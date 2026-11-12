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Darmowa opaska bezpieczeństwa dla seniorów w 2026 roku. Czy będzie dostępna także w 2027?

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12 listopada 2026, 10:37
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
opaska dla seniora, sos, bezpieczeństwo, zdrowie
Opaska bezpieczeństwa dla seniora za darmo. Czy będzie dostępna także w 2027 roku?
Shutterstock

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Seniorzy mogą otrzymać darmową opaskę bezpieczeństwa wyposażoną m.in. w przycisk alarmowy SOS, w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Dzięki urządzeniu można szybko wezwać pomoc i skontaktować się z centrum teleopieki. Program obowiązuje w 2026 roku, a wiele osób już pyta, czy takie wsparcie będzie dostępne również w 2027 roku.

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Opaska bezpieczeństwa dla seniora 2026. Kto może otrzymać ją bezpłatnie?

„Korpus Wsparcia Seniorów” na 2026 rok obejmuje m.in. tzw. opiekę na odległość, czyli rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo osób starszych pozostających w swoim miejscu zamieszkania. Wsparcie jest przeznaczone dla seniorów, którzy ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, ograniczoną mobilność lub inne trudności mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem i potrzebują dodatkowego zabezpieczenia.

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Z programu mogą skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat i mieszkają samotnie albo z bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki. To ważne, ponieważ nie ma jednego ogólnopolskiego kryterium dochodowego, które automatycznie decydowałoby o przyznaniu opaski. Szczegóły naboru i sposób kwalifikowania mieszkańców określa gmina realizująca program.

Jak dostać opaskę bezpieczeństwa dla seniora? Gdzie zgłosić się po pomoc?

Spełnienie podstawowych warunków programu nie gwarantuje jeszcze otrzymania opaski. Program realizują tylko te gminy, które zdecydowały się do niego przystąpić. Dlatego w pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy gmina bierze udział w 2026 roku w Module II „Korpusu Wsparcia Seniorów”, obejmującym teleopiekę. Informacji można szukać w:

  • ośrodku pomocy społecznej (OPS lub MOPS),
  • centrum usług społecznych (CUS),
  • urzędzie gminy lub miasta,
  • Biuletynie Informacji Publicznej gminy.

Korpus Wsparcia Seniorów 2027. Czy będzie można dostać darmową opaskę w przyszłym roku?

Program na 2026 rok jest realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. Gminy mogą otrzymać do 80 proc. dofinansowania przewidywanych kosztów jego realizacji. Warto jednak pamiętać, że choć program formalnie trwa do końca grudnia, wiele gmin zakończyło już swoje działania w tym zakresie. W 2026 r. program realizowały m.in. Lublin, Tomice, Bytom, Ożarów Mazowiecki, Kruklanki, Gliwice i Świebodzice. Na razie nie podano jeszcze nowych informacji dotyczących realizacji „Korpusu Wsparcia Seniorów” w 2027 roku.

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Korpus Wsparcia Seniorów 2026. Które gminy realizują program i gdzie pytać o opaskę?

Zasady mogą się różnić w zależności od gminy, ponieważ to samorząd organizuje usługę dla swoich mieszkańców. Dlatego warto sprawdzić, jakie warunki obowiązują w miejscu zamieszkania. Najczęściej trzeba zgłosić chęć udziału w programie do OPS, MOPS, CUS albo urzędu gminy lub miasta. Samorząd może wymagać wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przekazania informacji pozwalających ocenić, czy senior potrzebuje takiego wsparcia. Niektóre gminy prowadzą nabór uczestników i publikują własne formularze. Przykładowo w gminach realizujących program seniorzy mogą otrzymać bezpłatny dostęp do opaski wraz z usługą całodobowego centrum teleopieki.

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Ważne

Każda gmina uczestnicząca w programie samodzielnie określa zasady zgłoszeń. Z tego powodu wniosek i procedura naboru mogą się różnić w zależności od gminy.

Co potrafi opaska bezpieczeństwa dla seniora? Przycisk SOS i dodatkowe funkcje

Opaska ma umożliwić seniorowi szybkie skontaktowanie się z centrum pomocy w sytuacji zagrożenia. W zależności od urządzenia może oferować m.in.:

  • przycisk alarmowy SOS,
  • możliwość połączenia z centrum teleopieki,
  • lokalizację GPS,
  • wykrywanie upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • monitorowanie podstawowych parametrów życiowych, takich jak puls czy saturacja,
  • możliwość kontaktu z opiekunem lub wskazaną osobą.

Wyposażenie opasek może się różnić w zależności od wybranego modelu. W niektórych samorządach urządzenia oferowane w 2026 roku mają m.in. przycisk SOS, GPS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski oraz funkcje monitorowania pulsu i saturacji. Umożliwiają też kontakt z centrum obsługi.

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Najważniejszą częścią usługi jest połączenie jej z systemem teleopieki. W razie zagrożenia senior może nacisnąć przycisk alarmowy. Zgłoszenie trafia do centrum obsługi, gdzie dyspozytor może porozmawiać z użytkownikiem i ocenić sytuację. W zależności od okoliczności może skontaktować się z osobą wskazaną przez seniora albo zdecydować o wezwaniu odpowiedniej pomocy. Niektóre urządzenia mogą również automatycznie wysłać sygnał alarmowy po wykryciu upadku. Przykładowe rozwiązania stosowane przez gminy pozwalają na kontakt z dyspozytorem bez konieczności posiadania przy sobie telefonu.

Czy opaska dla seniora jest naprawdę darmowa? Tego nie zapewnia każda gmina

W ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” gmina może otrzymać dofinansowanie m.in. na zakup lub dzierżawę opasek oraz koszty ich użytkowania. W przypadku uczestnika programu zasady korzystania z urządzenia określa jednak konkretny samorząd. Dlatego przed przystąpieniem do programu warto sprawdzić, czy gmina zapewnia bezpłatnie:

  • samo urządzenie,
  • kartę SIM lub transmisję danych,
  • całodobową obsługę centrum teleopieki,
  • serwis urządzenia,
  • wymianę opaski w razie awarii.

Zasady korzystania z teleopieki zależą od programu realizowanego przez daną gminę. Szczegółowe informacje najlepiej uzyskać bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest realizowany przez gminy, dlatego dostępność opasek i liczba miejsc mogą się różnić w zależności od miejsca zamieszkania.

Gmina nie zapewnia opaski dla seniora? Sprawdź inne możliwości

Jeśli gmina nie bierze udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów”, wciąż można mieć dostęp do teleopieki. Warto sprawdzić, czy samorząd prowadzi własny program dla seniorów lub oferuje opaski bezpieczeństwa w ramach innych działań. Informacji można szukać także w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Darmowa opaska dla seniora w 2026 roku. Jak skorzystać z programu?

Jeżeli senior chce skorzystać z programu, powinien w pierwszej kolejności:

  • sprawdzić, czy jego gmina realizuje Moduł II „Korpusu Wsparcia Seniorów”,
  • skontaktować się z OPS, MOPS, CUS albo urzędem gminy lub miasta,
  • sprawdzić lokalne warunki udziału w programie,
  • złożyć wymagany formularz lub zgłoszenie,
  • sprawdzić, jakie urządzenie i zakres teleopieki zapewnia samorząd.

Nie warto zakładać, że sama emerytura, wiek albo mieszkanie w pojedynkę gwarantują otrzymanie opaski. Ostateczna możliwość skorzystania z programu zależy również od tego, czy gmina prowadzi usługę i jak zorganizowała nabór.

FAQ. Darmowa opaska bezpieczeństwa dla seniora 2026

Od ilu lat można dostać opaskę bezpieczeństwa?

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2026 rok jest skierowany do osób w wieku 60 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem i potrzebują wsparcia.

Czy darmowa opaska jest dla każdego seniora?

Nie. Oprócz spełnienia podstawowych warunków programu konieczne jest, aby gmina realizowała odpowiednią formę wsparcia. Samorząd prowadzi nabór i określa sposób kwalifikowania uczestników.

Czy trzeba mieć niski dochód, żeby dostać opaskę?

Program na 2026 rok nie ustanawia jednego ogólnopolskiego kryterium dochodowego dla opieki na odległość. Warto jednak sprawdzić zasady obowiązujące w konkretnej gminie.

Gdzie złożyć wniosek o darmową opaskę?

Należy skontaktować się z OPS, MOPS, CUS albo urzędem gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania seniora. To samorząd informuje o naborze i wymaganych dokumentach.

Czy opaska dla seniora jest bezpłatna?

W gminach realizujących program opieka na odległość może być zapewniana seniorom bezpłatnie. Zakres finansowania i zasady korzystania z urządzenia należy sprawdzić w konkretnej gminie.

Co zrobić, jeśli moja gmina nie rozdaje opasek?

Warto zapytać urząd gminy lub OPS o inne programy teleopieki oraz sprawdzić ofertę powiatu i województwa. Niektóre samorządy prowadzą własne projekty niezależnie od „Korpusu Wsparcia Seniorów”.

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Źródło: INFOR
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