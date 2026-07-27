Czy można otrzymać dwa świadczenia pielęgnacyjne w jednej rodzinie? Rewolucja w przepisach i potężne kwoty

Wielu opiekunów osób z niepełnosprawnościami w Polsce zadaje sobie pytanie, czy w obrębie jednego gospodarstwa domowego można legalnie zwielokrotnić państwowe wsparcie finansowe. W lipcu 2026 roku, przy stawce świadczenia wynoszącej aż 3386 zł miesięcznie, gra toczy się o potężne kwoty, które mogą całkowicie odmienić budżet domowy. Urzędnicy i zawiłe przepisy stawiają jednak twarde, bezwzględne warunki. W jakich konkretnych sytuacjach prawo pozwala na kumulację tych środków?enie

Trudna sytuacja życiowa związana z chorobą najbliższych wymaga maksymalnego wykorzystania pomocy oferowanej przez państwo. W lipcu 2026 roku przepisy dotyczące świadczeń opiekuńczych wywołują spore zamieszanie, ponieważ w jednym domu mogą krzyżować się tak zwane "stare" i "nowe" zasady. Wielu opiekunów nie zdaje sobie sprawy, że prawo pozwala na kumulację tych środków. Kluczem do sukcesu jest dokładne zrozumienie, kiedy MOPS wypłaci wielokrotność stawki, a kiedy bezwzględnie odmówi drugiego przelewu.

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Dwoje chorych dzieci? Jeden rodzic zgarnia podwójną stawkę

Jeśli jesteś jedynym opiekunem zajmującym się dwójką dzieci z niepełnosprawnościami (do ukończenia 18. roku życia), nie musisz składać wniosków o dwa osobne świadczenia. Zamiast tego otrzymujesz jedno świadczenie pielęgnacyjne podwyższone o 100 proc. na drugie i każde kolejne dziecko. W lipcu 2026 roku samotna matka lub ojciec wychowujący dwójkę chorych dzieci otrzyma z urzędu gminy kwotę 6772 zł miesięcznie. W przypadku trójki dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności kwota ta wzrasta do zawrotnych 10 158 zł miesięcznie. Co najważniejsze, na nowych zasadach rodzic pobierający te pieniądze może legalnie pracować zarobkowo bez żadnych limitów dochodowych i ograniczeń godzinowych.

Nowe i stare zasady w jednym domu. Czy matka i ojciec mogą brać dwa świadczenia?

To jedna z najbardziej poszukiwanych sytuacji przez polskie rodziny. W urzędach gminnych oraz ośrodkach pomocy społecznej dopuszczalny jest scenariusz, w którym oboje rodzice pobierają świadczenie pielęgnacyjne w tej samej rodzinie na dwa różne podmioty. Dzieje się tak, gdy ojciec pobiera "stare" świadczenie pielęgnacyjne (na zasadach nabytych sprzed 2024 roku) na jedno dziecko i w związku z tym ma całkowity zakaz podejmowania jakiejkolwiek pracy. W tym samym czasie matka składa wniosek o "nowe" świadczenie pielęgnacyjne na drugie, młodsze dziecko. Matka otrzymuje pełne 3386 zł i zachowuje prawo do pracy. Przepisy nie wykluczają takiego rozwiązania, ponieważ wnioski dotyczą dwóch zupełnie różnych osób wymagających opieki. Łączny wpływ do budżetu domowego z samych świadczeń wynosi wtedy 6772 zł miesięcznie.

Opieka nad dorosłymi. Tutaj prawo jest bezwzględne

Niestety rygorystyczne przepisy uderzają w osoby opiekujące się dorosłymi, czyli dorosłymi dziećmi lub niepełnosprawnymi rodzicami. W przypadku dorosłych podopiecznych nie ma możliwości podwojenia świadczenia pielęgnacyjnego dla jednego opiekuna, ani pobierania go na nowych zasadach z prawem do pracy. Jeśli syn opiekuje się jednocześnie schorowaną mamą i tatą, MOPS wypłaci mu tylko jedno świadczenie w kwocie 3386 zł, o ile zachował prawa nabyte przed 2024 rokiem. System dąży do całkowitego wygaszenia świadczeń pielęgnacyjnych na dorosłych. Nowe wnioski na osoby pełnoletnie nie są już przyjmowane, a ich miejsce zajęło świadczenie wspierające wypłacane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością przez ZUS.

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Uwaga na pułapkę! Świadczenie wspierające kasuje pielęgnacyjne

Pamiętaj o nadrzędnej zasadzie, która dla wielu rodzin kończy się finansowym dramatem. Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna oraz świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością wykluczają się wzajemnie. Jeśli dorosły podopieczny przejdzie weryfikację poziomu potrzeby wsparcia w ZUS i otrzyma świadczenie wspierające, jego opiekun z automatu traci prawo do swojego świadczenia pielęgnacyjnego. Choć najwyższa stawka świadczenia wspierającego wynosi obecnie aż 4353 zł, to przy niższych punktach oceny wsparcia kwota ta drastycznie spada. Zła decyzja o rezygnacji ze świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz wspierającego może obniżyć budżet domowy o tysiące złotych miesięcznie, a powrót do starych przepisów jest już niemożliwy.

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Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy mogę dostać drugie świadczenie pielęgnacyjne, jeśli podjąłem pracę zarobkową?

Tak, ale tylko na nowych zasadach i pod warunkiem, że opieka dotyczy dziecka do 18. roku życia. Przy opiece nad dziećmi zarobki opiekuna nie wpływają na prawo do pobierania świadczenia.

Czy rodzeństwo może pobierać dwa świadczenia pielęgnacyjne na dwoje różnych rodziców?

Nie na nowych zasadach. Nowe przepisy całkowicie wykluczyły możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na osoby dorosłe. Taki scenariusz jest możliwy tylko wtedy, gdy oboje opiekunowie nabyli i utrzymali prawa do świadczenia na starych zasadach przed 1 stycznia 2024 roku.

Co zrobić, gdy MOPS odmawia podwyższenia świadczenia na drugie dziecko?

Należy sprawdzić, na jakich zasadach pobierasz obecne świadczenie. Jeśli jesteś na "starych" zasadach (sprzed 2024 roku), urzędnicy odmówią dopłaty na drugie dziecko. Aby otrzymać pieniądze na dwoje dzieci, musisz przejść na nowy system, co wiąże się ze złożeniem nowego wniosku i rezygnacją ze starych praw.

Czy zasiłek dla opiekuna i świadczenie pielęgnacyjne można łączyć w jednym domu?

Tak, jeśli są przyznane na dwie różne osoby wymagające opieki i zostały przyznane na starych zasadach. Jeden członek rodziny nie może jednak pobierać obu tych świadczeń jednocześnie na tę samą lub inne osoby.