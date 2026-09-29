REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatek dla matek za urodzenie dzieci. ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł co miesiąc

Dodatek dla matek za urodzenie dzieci. ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł co miesiąc

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 września 2026, 07:26
Adam Kuchta
Adam Kuchta
seniorka, emerytka, starsza kobieta, matka, zus
Dodatek za urodzenie dzieci. ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł miesięcznie. Kto spełnia warunki, ile dokładnie można dostać i jak złożyć wniosek do ZUS?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Około 60 tys. osób pobiera rodzicielskie świadczenie uzupełniające, a przeciętna wypłata przekracza 1080 zł miesięcznie. Program Mama 4+ może zapewnić nawet 1978,49 zł brutto, ale samo wychowanie czworga dzieci nie wystarczy. Kto spełnia warunki, ile dokładnie można dostać i jak złożyć wniosek do ZUS?

rozwiń >

To wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które poświęciły życie wychowaniu licznej rodziny i przez lata nie mogły wypracować odpowiednio wysokiej emerytury. W wielu przypadkach świadczenie pozwala podnieść dochody seniorów do poziomu gwarantowanego przez państwo minimum emerytalnego.

REKLAMA

REKLAMA

ZUS wypłaca średnio ponad 1000 zł. Tyle dostają beneficjenci tego programu

Według najnowszych danych liczba osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające utrzymuje się na poziomie około 60 tys. W kwietniu 2026 roku świadczenie otrzymywało dokładnie 60 tys. osób.

Przeciętna miesięczna wypłata wyniosła w tym okresie 1083,23 zł. Oznacza to, że wielu świadczeniobiorców pobiera już emeryturę lub rentę, jednak ich świadczenia są niższe od ustawowego minimum. ZUS dopłaca więc brakującą kwotę do wysokości najniższej emerytury.

Nawet 1978,49 zł miesięcznie. Kto może otrzymać pełną kwotę świadczenia?

Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Tyle samo może wynosić maksymalne rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla osoby, która nie pobiera żadnej emerytury ani renty. Kwota ta wzrosła po corocznej waloryzacji świadczeń emerytalnych.

REKLAMA

W praktyce oznacza to, że:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • osoba bez prawa do emerytury może otrzymać pełne 1978,49 zł miesięcznie,
  • osoba pobierająca niską emeryturę otrzyma dopłatę do poziomu 1978,49 zł,
  • osoby mające emeryturę lub rentę równą lub wyższą od minimalnej nie mogą skorzystać ze świadczenia.

Nie tylko matki. W tych sytuacjach świadczenie może dostać również ojciec

Program został uruchomiony w marcu 2019 roku. Jego celem jest wsparcie osób, które zrezygnowały z aktywności zawodowej lub nie mogły jej podjąć z powodu wychowywania licznego potomstwa.

Prawo do świadczenia przysługuje przede wszystkim:

  • matkom, które ukończyły 60 lat i urodziły oraz wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci,
  • ojcom po ukończeniu 65 lat, jeśli matka dzieci zmarła, porzuciła rodzinę lub przez długi czas nie uczestniczyła w wychowaniu dzieci.
Zobacz również:

Pod uwagę mogą być brane nie tylko dzieci biologiczne, ale również:

  • dzieci współmałżonka,
  • dzieci przysposobione,
  • dzieci wychowywane w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodzin zastępczych zawodowych.

Samo wychowanie czwórki dzieci nie wystarczy. ZUS sprawdza jeszcze jeden warunek

Sam fakt wychowania czworga dzieci nie gwarantuje otrzymania pieniędzy. ZUS analizuje również sytuację materialną wnioskodawcy. Świadczenie ma bowiem zapewniać środki utrzymania osobom, które nie posiadają dochodów pozwalających na samodzielne zabezpieczenie potrzeb życiowych.

Dodatkowo konieczne jest:

  • zamieszkiwanie w Polsce,
  • posiadanie w Polsce ośrodka interesów życiowych przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia,
  • posiadanie polskiego obywatelstwa lub określonych uprawnień pobytowych w przypadku obywateli UE, EFTA oraz części cudzoziemców.

Jak złożyć wniosek o Mama 4+? Potrzebny jest formularz ERSU

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć formularz ERSU do ZUS. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymać w placówce ZUS.

Do dokumentów trzeba dołączyć między innymi:

  • informacje o numerach PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej,
  • dokumenty potwierdzające wychowywanie dzieci,
  • inne dokumenty mogące mieć znaczenie dla rozpatrzenia sprawy.

Każdy przypadek jest analizowany indywidualnie, a decyzję o przyznaniu świadczenia wydaje prezes ZUS.

Jakie dokumenty trzeba przygotować? Bez nich ZUS nie przyzna pieniędzy

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie zostanie przyznane osobom, które mają już emeryturę lub rentę w wysokości co najmniej minimalnej emerytury. Świadczenie nie przysługuje również osobom odbywającym karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, z wyjątkiem niektórych przypadków dozoru elektronicznego.

Problemy z uzyskaniem wsparcia mogą mieć także osoby pozbawione władzy rodzicielskiej lub takie, które przez długi czas nie uczestniczyły w wychowywaniu dzieci.

Świadczenie będzie rosło. Kolejne waloryzacje mogą podnieść kwotę wypłat

Wysokość świadczenia jest corocznie waloryzowana razem z emeryturami. Oznacza to, że wraz ze wzrostem najniższej emerytury rośnie również maksymalna kwota programu Mama 4+.

Obecnie górny limit wynosi 1978,49 zł miesięcznie, ale kolejne waloryzacje mogą jeszcze zwiększyć wysokość wsparcia dla rodziców, którzy poświęcili aktywność zawodową na wychowanie dużej rodziny. Dla wielu seniorów jest to dziś jedno z najważniejszych świadczeń wypłacanych przez ZUS, pozwalające osiągnąć poziom minimalnego zabezpieczenia emerytalnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1577).

FAQ – najczęściej zadawane pytania o świadczenie Mama 4+

Co to jest świadczenie Mama 4+?

Mama 4+ to rodzicielskie świadczenie uzupełniające wypłacane przez ZUS osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie wypracowały odpowiednio wysokiej emerytury. Celem programu jest zapewnienie dochodu na poziomie co najmniej minimalnej emerytury.

Ile wynosi świadczenie Mama 4+ w 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku maksymalna kwota świadczenia Mama 4+ wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Pełną kwotę mogą otrzymać osoby, które nie pobierają emerytury ani renty. W przypadku niższych świadczeń ZUS dopłaca różnicę do poziomu najniższej emerytury.

Kto może otrzymać świadczenie Mama 4+?

Prawo do świadczenia mają przede wszystkim kobiety, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czworo dzieci. W określonych sytuacjach wsparcie mogą otrzymać także ojcowie po ukończeniu 65. roku życia.

Czy ojciec może dostać świadczenie Mama 4+?

Tak. Ojciec może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, jeśli matka dzieci zmarła, porzuciła rodzinę lub przez długi czas nie uczestniczyła w wychowywaniu dzieci. Warunkiem jest ukończenie 65 lat oraz spełnienie pozostałych wymogów ustawowych.

Czy trzeba mieć czworo biologicznych dzieci, aby otrzymać świadczenie?

Nie. Do wymaganego limitu mogą być zaliczone również dzieci przysposobione, dzieci współmałżonka oraz dzieci wychowywane w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodzin zastępczych zawodowych.

Czy samo wychowanie czworga dzieci gwarantuje przyznanie świadczenia?

Nie. ZUS analizuje również sytuację materialną i dochodową wnioskodawcy. Świadczenie jest przeznaczone dla osób, które nie posiadają środków utrzymania zapewniających podstawowe potrzeby życiowe.

Czy można pobierać emeryturę i jednocześnie otrzymywać Mama 4+?

Tak, ale tylko wtedy, gdy emerytura lub renta jest niższa od minimalnej emerytury. W takiej sytuacji ZUS wypłaca wyrównanie do kwoty 1978,49 zł brutto miesięcznie.

Kto nie otrzyma świadczenia Mama 4+?

Świadczenie nie przysługuje osobom pobierającym emeryturę lub rentę w wysokości co najmniej minimalnej emerytury. Odmowa może dotyczyć także osób pozbawionych władzy rodzicielskiej, nieuczestniczących w wychowaniu dzieci oraz osób odbywających karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Mama 4+?

Należy złożyć formularz ERSU w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ZUS.

Jakie dokumenty są potrzebne do świadczenia Mama 4+?

Do wniosku należy dołączyć m.in. numery PESEL dzieci, oświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowej oraz dokumenty potwierdzające wychowywanie dzieci. ZUS może również zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

Czy świadczenie Mama 4+ podlega waloryzacji?

Tak. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest waloryzowane razem z emeryturami i rentami. Oznacza to, że wraz ze wzrostem najniższej emerytury rośnie również maksymalna kwota świadczenia.

Ile osób pobiera świadczenie Mama 4+?

Według danych ZUS w kwietniu 2026 roku rodzicielskie świadczenie uzupełniające otrzymywało około 60 tys. osób w całej Polsce.

Jaka jest średnia wysokość świadczenia Mama 4+?

W kwietniu 2026 roku przeciętna miesięczna wypłata rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego wyniosła 1083,23 zł. Wynika to z faktu, że wiele osób otrzymuje jedynie dopłatę do pobieranej już emerytury lub renty.

Czy cudzoziemiec może otrzymać świadczenie Mama 4+?

Tak, w określonych przypadkach. O świadczenie mogą ubiegać się także niektórzy obywatele państw UE, EFTA oraz cudzoziemcy posiadający odpowiednie uprawnienia pobytowe, jeśli spełniają pozostałe warunki określone w ustawie.

Jak długo trzeba mieszkać w Polsce, aby otrzymać Mama 4+?

Wnioskodawca powinien posiadać ośrodek interesów życiowych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia oraz zamieszkiwać na terytorium Polski w momencie ubiegania się o świadczenie.

Powiązane
Nowy sondaż pokazuje duży zwrot. Tyle punktów ma KO, PiS i Konfederacja
Nowy sondaż pokazuje duży zwrot. Tyle punktów ma KO, PiS i Konfederacja
KSeF odsłania więcej danych o firmach. To prawdziwe wyzwanie dla zadłużonych przedsiębiorców
KSeF odsłania więcej danych o firmach. To prawdziwe wyzwanie dla zadłużonych przedsiębiorców
Kontrola trzeźwości na drodze ekspresowej S3. Jakie są zasady kontroli trzeźwości?
Kontrola trzeźwości na drodze ekspresowej S3. Jakie są zasady kontroli trzeźwości?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ludzie umierają w oczekiwaniu na pieniądze z ZUS. Alarm w sprawie popularnego świadczenia. Czy będą zmiany?
29 wrz 2026

Drogę przez mękę przechodzą ci, którzy ubiegają się o świadczenie wspierające. Wszystko przez długi czas oczekiwania na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. W skrajnych przypadkach postępowania trwają tak długo, że ciężko chorzy… umierają zanim zakończy się postępowanie.
Rozpoczął się Tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej w szkołach
29 wrz 2026

Od 28 września do 02 października 2026 roku trwa w placówkach edukacyjnych Tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. To już II edycja akcji, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wynagrodzenie nauczycieli za wycieczki szkolne. ZNP przygotowało plan wsparcia
28 wrz 2026

Praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu określoną w Karcie Nauczyciela to godziny nadliczbowe w rozumieniu Kodeksu pracy – orzekł Sąd Najwyższy w lutym 2025 r. MEN zapowiedziało wówczas, że zdecyduje o ewentualnych zmianach przepisów ustawowych. Mimo tej deklaracji status wycieczek szkolnych nie został uregulowany.
Potrzeby edukacyjne uczniów nigdy nie będą takie same. Minimalnego standardu ochrony nie będzie [odpowiedź MEN na petycję]
28 wrz 2026

Czy polska szkoła potrzebuje ustanowienia minimalnego standardu ochrony, poniżej którego nie można byłoby zejść niezależnie od tego, czy uczeń realizuje obowiązek szkolny w szkole publicznej, czy w szkole niepublicznej? O to zapytał autor petycji skierowanej do MEN. Resort nie miał wątpliwości – zmian nie będzie.

REKLAMA

Plecak ewakuacyjny dla każdego. Co należy przygotować na sytuację kryzysową?
29 wrz 2026

Plecak ewakuacyjny, często zwany też plecakiem ucieczkowym lub kryzysowym, to podręczny zestaw rzeczy najbardziej potrzebnych w razie sytuacji kryzysowych, takich jak pożar, powódź czy nawet wojna. Taki plecak ma ułatwić ewakuację, przetrwanie zagrożenia i umożliwić doczekanie się pomocy. Co powinien zawierać plecak ewakuacyjny?
Czy sąd może sam rozliczyć kredyt frankowy „według salda”? Wyrok TSUE nie daje mu wolnej ręki
28 wrz 2026

Bank wypłacił kapitał. Kredytobiorca przez lata płacił raty. Po stwierdzeniu nieważności umowy obie strony mają wobec siebie roszczenia o zwrot pieniędzy. Czy sąd może po prostu odjąć jedną kwotę od drugiej, choć bank nie dokonał potrącenia? To pytanie dotyczy czegoś więcej niż sposobu liczenia. Od odpowiedzi może zależeć wysokość kwoty zasądzonej na rzecz kredytobiorcy, należne mu odsetki oraz koszty procesu - pisze Stanisław Rachelski, radca prawny, właściciel kancelarii Rachelski i Wspólnicy.
Unijny Kodeks Celny już obowiązuje. Co to oznacza dla polskich importerów i sklepów online?
28 wrz 2026

20 września 2026 r. w życie weszły nowy Unijny Kodeks Celny oraz Urząd UE ds. Celnych (EUCA) - to największa reforma unijnego systemu celnego od 1968 roku. Dla polskich importerów i sklepów internetowych oznacza to jednak proces rozłożony na lata, a nie zmianę z dnia na dzień. Wyjaśniamy, co dzieje się już teraz, a na co trzeba będzie poczekać do 2028 czy nawet 2034 roku.
Informacja TPR do końca listopada 2026 r. - ostatni dzwonek na spójne i świadome raportowanie. Jak uniknąć błędów?
28 wrz 2026

Informacja TPR (Informacja o cenach transferowych) nie powinna być postrzegana wyłącznie jako techniczny obowiązek sprawozdawczy. W praktyce staje się ona syntetycznym obrazem rozliczeń z podmiotami powiązanymi. To właśnie w TPR wiele informacji – wartości transakcji, metody weryfikacji cen, poziomy cen transferowych i rentowności, wyniki analiz porównawczych, charakter relacji wewnątrzgrupowych i oświadczenie składane przez zarząd – zostaje przedstawionych w jednej, uporządkowanej formie - pisze Joanna Kubińska, doradca podatkowy, Partner w TPA Poland.

REKLAMA

Nawłoć kanadyjska – ozdoba czy szkodnik
28 wrz 2026

Żółte, pędzelkowate kwiaty nawłoci kanadyjskiej mogą stanowić przyjemny wizualnie element jesiennych bukietów czy kompozycji. Czy właściwe jest jej zrywanie, a tym samym rozprzestrzenianie poza miejsca wzrostu?
Czy szkoła jest przyjazna dla neuroróżnorodności?
28 wrz 2026

Zakończyła się kampania społeczna pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich „Szkoła przyjazna dla neuroróżnorodności. Szkoła przyjazna dla każdego człowieka”. Jakie hasło przyświecało akcji w tym roku?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA