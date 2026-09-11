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Emerytura z ZUS i KRUS: Jeden błąd przy wniosku i stracisz kilkaset złotych miesięcznie

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11 września 2026, 09:45
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emerytura rolnicza, KRUS, ZUS, pieniądze
Emerytura z ZUS i KRUS: Jeden błąd przy wniosku i stracisz kilkaset złotych miesięcznie
Shutterstock

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Łączenie pracy na etacie z prowadzeniem własnego gospodarstwa rolnego to powszechna praktyka w Polsce, która na starość może okazać się kosztowną pułapką. Przepisy regulujące tzw. zbieg tytułów do ubezpieczenia bywają bezwzględne dla osób, które przez lata płaciły składki zarówno do ZUS, jak i do KRUS. Niewłaściwy moment złożenia wniosku lub brak wiedzy o tym, jak obie instytucje dzielą i rozliczają zgromadzony kapitał, potrafi obniżyć ostateczną emeryturę nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Pułapka dwuetatowości, czyli rolnik pracujący w mieście

Przez dekady model "chłoporobotnika" uchodził za idealny sposób na zabezpieczenie finansowe rodziny. Praca na umowę o pracę w fabryce lub biurze zapewniała stałą pensję, a prowadzenie gospodarstwa po godzinach dawało dodatkowy dochód i żywność. Problem pojawia się w momencie przejścia na zasłużony odpoczynek. Systemy ubezpieczeń społecznych w Polsce - powszechny (ZUS) oraz rolniczy (KRUS) - działają na zupełnie innych zasadach. Gdy dochodzi do tzw. zbiegu tytułów, czyli jednoczesnego podlegania pod oba systemy, przepisy nakazują ścisłe rozgraniczenie okresów składkowych. Dla wielu przyszłych emerytów decyzje urzędników bywają gigantycznym zaskoczeniem.

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Jak ZUS i KRUS dzielą składki? Zasada "czystego konta"

Najważniejszą zasadą, o której trzeba pamiętać, jest to, że ten sam okres pracy nie może zostać zaliczony podwójnie. Jeśli w danym roku pracowałeś na etacie i jednocześnie opłacałeś składki rolnicze, pierwszeństwo zawsze ma ubezpieczenie powszechne w ZUS. W takiej sytuacji KRUS uznaje, że dany okres był okresem ubezpieczenia pracowniczego. Składki rolnicze wpłacone w tym czasie nie przepadają, ale nie powiększą Twojej emerytury rolniczej w tradycyjny sposób. Zostaną one uwzględnione przy wyliczaniu tzw. części składkowej emerytury w ZUS jako zwiększenie za okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Warunkiem jest jednak to, że okresy te nie mogą pokrywać się z okresami składkowymi w ZUS. Jeśli się pokrywają, KRUS wypłaci jedynie groszowe zwroty lub symboliczny dodatek, co drastycznie obniża oczekiwane świadczenie z kasy rolniczej.

Pułapka wieku emerytalnego i stażu w KRUS

Osoby łączące pracę w obu systemach bardzo często popełniają błąd na etapie kalkulacji wymaganego stażu ubezpieczeniowego. Aby uzyskać prawo do odrębnej, pełnej emerytury rolniczej z KRUS, standardowo wymagany jest okres co najmniej 25 lat wyłącznie rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Jeśli przez zbieg tytułów (np. kilka lat pracy na etacie) Twój czysty staż w KRUS spadnie poniżej 25 lat, stracisz prawo do samodzielnej emerytury rolniczej. Wówczas KRUS „oddaje” Twoje lata rolnicze do ZUS-u. ZUS dopisze je do Twojego konta jako okresy nieskładkowe (lub przeliczy według specjalnego wskaźnika 1% emerytury podstawowej za każdy rok). Przelicznik ZUS-owski dla lat rolniczych jest jednak finansowo znacznie mniej korzystny, niż gdyby te same lata dały Ci prawo do odrębnego świadczenia bezpośrednio z KRUS.

Na co uważać przy składaniu wniosku? Kluczowy moment

Strategia składania wniosków emerytalnych ma fundamentalne znaczenie dla ostatecznej kwoty, jaka co miesiąc trafi na Twoje konto bankowe. Osoby, które wypracowały uprawnienia w obu systemach, powinny precyzyjnie zgrać w czasie momenty osiągnięcia wieku emerytalnego. Jeżeli osiągasz powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), powinieneś złożyć wnioski do obu instytucji jednocześnie. Złożenie wniosku najpierw do ZUS, a dopiero po kilku latach do KRUS (lub odwrotnie) może uruchomić niekorzystne mechanizmy waloryzacyjne. Co więcej, w przypadku ubiegania się o wcześniejszą emeryturę rolniczą, podjęcie jakiejkolwiek pracy na etacie (nawet na ułamek etatu) natychmiast zawiesza prawo do wypłaty części uzupełniającej świadczenia z KRUS. To oznacza utratę większości rolniczej emerytury.

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Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy można pobierać jednocześnie pełną emeryturę z ZUS i pełną z KRUS? Tak, jest to możliwe, ale tylko wtedy, gdy w każdym z tych systemów wypracowałeś niezależne i pełne uprawnienia. Oznacza to, że musisz posiadać wymagany staż w ZUS (okresy składkowe) oraz minimum 25 lat opłacania składek w KRUS, które w żaden sposób nie pokrywały się czasowo z pracą na etacie.

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Co się dzieje ze składkami KRUS, jeśli pracowałem na etacie tylko przez rok? Ten jeden rok zostanie wyłączony z Twojego rolniczego stażu ubezpieczeniowego w KRUS i przekazany do ZUS. ZUS uwzględni ten okres przy wyliczaniu emerytury powszechnej. Jeśli przez to wyłączenie Twój łączny staż w KRUS wciąż wynosi ponad 25 lat, nadal zachowasz prawo do emerytury rolniczej, ale jej część składkowa będzie minimalnie niższa.

Czy praca na umowę zlecenie też wyklucza ubezpieczenie w KRUS? Tak, podjęcie pracy na umowę zlecenie co do zasady powoduje powstanie obowiązku ubezpieczenia w ZUS i skutkuje wyłączeniem z ubezpieczenia społecznego rolników. Wyjątkiem są sytuacje, gdy kwota przychodu ze zlecenia nie przekracza określonego limitu (połowy minimalnego wynagrodzenia), jednak wymaga to natychmiastowego zgłoszenia i ścisłej kontroli limitów w KRUS.

Jak ZUS i KRUS rozliczają ten sam okres pracy na etacie i opłacania składek rolniczych?

Ten sam okres pracy nie może zostać zaliczony podwójnie. Przy pracy na etacie i składkach rolniczych pierwszeństwo ma ubezpieczenie powszechne w ZUS, a KRUS uznaje okres za ubezpieczenie pracownicze.

Ile lat ubezpieczenia w KRUS potrzeba do odrębnej pełnej emerytury rolniczej?

Do odrębnej, pełnej emerytury rolniczej z KRUS standardowo wymagany jest okres co najmniej 25 lat wyłącznie rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Kiedy osoby z uprawnieniami w ZUS i KRUS powinny złożyć wnioski emerytalne?

Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, wnioski do ZUS i KRUS powinny zostać złożone jednocześnie.

Czy można pobierać jednocześnie pełną emeryturę z ZUS i pełną emeryturę z KRUS?

Tak, jest to możliwe tylko wtedy, gdy w ZUS i KRUS zostały wypracowane niezależne i pełne uprawnienia, w tym minimum 25 lat opłacania składek w KRUS, które nie pokrywały się czasowo z pracą na etacie.

Czy praca na umowę zlecenie co do zasady wyklucza ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS?

Tak, podjęcie pracy na umowę zlecenie co do zasady powoduje obowiązek ubezpieczenia w ZUS i wyłączenie z ubezpieczenia społecznego rolników. Wyjątek dotyczy przychodu nieprzekraczającego połowy minimalnego wynagrodzenia.

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Źródło: INFOR
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