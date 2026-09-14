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Wielka zmiana w ZUS dla emerytów i rencistów. Chodzi o korzystanie z ulg i zniżek

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14 września 2026, 08:29
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
ZUS już ruszył z wielką zmianą dla emerytów. Miliony seniorów mają poważne wątpliwości
ZUS już ruszył z wielką zmianą dla emerytów. Miliony seniorów mają poważne wątpliwości
ZUS

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Te zmiany dotyczą milionów seniorów. ZUS wydaje emerytom i rencistom legitymacje według nowych zasad. Pojawiają się przy tym liczne wątpliwości. Czy dotychczasowy dokument trzeba wymienić i składać wniosek?

Nowe legitymacje emeryta i rencisty już są wydawane. ZUS podał konkretne dane

Nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty obowiązuje od 1 lipca 2026 roku. Nie oznaczało to jednak, że od tego dnia ZUS musiał natychmiast wymienić wszystkie dokumenty. Przepisy przewidywały okres przejściowy, który pozwolił Zakładowi wykorzystać wcześniej przygotowane blankiety do 12 lipca.

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W praktyce pierwsze legitymacje według nowego wzoru zaczęły być wydawane od 13 lipca 2026 roku. Zmiana objęła zarówno tradycyjną plastikową kartę, jak i jej elektroniczny odpowiednik dostępny w aplikacji mObywatel.

Jak poinformował ZUS w odpowiedzi przekazanej redakcji, od 13 do 31 lipca 2026 roku Zakład wydał 24 635 legitymacji emeryta-rencisty na nowym wzorze. Oznacza to, że nowy dokument rzeczywiście trafił już do tysięcy emerytów i rencistów.

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Sama zmiana wyglądu dokumentu nie oznacza obowiązku wymiany dotychczasowej legitymacji. Seniorzy, którzy mają ważną kartę, nie muszą składać wniosku do ZUS tylko dlatego, że od lipca obowiązuje nowy wzór.

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Jak wyjaśnia ZUS, tradycyjna legitymacja emeryta-rencisty jest wydawana na wniosek klienta i podlega wymianie w określonych sytuacjach. Dotyczy to między innymi zgubienia dokumentu, jego kradzieży, upływu terminu ważności albo zmiany danych emeryta-rencisty znajdujących się na legitymacji.

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Nie ma więc potrzeby, aby osoba posiadająca ważną legitymację udawała się do placówki ZUS lub składała dodatkowy wniosek wyłącznie z powodu zmiany wzoru dokumentu. Dotychczasowa legitymacja nadal zachowuje ważność i można się nią posługiwać na dotychczasowych zasadach.

Nowy wzór otrzymają przede wszystkim osoby, którym legitymacja emeryta-rencisty jest wydawana po raz pierwszy. Trafi ona również do osób, które potrzebują kolejnego egzemplarza dokumentu, na przykład w związku z jego utratą, kradzieżą, upływem terminu ważności albo zmianą danych.

ZUS postawił na większe bezpieczeństwo dokumentu

Zmiana wzoru legitymacji nie oznacza nowych uprawnień dla emerytów i rencistów ani zmiany zasad korzystania ze świadczeń. Głównym powodem wprowadzenia nowego dokumentu było dostosowanie go do aktualnych standardów bezpieczeństwa.

Nowa legitymacja jest wykonana z trwałego tworzywa PCV. Zastosowano w niej dodatkowe zabezpieczenia, których zadaniem jest utrudnienie podrobienia dokumentu. Jednym z nich jest gilosz, czyli specjalny wzór wykonany z cienkich linii. Na karcie zastosowano również mikrodruk oraz indywidualny numer seryjny blankietu.

Mimo zmiany wyglądu dokument nadal zawiera najważniejsze informacje dotyczące jego właściciela. Na legitymacji znajduje się między innymi numer PESEL oraz informacja o rodzaju pobieranego świadczenia.

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Nowy wygląd ma również elektroniczna legitymacja w mObywatelu

Zmiany nie ograniczyły się do plastikowej karty. Nowy wygląd otrzymała również elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty dostępna w aplikacji mObywatel. Cyfrowy dokument zawiera między innymi zdjęcie właściciela, jego imię i nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu oraz termin jego ważności. Wprowadzono również zmianę dotyczącą informacji o jednostce ZUS.

Z aplikacji zniknęła bowiem informacja o oddziale ZUS, który wydał legitymację. Pozostałe dane pozwalają potwierdzić tożsamość właściciela oraz jego status jako osoby uprawnionej do świadczenia. Elektroniczna wersja dokumentu ma więc nadal pełnić tę samą funkcję co tradycyjna karta, ale jest dostępna bezpośrednio w telefonie użytkownika.

Legitymacja emeryta i rencisty uprawnia do licznych ulg i zniżek

Legitymacja emeryta-rencisty jest dokumentem potwierdzającym status osoby uprawnionej do określonych świadczeń. Mogą ją otrzymać osoby, które mają prawo do emerytury, renty albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Dokument może być potrzebny podczas korzystania z różnych ulg i uprawnień oferowanych seniorom. Nie istnieje jednak jedna, ogólnokrajowa lista wszystkich zniżek, które automatycznie przysługują każdemu posiadaczowi legitymacji. Zakres ulg zależy od konkretnych przepisów, a także od zasad ustalanych przez poszczególnych przewoźników, instytucje czy organizatorów usług.

W praktyce legitymacja może być wykorzystywana między innymi przy korzystaniu z ulg na przejazdy komunikacją publiczną. Ich wysokość i zasady zależą od regulacji obowiązujących w danym mieście lub u konkretnego przewoźnika. Emeryci i renciści mogą również korzystać ze zniżek na bilety kolejowe przewidzianych dla tej grupy pasażerów.

Dokument może być także przydatny przy zakupie tańszych biletów do instytucji kultury, takich jak muzea czy teatry. W niektórych przypadkach posiadacze legitymacji mogą również liczyć na preferencyjne ceny w wybranych ośrodkach i placówkach oferujących usługi dla seniorów.

Trzeba jednak pamiętać, że sama legitymacja nie oznacza automatycznego prawa do każdej z tych zniżek. O tym, czy dana ulga przysługuje, decydują przepisy albo regulamin konkretnej instytucji, przewoźnika czy organizatora usługi.

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Źródło: INFOR
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