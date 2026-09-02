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Nawet 740 zł dodatku do emerytury. ZUS przypomina o zasadach, przez które zawiesza wypłaty

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02 września 2026, 10:58
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
ZUS, pieniądze
Nawet 740 zł dodatku do emerytury. ZUS przypomina o zasadach, przez które zawiesza wypłaty
Shutterstock

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Nawet ponad 740 złotych dodatkowego wsparcia może co miesiąc trafiać do kieszeni polskich emerytów. ZUS wypłaca te pieniądze obok standardowych świadczeń, jednak zawiłe przepisy kryją niebezpieczną pułapkę finansową. Wystarczy jeden błąd formalny lub przekroczenie ukrytych limitów dochodowych, aby urzędnicy bezlitośnie cofnęli wypłatę lub odebrali dotychczasowe środki.

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Polski system ubezpieczeń społecznych oferuje emerytom kilkanaście różnych instrumentów wsparcia finansowego, jednak zasady ich jednoczesnego pobierania bywają skomplikowane. Podczas gdy jedne dodatki do emerytury można w pełni legalnie kumulować, zyskując co miesiąc ponad 740 złotych na rękę, inne wykluczają się wzajemnie, a ich nieświadome łączenie grozi przymusowym zwrotem pieniędzy wraz z odsetkami.

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Wolne od podatku świadczenie dla byłych sołtysów a dodatek pielęgnacyjny z ZUS

Jednym z najkorzystniejszych, a zarazem bezkonfliktowych zestawień finansowych dla seniorów jest jednoczesne pobieranie dodatku pielęgnacyjnego oraz tak zwanego świadczenia sołtysowego. Dodatek pielęgnacyjny, przyznawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie po ukończeniu 75. roku życia, wynosi po waloryzacji 366,68 złotych miesięcznie. Z kolei świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa wynosi obecnie dokładnie 373,67 złotych miesięcznie i jest wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Co najistotniejsze z punktu widzenia przepisów, oba te świadczenia są całkowicie niezależne od wysokości podstawowej emerytury i nie obowiązuje wobec nich żadne kryterium dochodowe. Emeryt spełniający kryteria wiekowe oraz stażowe (minimum 7 lat pełnienia funkcji sołtysa) otrzymuje z tych dwóch źródeł łącznie 740,35 złotych netto każdego miesiąca, co w skali roku generuje czysty zysk w kwocie 8 884,20 złotych.

Bezwzględny zakaz podwójnego finansowania. Pułapka na styku ZUS i gminy

Wielu świadczeniobiorców popełnia poważny błąd proceduralny, wynikający z podobnego nazewnictwa dwóch różnych instrumentów wsparcia. Polskie prawo kategorycznie zabrania jednoczesnego pobierania dodatku pielęgnacyjnego z ZUS oraz zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez gminne ośrodki pomocy społecznej lub urzędy miast. Kwota zasiłku z gminy pozostaje zamrożona na poziomie 215,84 złotych. W momencie, gdy senior kończy 75 lat i Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu zaczyna wypłacać mu wyższy dodatek pielęgnacyjny, na świadczeniobiorcy spoczywa ustawowy obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w gminie. Zaniechanie tego kroku i dalsze pobieranie obu kwot skutkuje wydaniem decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach, co zmusza emeryta do zwrotu kwoty zasiłku wraz z odsetkami ustawowymi.

Kumulacja ze świadczeniem uzupełniającym. Jak działa próg dochodowy?

Dodatek pielęgnacyjny można w pełni legalnie łączyć ze świadczeniem uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, powszechnie nazywanym "500 plus dla seniorów". W tym przypadku kluczowe znaczenie ma jednak sztywny limit przychodowy, który wynosi 2 687,67 złotych brutto miesięcznie. Przy weryfikacji tego kryterium Zakład Ubezpieczeń Społecznych sumuje podstawową emeryturę oraz inne świadczenia finansowane ze środków publicznych, lecz stosuje kluczowy wyjątek: do dochodu nie wlicza się kwoty samego dodatku pielęgnacyjnego. Jeżeli suma pozostałych świadczeń nie przekracza 2 187,67 złotych brutto, senior otrzyma pełne 500 złotych dodatku. Przy wyższym przychodzie stosuje się zasadę "złotówka za złotówkę", aż do osiągnięcia maksymalnego pułapu 2 687,67 złotych brutto, po którym prawo do świadczenia uzupełniającego wygasa.

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Całkowite zwolnienie z podatku i pełna ochrona przed egzekucją

Kluczową cechą omawianych dodatków opiekuńczych i branżowych jest ich szczególny status prawny w zakresie prawa podatkowego oraz egzekucyjnego. Zarówno dodatek pielęgnacyjny, świadczenie sołtysowe, jak i świadczenie uzupełniające 500 plus są w całości zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Od kwot tych nie są również potrącane składki na ubezpieczenie zdrowotne, co oznacza, że emeryt otrzymuje je w tak zwanej kwocie na rękę. Co niezwykle istotne dla osób posiadających zobowiązania finansowe, środki te podlegają pełnej ochronie przed zajęciami komorniczymi. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, banki oraz organy egzekucyjne nie mogą dokonywać potrąceń z tych tytułów, a pieniądze wpływające na konto seniora na podstawie wskazanych decyzji ZUS lub KRUS są niemożliwe do zajęcia przez komornika.

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Procedura wnioskowania. Co z urzędu, a gdzie niezbędny jest druk?

Współczesny system wypłat wymaga od seniorów znajomości procedur administracyjnych, ponieważ urzędy stosują zróżnicowane tryby przyznawania pieniędzy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci dodatek pielęgnacyjny całkowicie automatycznie i bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów, ale wyłącznie z tytułu ukończenia 75. roku życia. Jeżeli jednak senior nie osiągnął tego wieku, a stał się niezdolny do samodzielnej egzystencji, musi złożyć wniosek wraz z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS. W przypadku pozostałych świadczeń zasada automatyzmu nie obowiązuje w ogóle. Aby otrzymać świadczenie sołtysowe, emeryt musi złożyć formalny wniosek w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dołączając zaświadczenie od wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) potwierdzające okres pełnienia funkcji. Z kolei ubieganie się o świadczenie uzupełniające dla niesamodzielnych wymaga wypełnienia dedykowanego druku ESUN w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Pobyt w placówce medycznej a zawieszenie prawa do wypłaty

Mniej znanym, lecz niezwykle restrykcyjnym przepisem jest zakaz pobierania dodatków opiekuńczych w sytuacji, gdy senior przebywa w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie. Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS jednoznacznie wskazują, że dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje emerytowi, który został umieszczony w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w domu pomocy społecznej, o ile koszty tego pobytu są w ponad 50 procentach finansowane ze środków budżetu państwa. Identyczne obostrzenia dotyczą świadczenia uzupełniającego 500 plus. Zawieszenie wypłaty następuje, jeżeli pobyt w placówce medycznej lub opiekuńczej przekracza okres dwóch tygodni (14 dni) w danym miesiącu, o czym dyrekcja placówki lub sam świadczeniobiorca mają obowiązek niezwłocznie powiadomić organ rentowy.

Gwarantowane roczne dodatki bez wpływu na bieżące wypłaty

Uzupełnieniem comiesięcznych transferów pieniężnych są dodatkowe roczne świadczenia, czyli trzynasta oraz czternasta emerytura. Pobieranie jakichkolwiek stałych dodatków branżowych czy opiekuńczych nie ogranicza uprawnień do tych wypłat. Trzynasta emerytura jest wypłacana wszystkim emerytom w równej kwocie odpowiadającej najniższej emeryturze, która po waloryzacji wynosi 1978,49 złotych brutto. Identyczna kwota maksymalna obowiązuje przy czternastej emeryturze, gdzie pełna wypłata przysługuje osobom, których comiesięczne świadczenie zasadnicze nie przekracza progu 2 900 złotych brutto. Powyżej tej kwoty czternastka jest proporcjonalnie pomniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę", przy czym minimalna kwota wypłaty musi wynieść co najmniej 50 złotych brutto.

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Źródło: INFOR
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