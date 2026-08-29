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ZUS dorzuci nawet 4719 zł do Twojej emerytury. Pieniądze dostaniesz, jeśli połączysz te świadczenia

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29 sierpnia 2026, 11:26
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
ZUS, pieniądze
ZUS dorzuci nawet 4719 zł do Twojej emerytury. Pieniądze dostaniesz, jeśli połączysz te świadczenia
Shutterstock

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Na konta seniorów oraz osób wymagających opieki mogą trafiać duże sumy z ZUS - łącznie nawet 4719,36 zł każdego miesiąca. Wszystko dzięki przepisom, które pozwalają na legalne łączenie dwóch potężnych zastrzyków gotówki. Choć dla wielu brzmi to zaskakująco, urzędnicy nie tylko nie zabraniają takich podwójnych wypłat, ale wręcz zachęcają do składania wniosków. Jest jednak jeden poważny haczyk: wystarczy pomylić jedną nazwę świadczenia, aby zamiast pieniędzy na koncie, narazić się na konieczność ich zwrotu.

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Rekordowe przelewy z ZUS. Jak uzbierać 4719 zł?

Kluczem do otrzymania tak wysokiej kwoty jest połączenie dwóch niezależnych od siebie świadczeń. Mowa o dodatku pielęgnacyjnym oraz stosunkowo nowym świadczeniu wspierającym. Wokół tych pieniędzy narosło wiele mitów. Część seniorów błędnie uważa, że pobierając jedno, straci prawo do drugiego. Nic bardziej mylnego. Przepisy wprost pozwalają na jednoczesne pobieranie dodatku pielęgnacyjnego i świadczenia wspierającego. Oznacza to, że np. senior po 75. roku życia, który z urzędu dostaje już dodatek z ZUS, może złożyć kolejny wniosek. Jeśli przejdzie weryfikację stanu samodzielności, na jego konto zaczną trafiać dwa osobne przelewy.

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Na jaką gotówkę można liczyć pod koniec lata 2026 roku?

  • Dodatek pielęgnacyjny po marcowej waloryzacji wynosi obecnie 366,68 zł.
  • Świadczenie wspierające to w maksymalnym wariancie (przy 95-100 punktach) dokładnie 4352,68 zł miesięcznie.
  • Razem daje to dokładnie 4719,36 zł czystej gotówki, bez żadnego podatku.

Co niezwykle ważne, wysokość tych pieniędzy nie zależy od dochodów w rodzinie. Może je otrzymać zarówno osoba z minimalną emeryturą, jak i z bardzo wysokim świadczeniem.

Z czym jeszcze połączysz dodatek z ZUS?

Dodatek pielęgnacyjny jest wyjątkowo elastyczny [poradnikprzedsiebiorcy.pl]. Oprócz wspomnianego świadczenia wspierającego, w sierpniu 2026 roku można go legalnie łączyć z:

  • Podstawową emeryturą lub rentą pracowniczą.
  • 500+ dla niesamodzielnych (świadczeniem uzupełniającym), o ile mieścisz się w kryterium dochodowym.
  • Trzynastą i czternastą emeryturą - ZUS rusza właśnie z wypłatami "czternastek" na wrzesień 2026 roku.
  • Ryczałtem energetycznym, którego wartość wynosi aktualnie 336,16 zł.

Pułapka urzędowa. Jeden błąd i oddajesz wszystko

Choć państwo pozwala na wiele, w przepisach ukryto jedną, niezwykle niebezpieczną pułapkę. Chodzi o nazewnictwo, które Polacy nagminnie mylą. Dodatek pielęgnacyjny (z ZUS) to zupełnie co innego niż zasiłek pielęgnacyjny (z gminy/MOPS/GOPS). Tych dwóch świadczeń pod żadnym pozorem nie wolno łączyć [łódź.uw.gov.pl]. Jeśli skończysz 75 lat i ZUS automatycznie dopisze Ci do emerytury dodatek pielęgnacyjny, musisz niezwłocznie powiadomić o tym swój lokalny MOPS lub GOPS [łódź.uw.gov.pl]. Gmina musi wtedy natychmiast cofnąć Twój zasiłek pielęgnacyjny (wynoszący 215,84 zł). Jeśli tego nie zrobisz, systemy teleinformatyczne szybko wykryją zbieg wypłat. Urząd wyda wtedy decyzję o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku z gminy wraz z odsetkami.

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Senior 75+ a młodszy z orzeczeniem. Dwie różne drogi

Zasady łączenia świadczeń są takie same dla wszystkich, ale sposób ich załatwiania zależy od Twojego wieku i sytuacji. Urzędnicy dzielą wnioskodawców na dwie grupy:

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Sytuacja seniora, który ukończył 75 lat

  • Dodatek pielęgnacyjny (366,68 zł): Senior nie musi robić absolutnie nic. ZUS przyznaje go automatycznie z urzędu w miesiącu 75. urodzin. Pieniądze są dopisywane do emerytury.
  • Świadczenie wspierające: Tutaj automat nie działa. Senior musi najpierw złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (wyrażoną w punktach). Dopiero z tą decyzją składa kolejny wniosek do ZUS o wypłatę gotówki.

Sytuacja osoby młodszej (przed 75. rokiem życia) z orzeczeniem

  • Dodatek pielęgnacyjny (366,68 zł): Młodsza osoba nie dostanie go automatycznie. Aby ZUS zaczął go wypłacać, konieczne jest złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (druk OL-9). Lekarz orzecznik ZUS musi wydać formalne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
  • Świadczenie wspierające: Od 1 stycznia 2026 roku przepisy objęły już ostatnią grupę osób z wymaganą liczbą punktów (od 70 do 77 pkt). Osoba młodsza przechodzi tę samą procedurę co senior (najpierw punkty we WZON, potem wniosek do ZUS).

Ważne dla obu grup: O ile wniosek do WZON można złożyć osobiście na papierze, o tyle wniosek do ZUS o wypłatę pieniędzy składa się wyłącznie drogą elektroniczną - przez zmodernizowany portal eZUS (dawne PUE ZUS), bankowość internetową lub system Emp@tia. Jeśli osoba starsza nie radzi sobie z komputerem, wniosek w jej imieniu może wysłać zalogowany na swoim koncie opiekun prawny lub upoważniony pełnomocnik.

Kto straci prawo do dodatku w sierpniu 2026?

Warto trzymać rękę na pulsie także w innych sytuacjach życiowych. Dodatek pielęgnacyjny zostanie zawieszony przez ZUS, jeśli senior trafi do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) lub Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, a jego pobyt na koszt NFZ przekroczy 2 tygodnie w miesiącu. Pieniądze te z definicji nie przysługują również osobom, które pobierają wyłącznie „czystą” rentę socjalną, ponieważ do niej ZUS nie dopisuje dodatku pielęgnacyjnego. Takie osoby zamiast tego pobierają wspomniany wcześniej zasiłek pielęgnacyjny z gminy (215,84 zł), który na mocy przepisów z 2025 roku mogą bez przeszkód łączyć ze świadczeniem wspierającym.

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Źródło: INFOR
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