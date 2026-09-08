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10 tysięcy złotych na dziecko bez względu na dochody. Jest zupełnie nowe świadczenie. Trzeba złożyć wniosek

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08 września 2026, 07:32
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
10 tysięcy złotych na dziecko bez względu na dochody
10 tysięcy złotych na dziecko bez względu na dochody
Shutterstock

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Jest już 800 plus, 300 plus, „babciowe”, a teraz do tej listy finansowego wsparcia dla rodzin dojdzie jeszcze 10 tys. zł jednorazowej zapomogi dla tych, którym urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Na wprowadzenie zupełnie nowego świadczenia, określanego jako „Maluszkowe”, zdecydowali się radni z Sosnowca. Wypłata pieniędzy rusza z początkiem września. Będą przysługiwać niezależnie od dochodów

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Dlaczego sosnowiccy radni zdecydowali się na takie rozwiązanie? W ten sposób samorząd chce wesprzeć mieszkańców, którzy decydują się na powiększenie rodziny, a jednocześnie zachęcać ich do pozostania w mieście.

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10 tysięcy złotych na trzecie i każde kolejne dziecko

Najwyższa kwota przewidziana w programie to 10 tys. zł. Tyle otrzyma rodzina, w której urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Wypłata świadczenia ma ruszyć z początkiem września. Szczególne zasady przewidziano również dla rodzin, w których podczas jednego porodu przyjdzie na świat więcej niż dwoje dzieci. W przypadku narodzin wieloraczków świadczenie ma wynosić 10 tys. zł na każde urodzone dziecko. W tym przypadku wypłaty mają być możliwe od momentu uprawomocnienia się uchwały.

Samorząd zdecydował się również wesprzeć rodziny, w których urodzi się drugie dziecko. W takim przypadku zapomoga wyniesie 1 tys. zł. Taką samą kwotę przewidziano dla rodziców, którym jako pierwsze dzieci urodzą się bliźnięta. Uruchomienie tego elementu programu zaplanowano jednak dopiero na 1 stycznia 2027 r.

Pieniądze niezależnie od dochodów rodziny

Jedną z najważniejszych informacji dla rodziców jest to, że nowe świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Oznacza to, że wysokość zarobków rodziny nie decyduje o przyznaniu pieniędzy. Warunkiem otrzymania „Maluszkowego” jest natomiast zamieszkanie razem z dziećmi na terenie Sosnowca oraz posiadanie ważnej Sosnowieckiej Karty Miejskiej.

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Wniosek o wypłatę zapomogi można złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia narodzin dziecka. Za obsługę programu odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

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Miasto podnosi także wcześniejszą zapomogę

Nowa uchwała zastępuje dotychczasowe przepisy dotyczące jednorazowej zapomogi wypłacanej w przypadku narodzin więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. W tym zakresie samorząd zdecydował się podwoić dotychczasowe wsparcie. Do tej pory rodzina mogła otrzymać 5 tys. zł na każde dziecko urodzone podczas takiego porodu. Po zmianach kwota rośnie do 10 tys. zł na każde dziecko.

Samorząd oszacował również koszty całego programu. Jak wynika z informacji miasta, w 2026 roku realizacja świadczenia ma kosztować około 200 tys. zł. W kolejnych dwóch latach wydatki mają wynosić po około 1,5 mln zł rocznie.

Trzeba złożyć wniosek

Pieniądze na wypłaty będą pochodziły z budżetu gminy. Następnie zostaną przekazane do budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, który będzie zajmował się obsługą świadczenia.

Świadczenie zostanie wypłacone automatycznie. Aby je otrzymać, rodzice muszą złożyć wniosek do MOPS w Sosnowcu. Mają na to sześć miesięcy od narodzin dziecka.

Sosnowiec chce zatrzymać mieszkańców i zachęcać do posiadania dzieci

„Maluszkowe” nie jest jedynym pomysłem sosnowieckiego samorządu na walkę z problemem wyludniania się miasta. Wiosną 2025 r. władze Sosnowca rozpoczęły akcję „DemoTrendy”. Jej celem jest spowolnienie odpływu mieszkańców, zachęcanie do osiedlania się w mieście oraz wspieranie rodzin decydujących się na dzieci.

Program obejmuje między innymi rozwiązania dotyczące żłobków i przedszkoli. Wśród nich znalazło się wydłużenie bezpłatnego pobytu dzieci w miejskich przedszkolach do 14 godzin dziennie. Miasto zapewnia również bezpłatne żywienie.

Samorząd postawił także na poprawę warunków dla kobiet i rodzin korzystających z miejskiej porodówki. Jednym z elementów programu jest „Domówka na porodówce”, czyli działania mające poprawić komfort pobytu mam i ich rodzin na oddziale położniczym Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

W Sosnowcu działa także loteria urodzeniowa

W ramach miejskiego pakietu znalazła się również loteria urodzeniowa. Rodziny mogą w niej zdobyć comiesięczną nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Jest też nagroda przyznawana raz w roku – mieszkanie komunalne.

Władze miasta zapowiedziały ponadto dalszy rozwój lokalnego programu in vitro, który działa niezależnie od programu państwowego. Jak podaje samorząd, dzięki miejskiemu programowi w Sosnowcu urodziło się już kilkadziesiąt dzieci.

Planowane są również kolejne inwestycje skierowane do rodzin, w tym tworzenie nowych placów zabaw.

Rodzice mają zyskać także bezpłatne przejazdy

Samorząd chce rozszerzyć pakiet rodzinnych udogodnień również o komunikację miejską. Wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, która organizuje publiczny transport w całym regionie, miasto zamierza wprowadzić miejski bilet rodzinny.

Obecnie w ramach obowiązujących w GZM zasad dzieci do 16. roku życia mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów. Sosnowiec chce, aby w mieście podobne uprawnienie objęło również rodziców.

To jednak nie koniec planów samorządu. W pakiecie znalazły się także działania skierowane do seniorów. Miasto chce nadal rozwijać dostępne już udogodnienia, w tym transport dla seniorów oraz usługę określaną jako miejska „złota rączka”. Chodzi o bezpłatną pomoc przy drobnych naprawach i pracach, z którymi starsi mieszkańcy mogą mieć problem.

Władze Sosnowca liczą, że połączenie bezpośredniego wsparcia finansowego z ułatwieniami dla rodzin, inwestycjami w opiekę nad dziećmi oraz dodatkowymi miejskimi usługami pomoże zatrzymać mieszkańców i zahamować niekorzystne trendy demograficzne.

Źródło: INFOR
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