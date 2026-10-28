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Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Dostają nawet 600 złotych bez względu na wysokość emerytury. Składanie wniosków już ruszyło. Termin ma znaczenie

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28 października 2026, 17:31
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Dostaną nawet 600 złotych. Rusza składanie wniosków. Termin ma znaczenie
Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Dostaną nawet 600 złotych. Rusza składanie wniosków. Termin ma znaczenie
Shutterstock

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Urlopowe wyjazdy dla seniorów mogą być w tym roku tańsze nawet o kilkaset złotych. Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało nowy program dopłat do noclegów, który ma zachęcić Polaków do podróżowania po kraju. Ale jest jeden warunek. Chodzi o wypoczynek poza wakacyjnym sezonem. Nie każdy też będzie mógł z dofinasowania skorzystać.

Po Bonie Turystycznym przyszedł czas na kolejne rozwiązanie, które ma pomóc w finansowaniu krajowych wyjazdów. Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchamia program Czek Turystyczny. Tym razem nie chodzi jednak o wakacyjny wypoczynek, ale przede wszystkim o zachęcenie Polaków do podróżowania poza szczytem sezonu.

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Resort chce w ten sposób osiągnąć dwa cele. Z jednej strony program ma ułatwić Polakom sfinansowanie wypoczynku w kraju. Z drugiej ma wesprzeć regiony, które w ostatnich latach notują mniejsze zainteresowanie turystów.

Kiedy start czeku turystycznego

Czek Turystyczny ruszył we wrześniu w czterech województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Program został skierowany przede wszystkim do regionów przygranicznych położonych we wschodniej części Polski. Ma pomóc wykorzystać ich potencjał turystyczny i jednocześnie przekonać Polaków, że na wypoczynek nie trzeba czekać do kolejnych wakacji.

Ale nie każdy może liczyć na dopłatę. Na początku program będzie skierowany wyłącznie do dwóch grup. Pieniądze otrzymają seniorzy, którzy skończyli 60 lat oraz ci, którzy mają Kartę Dużej Rodziny.

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Nawet 600 złotych dopłaty do jesiennego wypoczynku

Wysokość wsparcia ma wynosić od 300 do 600 zł. Ostateczna kwota będzie zależała od warunków programu i rodzaju rezerwowanego pobytu. Nie będą to jednak pieniądze wypłacane w gotówce. Czek przyjmie formę elektronicznego kodu, który obniży koszt noclegu w obiekcie uczestniczącym w programie.

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Oficjalnie już wystartował Lubelski Czek Turystyczny. Ruszyła już rejestracja właścicieli obiektów właściciele obiektów, którzy chcieliby gościć turystów z czekami. Generowanie czeków zaczęło się 2 września, kolejne terminy to 1 października oraz 2 listopada. Ci, którzy otrzymają dofinansowanie, będą mogli wykorzystać je do końca danego miesiąca w obiektach noclegowych biorących udział w programie.

Trzeba będzie jednak pamiętać o jeszcze jednej zasadzie. Rezerwacji nie będzie można dokonać za pośrednictwem pośredników. Turyści mają kontaktować się bezpośrednio z wybranym obiektem noclegowym.

Czeki generowane będą na stronie internetowej Lubelskiego Czeku Turystycznego. - W pierwszej, wrześniowej j turze dostępnych będzie około 7 tys. czeków. W kolejnych transzach będzie ich mniej, ale niewykorzystane bony wracają do puli i będą dostępne w następnych turach – wyjaśnił Marcin Kania.

Oznacza to, że ci którym nie uda się zdobyć czeku w pierwszym terminie, będą miały kolejne możliwości. Niewykorzystane środki nie przepadną, lecz będą ponownie udostępniane w następnych turach.

Jak zdobyć czek turystyczny

Uzyskanie czeku turystycznego nie powinno wymagać wielu formalności. Po uruchomieniu programu seniorzy będą mogli wejść na specjalnie przygotowaną stronę internetową lub skorzystać z aplikacji. Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba będzie złożyć oświadczenie potwierdzające ukończenie 60. roku życia. Następnie system wygeneruje indywidualny kod uprawniający do dopłaty w wysokości od 300 do 600 zł. Użytkownik zobaczy również listę hoteli uczestniczących w programie, spośród których będzie mógł wybrać obiekt i zarezerwować pobyt. Kod czeku trzeba będzie podać podczas rezerwacji, a hotel rozliczy należną dopłatę przy meldunku.

Wojna na Ukrainie zdemolowała ruch turystyczny w przygranicznych regionach

Dlaczego Lubelszczyzna zabiega o turystów? Bliskość granicy z Ukrainą i trwająca wojna sprawiły, że gwałtownie spadła liczba tych, którzy decydują się na wypoczynek w tym regionie. Już ponad rok temu samorządowcy województwa wskazywali, że przygraniczne tereny ucierpiały z powodu wojny i że bon mógłby pomóc w rozwoju gospodarczym firm z branży turystycznej. świadczących usługi turystycznej.

Czek turystyczny będzie skutecznym kołem ratunkowym?

Czy tak się stanie? - Przede wszystkim chcemy pokazać, że województwo lubelskie to bezpieczne miejsce, atrakcyjne i różnorodne. Chodzi również o wydłużenie sezonu turystycznego, bo jesień jest też pięknym czasem na wypoczynek– powiedział w rozmowie z PAP wiceprezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (LROT) Marcin Kania.

– Zapraszamy do wykorzystania czeków turystycznych w województwie lubelskim, do spędzenia jesieni w pięknych okolicznościach przyrody – dwóch parkach narodowych, siedemnastu krajobrazowych, przepięknych miasteczkach pełnych historii, kultury, a także rozrywki – mówiła w rpzmowie z Polskim Radiem Lublin - Sylwia Piętal, dyrektor Departamentu Promocji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Na pewno będzie co robić. Liczymy na to, że nie tylko dwie noce, ale i dłużej turyści tutaj pozostaną, a za rok przyjadą ponownie – dodała.

Źródło: INFOR
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