Koniec z corocznymi wnioskami o 800 plus? ZUS sam przedłuży wypłaty. Jest jeden warunek

Koniec z corocznym, uciążliwym składaniem wniosków o 800 plus. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szykuje rewolucyjny projekt zmian, który całkowicie zniesie ten obowiązek dla milionów polskich rodziców. Od okresu świadczeniowego 2027/2028 flagowe świadczenie ma być przedłużane na kolejny rok w pełni automatycznie. [English version below.]

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Oznacza to jedno: ZUS sam przedłuży wypłaty bez konieczności składania jakichkolwiek formularzy odnawiających. Zmiana ta ma całkowicie wyeliminować sytuacje, w których zapominalscy rodzice przez zwykłe przeoczenie tracili ciągłość finansową i część należnych pieniędzy.

Dlaczego rząd decyduje się na rewolucję w 800 plus?

Dotychczasowe zasady programu, funkcjonujące od samego początku jego istnienia, nakładały na opiekunów bezwzględny obowiązek składania wniosków na każdy roczny okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Choć systemy informatyczne działały sprawnie, czynnik ludzki regularnie zawodził. Z danych urzędników wynika, że każdego roku tysiące osób zapominało o złożeniu dokumentów w rygorystycznym terminie do końca czerwca. W takich przypadkach ZUS wstrzymywał wypłaty, a spóźniony wniosek oznaczał odzyskanie pieniędzy dopiero od miesiąca jego złożenia, bez możliwości otrzymania wyrównania za minione miesiące. Projekt zmian wpisuje się w szeroki pakiet deregulacyjny rządu, którego celem jest maksymalne odciążenie obywateli od zbędnej biurokracji. Automatyzacja ma także przynieść spore oszczędności finansowe dla samego budżetu państwa dzięki obniżeniu kosztów administracyjnych obsługi milionów powtarzalnych wniosków.

Jak będzie działać automatyczne 800 plus w praktyce?

Nowy mechanizm jest niezwykle prosty. Jeśli rodzic pobiera świadczenie na dane dziecko na dzień 31 maja i w jego sytuacji rodzinnej czy życiowej nie zaszły żadne zmiany, ZUS automatycznie przedłuży wypłatę na kolejny rok. System informatyczny samoczynnie zweryfikuje uprawnienia w oparciu o własne, zintegrowane bazy danych. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia na nowy okres trafi bezpośrednio na profil świadczeniobiorcy w systemie eZUS / PUE ZUS. Rodzice nie będą otrzymywać żadnych tradycyjnych papierowych decyzji administracyjnych.

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Kto w 2027 roku i tak będzie musiał złożyć wniosek?

Choć rewolucja zdejmuje z większości rodziców coroczny obowiązek, automatyzm nie zadziała w każdym przypadku. Wnioskowanie w tradycyjnej, elektronicznej formie nadal będzie konieczne w kilku określonych sytuacjach:

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Pierwsza wypłata na dziecko - rodzice nowo narodzonych dzieci lub osoby, które wcześniej nie korzystały ze wsparcia, muszą złożyć pierwszy wniosek, by wprowadzić dziecko do systemu ZUS.

Zmiana sytuacji życiowej - rozwód, separacja, zmiana opiekuna faktycznego czy kwestie związane z opieką naprzemienną będą wymagały ręcznej modyfikacji danych przez rodzica.

Wyjazd za granicę - podjęcie pracy lub zmiana miejsca zamieszkania członków rodziny poza granicami Polski nakłada obowiązek zgłoszenia tego faktu, ze względu na unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Aktualizacja danych technicznych - zmiana numeru konta bankowego lub numeru telefonu również będzie wymagała zalogowania się do systemu i ręcznego zaktualizowania profilu, aby ZUS wiedział, dokąd automatycznie kierować przelewy.

Ważne uściślenie dla nowej grupy opiekunów

Przy okazji wielkich zmian technicznych, nowelizacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozwiązuje też istotną lukę prawną. Do katalogu osób uprawnionych do pobierania świadczenia zostaną wprost dopisane osoby, którym sąd powierzył sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem na mocy orzeczenia sądowego. Dotychczas brak precyzyjnego zapisu w ustawie zmuszał tych opiekunów do długich batalii sądowych z ZUS-em. Po wejściu w życie nowych przepisów będą oni traktowani na równi z opiekunami prawnymi. Projekt ustawy przeszedł już etap kluczowych ustaleń i trafił do dalszych prac legislacyjnych. Ostateczne wdrożenie automatycznych wypłat planowane jest dokładnie na 1 czerwca 2027 roku, ponieważ ZUS potrzebuje czasu na dostosowanie i gruntowne przetestowanie swoich systemów teleinformatycznych. Do tego czasu rodzice muszą pamiętać, że w okresie świadczeniowym poprzedzającym rewolucję wciąż obowiązują dotychczasowe, tradycyjne zasady składania wniosków przez aplikację mZUS, portal eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

English version - No more annual applications for the 800 plus benefit? ZUS will extend payments. There is one condition

No more cumbersome annual applications for the 800 plus benefit. The Ministry of Family, Labor and Social Policy is preparing a revolutionary project of changes that will completely eliminate this obligation for millions of Polish parents. Starting with the 2027/2028 benefit period, the flagship benefit will be extended for the next year fully automatically.

This means one thing: ZUS will extend payments without the need to submit any renewal forms. This change is intended to completely eliminate situations in which forgetful parents, through a simple oversight, lost financial continuity and part of their dues.

Why is the government deciding to revolutionize the 800 plus benefit?

The existing rules of the program, in place from its inception, imposed an absolute obligation on caregivers to submit applications for each annual benefit period, which runs from June 1st to May 31st of the following year. Although the IT systems operated efficiently, the human factor regularly failed. Official data shows that thousands of people forgot to submit their documents by the strict deadline of the end of June each year. In such cases, ZUS (Social Insurance Institution) withheld payments, and late applications meant that the funds would be recovered only from the month of submission, with no possibility of receiving compensation for previous months. The proposed changes are part of the government's broad deregulation package, which aims to minimize unnecessary bureaucracy. Automation is also expected to generate significant financial savings for the state budget by reducing the administrative costs of processing millions of repetitive applications.

How will the automatic 800 plus benefit work in practice?

The new mechanism is extremely simple. If a parent is receiving the benefit for a given child as of May 31st and there have been no changes in their family or life situation, ZUS will automatically extend the payment for the following year. The IT system will automatically verify eligibility based on its own integrated databases. Information about the granting of the benefit for the new period will be sent directly to the beneficiary's profile in the eZUS/PUE ZUS system. Parents will not receive any traditional paper administrative decisions.

Who will still need to submit an application in 2027?

Although the revolution removes the annual obligation for most parents, the automatic system won't work in every case. Applying in the traditional, electronic form will still be necessary in a few specific situations:

First child benefit payment - parents of newborns or those who haven't previously received support must submit an initial application to register the child in the ZUS system.

Changes in life circumstances - divorce, separation, change of actual guardian, or issues related to shared care will require manual modification of data by the parent.

Moving abroad - taking up employment or changing the place of residence of family members outside Poland requires reporting this fact due to EU regulations on the coordination of social security systems.

Updating technical data - changing a bank account number or phone number will also require logging into the system and manually updating the profile so that ZUS knows where to automatically forward transfers.

Important clarification for the new group of guardians

Alongside the significant technical changes, the amendment to the Ministry of Family, Labor, and Social Policy also closes a significant legal loophole. Individuals to whom a court has entrusted ongoing child care pursuant to a court order will be explicitly added to the list of individuals eligible to receive the benefit. Previously, the lack of a precise provision in the law forced these guardians into lengthy legal battles with ZUS (Social Insurance Institution). After the new regulations come into force, they will be treated equally to legal guardians. The draft law has already passed the key approval stage and has moved on to further legislative work. The final implementation of automatic payments is planned for June 1, 2027, as ZUS needs time to adapt and thoroughly test its IT systems. Until then, parents should remember that during the benefit period preceding the revolution, the existing, traditional rules for submitting applications via the mZUS app, eZUS portal, online banking, or Emp@tia portal will still apply.