Konto emerytalne: Kapitał rośnie o wskaźnik zależny od inflacji oraz przypisu składek z poprzedniego roku.
  • Subkonto w ZUS: Środki są waloryzowane na podstawie nominalnego wzrostu PKB z ostatnich 5 lat.

W 2026 roku wskaźniki te sprawiły, że zgromadzony kapitał Polaków z dnia na dzień wzrósł o około 9-10 proc. W praktyce oznacza to, że u osoby posiadającej na koncie np. 500 tysięcy złotych, ZUS dopisał nagle dodatkowe 45-50 tysięcy złotych czystego zysku.

Dlaczego czerwiec blokuje część zysków?

Wszystko rozbija się o to, jak urzędnicy łączą dwa różne rodzaje waloryzacji - roczną oraz kwartalną. Jeśli przyszły emeryt złoży wniosek o przyznanie świadczenia w czerwcu, jego emerytura zostanie wyliczona z uwzględnieniem nowej waloryzacji rocznej, ale zostanie on całkowicie pozbawiony bardzo korzystnych waloryzacji kwartalnych. ZUS dopisze mu do konta jedynie bieżące składki bez dodatkowych mnożników. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy dokumenty trafią do urzędu w lipcu. Przesunięcie momentu przejścia na emeryturę o ten jeden miesiąc sprawia, że ZUS w algorytmie wyliczania podstawy musi zastosować podwójny mechanizm premiowania. Uwzględni wtedy zarówno potężną waloryzację roczną z 1 czerwca, jak i dodatkową waloryzację kwartalną za pierwszy kwartał danego roku. To właśnie ten podwójny zysk tworzy lipcowy bonus.

Pułapka jednego dnia. Liczy się dokładna data złożenia wniosku

Wielu przyszłych emerytów popełnia fatalny błąd, myśląc, że sam lipiec załatwia sprawę. Aby ZUS zastosował najkorzystniejszy algorytm, dokumenty należy złożyć najwcześniej 1 lipca. Złożenie wniosku choćby 30 czerwca z datą przejścia na emeryturę od lipca i tak uruchomi stare, gorsze wyliczenia. Eksperci radzą coś jeszcze: jeśli w lipcu kończysz wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), wniosek złóż dokładnie dzień po swoich urodzinach. ZUS sprawdzi wtedy Twój wiek w dniach, co przy podziale kapitału przez tablice średniego trwania życia może podnieść Twoją comiesięczną wypłatę o kolejne kilkanaście złotych.

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Ile dokładnie można zyskać czekając do lipca?

Wysokość zysku zależy bezpośrednio od sumy składek, jakie ubezpieczony zgromadził przez całe życie zawodowe. Im większy kapitał początkowy i suma wpłat, tym większa różnica w ostatecznej kwocie wypłaty.

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  • Dla osób ze średnim kapitałem (ok. 400-500 tys. zł): Złożenie wniosku w lipcu daje świadczenie wyższe o około 150-220 zł brutto każdego miesiąca.
  • Dla osób z wysokim kapitałem (ok. 700-800 tys. zł i więcej): Cierpliwość i przeczekanie czerwca przynosi bonus wynoszący nawet 350 zł brutto miesięcznie.

Biorąc pod uwagę średnie dalsze trwanie życia, które dla 60-letniej kobiety lub 65-letniego mężczyzny wynosi około 200–240 miesięcy, jedna decyzja o wstrzymaniu się z wnioskiem o miesiąc generuje w skali całego życia zysk rzędu od 30 000 zł do nawet 80 000 zł.

Nowe tablice GUS. Kobiety i mężczyźni zyskają inaczej

Na ostateczną wysokość lipcowej emerytury potężny wpływ ma nie tylko ZUS, ale też Główny Urząd Statystyczny. Nowe tablice dalszego trwania życia, które weszły w życie 1 kwietnia, skróciły prognozowaną długość życia Polaków. Dla osób przechodzących na emeryturę to doskonała wiadomość - ten sam kapitał jest teraz dzielony przez mniejszą liczbę miesięcy, co automatycznie podwyższa świadczenie. Połączenie nowych, korzystniejszych tablic GUS z lipcową waloryzacją kwartalną tworzy unikalne okienko finansowe. Kobiety kończące 60 lat zyskają na tym podwójnie, ponieważ statystycznie gromadzą mniej kapitału, więc każda dodatkowa waloryzacja ma dla nich kolosalne znaczenie.

O czym trzeba pamiętać? Pułapka braku wypłaty

Rozważając lipcowy bonus, należy pamiętać o jednej ważnej zasadzie formalnej: ZUS przyznaje emeryturę od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

  • Składając dokumenty w lipcu, pierwszą emeryturę otrzymasz za lipiec.
  • Za czerwiec nie otrzymasz świadczenia emerytalnego, ale w zamian za to zyskujesz wyższą pensję z pracy u dotychczasowego pracodawcy (emeryturę można zacząć pobierać dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy).

Dla osób, które i tak planują pracować do końca połowy roku, wybór lipca jako momentu złożenia dokumentów w urzędzie jest bezdyskusyjnie najbardziej opłacalną strategią finansową.

Jak to rozegrać z pracodawcą? Idealny plan na przełom miesięcy

Samo złożenie wniosku do ZUS w lipcu to za mało, aby zacząć pobierać wyższe pieniądze. Polskie prawo wymaga bezwzględnego rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym szefem - choćby na jeden dzień. Jak zrobić to najlepiej? Najbardziej opłacalny scenariusz to rozwiązanie umowy o pracę w ostatnim dniu czerwca (np. 30 czerwca). Wtedy w lipcu jesteś już formalnie osobą niepracującą. Juć 1 lipca składasz wniosek do ZUS o przyznanie i wypłatę premiowanej, wyższej emerytury, a 2 lipca możesz legalnie podpisać nową umowę z pracodawcą i wrócić do pracy, łącząc pensję z nowym, wyższym świadczeniem.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jak działa roczna waloryzacja składek i kapitału początkowego w ZUS 1 czerwca?

Każdego roku, dokładnie 1 czerwca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych poddaje kapitał na kontach i subkontach rocznej waloryzacji. W 2026 roku wskaźniki sprawiły, że zgromadzony kapitał wzrósł z dnia na dzień o około 9-10 proc.

Dlaczego złożenie wniosku o emeryturę w lipcu jest korzystniejsze niż w czerwcu?

Wniosek w czerwcu uwzględnia roczną waloryzację, ale pozbawia bardzo korzystnych waloryzacji kwartalnych. Wniosek w lipcu pozwala zastosować waloryzację roczną z 1 czerwca i dodatkową waloryzację kwartalną za pierwszy kwartał danego roku.

Kiedy najwcześniej trzeba złożyć wniosek do ZUS, aby uzyskać lipcowy bonus emerytalny?

Dokumenty należy złożyć najwcześniej 1 lipca. Złożenie wniosku choćby 30 czerwca z datą przejścia na emeryturę od lipca uruchomi stare, gorsze wyliczenia.

Ile można zyskać, składając wniosek o emeryturę w lipcu zamiast w czerwcu?

Dla kapitału ok. 400-500 tys. zł świadczenie może być wyższe o około 150-220 zł brutto miesięcznie. Dla kapitału ok. 700-800 tys. zł i więcej bonus może wynieść nawet 350 zł brutto miesięcznie.

Jak rozwiązać stosunek pracy, aby w lipcu pobierać wyższą emeryturę z ZUS?

Polskie prawo wymaga rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym szefem choćby na jeden dzień. Najbardziej opłacalny scenariusz to rozwiązanie umowy 30 czerwca, złożenie wniosku do ZUS 1 lipca i podpisanie nowej umowy 2 lipca.

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Źródło: INFOR
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