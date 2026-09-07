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Zasiłki z MOPS bez kryterium dochodowego 2026 - ile wynoszą? Komu przysługują? Nie każdy wie, że MOPS daje takie zasiłki

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07 września 2026, 20:42
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Zasiłek z MOPS 2026 bez względu na dochód. Ile wynosi, komu przysługuje? Wiele osób nie wie, że MOPS daje takie zasiłki
Zasiłek z MOPS 2026 bez względu na dochód. Ile wynosi, komu przysługuje? Wiele osób nie wie, że MOPS daje takie zasiłki
Shutterstock

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Zasiłki z MOPS kojarzą się przede wszystkim ze wsparciem dla osób o najniższych dochodach. Zwykle przy przyznawaniu świadczeń obowiązuje ustawowe kryterium dochodowe, jednak przepisy przewidują dwa ważne wyjątki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc można otrzymać po przekroczeniu wskazanego progu. Jakie warunki trzeba spełnić?

Zasiłki z MOPS 2026 - kryterium dochodowe

Zasiłki z MOPS są przeznaczone dla osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb. W zależności od okoliczności ośrodek pomocy społecznej może przyznać m.in. zasiłek stały, okresowy albo celowy. Rodzaj i wysokość pomocy zależą od sytuacji dochodowej, rodzinnej i zdrowotnej wnioskodawcy.

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W przypadku większości świadczeń pieniężnych w 2026 roku obowiązuje kryterium dochodowe. Dochód nie może przekraczać:

  • 1010 zł – zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 823 zł – zł na osobę w rodzinie w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Przekroczenie tych limitów nie zawsze oznacza jednak utratę możliwości otrzymania wsparcia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach MOPS może przyznać specjalny zasiłek celowy albo pomoc na zasadach zwrotu.

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Specjalny zasiłek celowy 2026 - komu przysługuje, ile wynosi?

Specjalny zasiłek celowy wypłacany jest na mocy Art. 41. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. To pomoc finansowa przyznawana osobom lub rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Może zostać przyznany również wtedy, gdy dochód przekracza zwykłe kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej. Zasiłek ten przyznawany jest przede wszystkim w sytuacjach nagłych i trudnych do przewidzenia np. pożar, powódź, wichury lub inne klęski żywiołowe, nagła ciężka choroba wymagająca kosztownego leczenia, itp. Ustawa nie podaje zamkniętego katalogu takich sytuacji. Najczęściej chodzi o zdarzenia, które powodują, że rodzina nie jest w stanie samodzielnie pokryć podstawowych wydatków. Pomoc można otrzymać m.in.

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  • na zakup żywności,
  • leki i leczenie,
  • opał,
  • odzież,
  • niezbędne wyposażenie mieszkania,
  • pokrycie kosztów po pożarze lub zalaniu,
  • pilne wydatki związane z chorobą,
  • koszty pogrzebu i inne wyjątkowe sytuacje życiowe.

Zasiłek taki może być bezzwrotny, jeśli pomoc jest konieczna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych lub podlegać częściowemu zwrotowi, jeśli MOPS uzna, że poszkodowany jest w stanie w przyszłości zwrócić część przyznanych środków. Pomoc ma charakter uznaniowy, czyli urząd analizuje konkretną sytuację rodziny i podejmuje decyzję indywidualnie.

Nie ma sztywno określonej kwoty zasiłku celowego, Decyzję podejmuje ośrodek pomocy społecznej MOPS, biorąc pod uwagę dochody gospodarstwa domowego (im niższe, tym większa szansa na wyższe świadczenie), rodzaj potrzeb (na co dokładnie mają zostać przeznaczone środki np. żywność, leki, opał, remont), możliwość pokrycia wydatków z innych źródeł np. z innych świadczeń socjalnych.

Jednak, zgodnie z przepisami wartość specjalnego zasiłku celowego nie może przekroczyć kryterium dochodowego osoby lub rodziny. Dlatego nie może przekroczyć 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie np. 3292 zł dla 4-osobowej rodziny.

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Gdzie złożyć wniosek o zasiłek celowy?

Wniosek o zasiłek celowy składa się w ośrodku pomocy społecznej (MOPS) - właściwy dla miejsca zamieszkania. Dokumenty można złożyć na kilka sposobów:

  • osobiście – w najbliższym OPS.
  • online – przez ePUAP lub portal urzędu miasta/gminy, jeśli taka opcja jest dostępna.
  • pocztą – wysyłając wniosek na adres OPS.

Do wniosku warto dołączyć:

  • Dokumenty potwierdzające dochód gospodarstwa domowego np. decyzje o przyznaniu innych świadczeń, zaświadczenia o zarobkach, PIT.
  • Informację o celu wnioskowanej pomocy np. rachunki za leki, faktury za opał.
  • W niektórych przypadkach – zaświadczenie o stanie zdrowia, jeśli pomoc dotyczy leczenia lub rehabilitacji.

Zasiłek zwrotny 2026 - pomoc mimo przekroczenia kryterium dochodowego

Oprócz specjalnego zasiłku celowego osoba lub rodzina znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji może otrzymać pomoc na zasadach zwrotu. Rozwiązanie to również jest dostępne po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodowego. Z zasiłku zwrotnego najczęściej korzystają osoby bezrobotne, które po spełnieniu określonych warunków np. znalezieniu pracy, otrzymaniu innych dochodów, muszą zwrócić otrzymane środki. Pomoc może zostać przyznana również w związku z nagłą chorobą, koniecznością zakupu opału lub żywności, nieprzewidzianymi wydatkami albo inną pilną potrzebą, której osoba lub rodzina nie jest w stanie sfinansować. W szczególnych przypadkach możliwe jest całkowite umorzenie długu.

Zasiłek zwrotny nie ma jednej, ustawowo określonej kwoty. Jego wysokość ustala indywidualnie MOPS lub GOPS, biorąc pod uwagę:

  • rodzaj i wysokość niezbędnego wydatku;
  • sytuację dochodową, rodzinną i majątkową wnioskodawcy;
  • możliwości finansowe ośrodka.

W decyzji MOPS określa zarówno wysokość przyznanej pomocy, jak i to, czy trzeba zwrócić całą kwotę, czy tylko jej część. Szczegółowe zasady zwrotu ustala rada gminy, dlatego mogą się one różnić w zależności od miejsca zamieszkania.

Jak uzyskać zasiłek zasiłek zwrotny z MOPS?

Aby otrzymać pomoc na zasadach zwrotu, należy złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Można zrobić to osobiście albo wysłać dokument pocztą. We wniosku trzeba dokładnie opisać trudną sytuację, wskazać konkretną potrzebę oraz wyjaśnić, dlaczego mimo osiąganego dochodu nie można samodzielnie pokryć danego wydatku.

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające dochody i sytuację wnioskodawcy. W zależności od przyczyny ubiegania się o pomoc mogą być potrzebne także m.in. zaświadczenia lekarskie, recepty, rachunki, faktury, decyzje o przyznanych świadczeniach lub dokumenty potwierdzające inne konieczne wydatki.

Następnie pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy, podczas którego oceni sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową. Wywiad odbywa się zwykle w ciągu 14 dni roboczych, a w sprawach wymagających pilnej interwencji, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych.

Po rozpatrzeniu sprawy MOPS wyda pisemną decyzję. Jeżeli pomoc zostanie przyznana na zasadach zwrotu, dokument określi jej wysokość, część podlegającą oddaniu oraz termin i sposób spłaty. Od decyzji odmownej można odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

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Źródło: INFOR
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