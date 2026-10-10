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Emerycie, zobacz oficjalne wyliczenia rządu. Tyle na czysto dostaniesz z podwyżek i dodatków

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10 października 2026, 13:28
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
2027, pieniądze, emerytury
Emerycie, zobacz oficjalne wyliczenia rządu. Tyle na czysto dostaniesz z podwyżek i dodatków
Shutterstock

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Rząd zaprezentował zaktualizowany projekt budżetu, który po pracach w Radzie Dialogu Społecznego trafił pod obrady Sejmu. Oficjalne, jesienne prognozy wskazują, że podwyżki świadczeń dla seniorów w 2027 roku będą wyższe, niż pierwotnie zakładano, a wskaźnik waloryzacji wyniesie co najmniej 3,96 procent. Całkowity koszt planowanych waloryzacji oraz wypłat trzynastek i czternastek pochłonie z budżetu państwa rekordową kwotę ponad 52 miliardów złotych.

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Rząd odkrył karty. Tyle mają wynieść podwyżki dla emerytów w 2027 roku

Rząd zaprezentował zaktualizowany projekt budżetu, który po pracach w Radzie Dialogu Społecznego trafił pod obrady Sejmu. Oficjalne, jesienne prognozy wskazują, że podwyżki świadczeń dla seniorów w 2027 roku będą wyższe, niż pierwotnie zakładano, a wskaźnik waloryzacji wyniesie co najmniej 3,96 procent. Całkowity koszt planowanych waloryzacji oraz wypłat trzynastek i czternastek pochłonie z budżetu państwa rekordową kwotę ponad 52 miliardów złotych. Z najnowszych analiz wynika, że Ministerstwo Rodziny wyszło z dodatkową, rewolucyjną propozycją, aby pensje pracowników mocniej wpływały na emerytury poprzez zwiększenie wskaźnika z 20% do 30% realnego wzrostu płac. Jeśli ten wariant zostanie ostatecznie przyjęty, marcowa waloryzacja wystrzeli do poziomu 4,29 procent.

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Minimalna emerytura w górę. O ile wzrosną podstawowe świadczenia?

Dotychczasowa stawka bazowa minimalnej emerytury w wysokości 1978 złotych i 49 groszy brutto od 1 marca 2027 roku wzrośnie w zależności od ostatecznego wskaźnika:

  • Przy standardowej waloryzacji (3,96%): do poziomu 2056 złotych i 84 groszy brutto.
  • Przy nowej propozycji ministerstwa (4,29%): do poziomu 2063 złotych i 37 groszy brutto.

Trzynasta emerytura w 2027 roku. Tyle seniorzy dostaną na rękę

Zasady przyznawania 13. emerytury nie ulegną zmianie - dodatkowe świadczenie trafi do każdego emeryta bez względu na dochód. Kwota brutto tego dodatku jest ściśle powiązana z nową stawką emerytury minimalnej. Z najnowszych symulacji wynika, że najniższa możliwa wypłata trzynastki na rękę (po potrąceniu zaliczki na podatek i składki zdrowotnej) wyniesie w przyszłym roku 1617 złotych i 8 groszy dla wyższych emerytur zasadniczych. Z kolei dla osób pobierających emeryturę minimalną wypłata na rękę wyniesie od 1871,72 zł do 1877,67 zł (w zależności od wariantu waloryzacji).

Pułapka w czternastkach. Kto straci prawo do pełnego świadczenia?

W przypadku 14. emerytury rząd zdecydował się utrzymać dotychczasowe kryterium dochodowe. Pełna kwota dodatku zostanie wypłacona wyłącznie tym seniorom, których podstawowe świadczenie miesięczne nie przekracza progu 2900 złotych brutto. W przypadku przekroczenia tego limitu zastosowanie znajdzie zasada "złotówka za złotówkę". Zamrożenie progu dochodowego na poziomie 2900 złotych rodzi poważną pułapkę. Każde podniesienie emerytury zasadniczej sprawia, że kolejne tysiące seniorów automatycznie przekraczają limit i tracą prawo do pełnej czternastki. Osoby z emeryturą brutto na poziomie około 4990 złotych i wyższą po waloryzacji w ogóle nie otrzymają już tego dodatku.

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Nowe stawki emerytur. Realne wyliczenia dla wybranych portfeli (wariant 3,96% vs 4,29)

Jak zapowiadane zmiany przełożą się na konkretne kwoty wypłacane na rękę? Zależnie od tego, który wskaźnik waloryzacji ostatecznie wygra, zysk seniorów ukształtuje się w następujący sposób:

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  • Emerytura minimalna: Seniorzy otrzymujący dziś na rękę 1800,43 zł, po waloryzacji 3,96% zobaczą na koncie 1871,72 zł (wzrost o 71,29 zł). Wyższy wskaźnik (4,29%) podniesie ich wypłatę do 1877,67 zł (wzrost o 77,24 zł).
  • Emerytura 2200 zł brutto: Obecna wypłata netto to 2002,00 zł. Po zmianach wzrośnie ona odpowiednio do 2081,28 zł (zysk o 79,28 zł) lub do 2087,73 zł przy wariancie maksymalnym (zysk o 85,73 zł).
  • Emerytura 2500 zł brutto: Aktualne 2275,00 zł na rękę zmieni się w 2359,12 zł (więcej o 84,12 zł) przy bazowej waloryzacji albo w 2366,16 zł (więcej o 91,16 zł) przy wskaźniku 4,29%.
  • Emerytura 2900 zł brutto: Seniorzy dostający dziś 2587,00 zł netto, mogą liczyć na podwyżkę do 2685,06 zł (dodatkowe 98,06 zł) bądź do 2693,34 zł (dodatkowe 106,34 zł).
  • Emerytura 3500 zł brutto: Dzisiejsze świadczenie na rękę w kwocie 3055,00 zł wzrośnie do 3173,97 zł (zysk o 118,97 zł) lub do 3184,11 zł w przypadku przyjęcia propozycji resortu rodziny (zysk o 129,11 zł).
  • Emerytura 4000 zł brutto: Obecna wypłata netto to 3445,00 zł. Po marcowej podwyżce senior zyska odpowiednio do 3581,40 zł (+136,40 zł) lub do 3593,09 zł (+148,09 zł).
  • Emerytura 4500 zł brutto: Aktualne 3835,00 zł na rękę zamieni się w 3988,82 zł (wzrost o 153,82 zł) albo w 4002,06 zł przy wyższym wskaźniku (wzrost o 167,06 zł).
  • Emerytura 5000 zł brutto: Osoby pobierające 4225,00 zł netto, po waloryzacji otrzymają na konto 4396,25 zł (więcej o 171,25 zł) lub 4411,04 zł w wariancie 4,29% (więcej o 186,04 zł).

Kiedy poznamy ostateczne liczby?

Przedstawione wskaźniki i kwoty nadal mają charakter prognoz budżetowych. Dokładny i ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur poznamy w lutym 2027 roku, gdy Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje oficjalne, twarde dane makroekonomiczne dotyczące inflacji i realnego wzrostu płac za cały poprzedni rok.

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Źródło: INFOR
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