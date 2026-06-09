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ZUS zabierze z emerytury blisko 1000 zł. Od czerwca weszły drastyczne zmiany

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09 czerwca 2026, 15:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
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ZUS zabierze z emerytury blisko 1000 zł. Od czerwca weszły drastyczne zmiany
fizkes
Shutterstock

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Od 1 czerwca 2026 roku obowiązują nowe, wyższe limity dorabiania do świadczeń wypłacanych przez ZUS. Choć urzędnicy informują o wyższych progach finansowych, dla tysięcy seniorów i rencistów to śmiertelna pułapka finansowa. Jeden nieostrożny krok, dodatkowe zlecenie lub nadgodziny w pracy mogą sprawić, że ZUS automatycznie potrąci z Twojej emerytury aż 989,41 zł miesięcznie. Oto szczegóły.

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Nowe limity ZUS od 1 czerwca 2026 roku. Ile można dorobić?

ZUS aktualizuje progi przychodowe co trzy miesiące, opierając się na najnowszych danych GUS dotyczących przeciętnego wynagrodzenia. Od czerwca do końca sierpnia 2026 roku obowiązują nowe, kluczowe stawki, których bezwzględnie trzeba przestrzegać. Pierwszą z nich jest tak zwany bezpieczny próg, który wynosi obecnie dokładnie 6694,10 zł brutto miesięcznie. Zarobki poniżej tej kwoty są w pełni legalne i w żaden sposób nie wpływają na wypłacane świadczenie. Prawdziwe problemy zaczynają się jednak wtedy, gdy zbliżysz się do tak zwanego progu krytycznego. Od czerwca wynosi on aż 12 431,80 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tej kwoty chociażby o złotówkę niesie za sobą katastrofalne skutki. W takim scenariuszu ZUS całkowicie zawiesza wypłatę Twojej emerytury lub renty za dany miesiąc. Wszystko, co zarobisz w szarej strefie pomiędzy tymi dwiema kwotami, uruchamia automatyczną procedurę zmniejszania Twojego świadczenia.

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Drastyczne kary od ZUS. Tyle urzędnicy zabiorą Ci z konta

Jeśli zarobisz za dużo, ZUS zacznie pomniejszać Twoją emeryturę o kwotę, o jaką przekroczyłeś bezpieczny limit. Istnieją jednak sztywne, maksymalne granice potrąceń, które po ostatniej waloryzacji drastycznie wzrosły. Najmocniej uderzy to w osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W ich przypadku ZUS może legalnie zabrać z miesięcznego świadczenia aż 989,41 zł. Niewiele lepiej wygląda sytuacja osób, które utrzymują się z rent rodzinnych dla jednej osoby. Dla tej grupy maksymalne miesięczne potrącenie wynosi teraz 841,05 zł. Z kolei w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, urzędnicy mogą uszczuplić comiesięczny przelew o kwotę 742,10 zł. Te pieniądze przepadają bezpowrotnie za każdy miesiąc, w którym nie dopilnowałeś swoich finansów.

Sprytny trik na ominięcie limitów. Urzędnicy o tym głośno nie mówią

Czy da się zarobić więcej i nie stracić ani grosza z emerytury? Okazuje się, że kluczem jest rodzaj podpisanej umowy oraz... moment wypłaty wynagrodzenia. ZUS bierze pod uwagę przychód w miesiącu, w którym został on faktycznie wypłacony, a nie wtedy, gdy praca została wykonana. Jeśli rozłożysz wypłatę wysokiej premii lub prowizji na dwa różne miesiące, możesz sprytnie zmieścić się poniżej progu 6694,10 zł. Co więcej, niektóre przychody - takie jak prawa autorskie czy umowy o dzieło zawierane z firmą, która nie jest Twoim pracodawcą - rządzą się innymi prawami i mogą pomóc uratować Twoje świadczenie przed cięciami.

Pułapka w umowie. Pracodawca może Cię pogrążyć przed ZUS

Najgorszy scenariusz to ten, w którym o przekroczeniu limitu dowiadujesz się po fakcie. Wielu dorabiających seniorów nie wie, że pracodawca ma ustawowy obowiązek powiadomienia ZUS o wysokości ich zarobków. Jeśli księgowość wykaże Twój czerwcowy przychód z opóźnieniem, ZUS nie zlituje się nad niewiedzą. Urząd upomni się o nienależnie pobrane pieniądze nawet po wielu miesiącach, żądając natychmiastowego zwrotu blisko tysiąca złotych z odsetkami. Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy na czerwiec, musisz jasno przedstawić szefowi swoje limity kwotowe.

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Stracisz nie tylko emeryturę. ZUS odbierze też dodatki?

Przekroczenie limitów dorabiania niesie za sobą lawinę kolejnych strat, o których wielu seniorów zapomina. Jeśli z powodu zbyt wysokich zarobków ZUS zawiesi wypłatę Twojej podstawowej emerytury za czerwiec, ryzykujesz utratę prawa do kolejnych dodatkowych świadczeń pieniężnych. Urzędnicy weryfikują sytuację finansową seniorów bardzo rygorystycznie. Może się okazać, że przez kilkaset złotych premii z dodatkowej pracy, na jesieni ominie Cię wypłata kolejnych rządowych bonusów, co w skali roku oznacza stratę kolejnych kilku tysięcy złotych.

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Kto jest na celowniku ZUS? Te osoby muszą uważać

Limity dorabiania i widmo utraty blisko 1000 zł miesięcznie na szczęście nie dotyczą wszystkich seniorów. Emeryci, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, mogą dorabiać bez jakichkolwiek ograniczeń i nie muszą martwić się kontrolami urzędników. Czerwcowe zmiany uderzają bezpośrednio w osoby, które pobierają świadczenia przed osiągnięciem tego wieku. Na baczności muszą się mieć przede wszystkim wcześniejsi emeryci oraz osoby na emeryturach pomostowych. Identyczne rygorystyczne zasady dotyczą nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne oraz rencistów. Jeśli należysz do tej grupy i dorabiasz na etacie, zleceniu lub umowie o dzieło, musisz pilnować każdego rachunku. Jeden dodatkowy przelew od pracodawcy w czerwcu może Cię kosztować utratę sporej części Twojego podstawowego świadczenia.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy obowiązują nowe limity dorabiania do świadczeń ZUS w 2026 roku?

Od czerwca do końca sierpnia 2026 roku obowiązują nowe progi przychodowe. ZUS aktualizuje progi co trzy miesiące, na podstawie danych GUS dotyczących przeciętnego wynagrodzenia.

Jaki jest bezpieczny próg dorabiania do świadczeń ZUS od czerwca 2026 roku?

Bezpieczny próg wynosi 6694,10 zł brutto miesięcznie. Zarobki poniżej tej kwoty „w żaden sposób nie wpływają na wypłacane świadczenie”.

Co grozi po przekroczeniu progu krytycznego ZUS 12 431,80 zł brutto miesięcznie?

Od czerwca 2026 roku próg krytyczny wynosi 12 431,80 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tej kwoty chociażby o złotówkę powoduje całkowite zawieszenie wypłaty emerytury lub renty za dany miesiąc.

Jakie są maksymalne potrącenia ZUS przy zbyt wysokich zarobkach od czerwca 2026 roku?

Przy wcześniejszej emeryturze lub rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy maksymalne potrącenie wynosi 989,41 zł. Dla renty rodzinnej dla jednej osoby to 841,05 zł, a dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 742,10 zł.

Kogo nie dotyczą limity dorabiania do świadczeń ZUS według czerwcowych zmian?

Limity dorabiania nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Mogą dorabiać bez jakichkolwiek ograniczeń i nie muszą martwić się kontrolami urzędników.

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Źródło: INFOR
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