REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 350 złotych dopłaty do prądu i gazu co miesiąc. Te pieniądze należą się bez względu na dochody. O takim dodatku z ZUS wielu Polaków nie ma pojęcia. Jak to załatwić?

350 złotych dopłaty do prądu i gazu co miesiąc. Te pieniądze należą się bez względu na dochody. O takim dodatku z ZUS wielu Polaków nie ma pojęcia. Jak to załatwić?

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 października 2026, 17:23
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
350 złotych dopłaty do prądu i do gazu od ZUS i to co miesiąc. Dochody nie mają znaczenia. O tym dodatku wielu Polaków nie ma pojęcia
350 złotych dopłaty do prądu i do gazu od ZUS i to co miesiąc. Dochody nie mają znaczenia. O tym dodatku wielu Polaków nie ma pojęcia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Było drogo, a teraz jest jeszcze gorzej! Ceny energii w Polsce sięgnęły astronomicznych poziomów i coraz mocniej nadwyrężają rodzinne budżety. Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że może liczyć na finansowe wsparcie z ZUS. Dodatek, który co miesiąc sięga blisko 350 zł, może pomóc pokryć część kosztów prądu. Pieniądze nie trafiają jednak do każdego automatycznie. Aby je otrzymać, trzeba spełnić określone warunki i złożyć wniosek

Płaczemy i za prąd płacimy. Było drogo, jest jeszcze drożej, bo w rachunkach gospodarstw domowych ponownie pojawiła się tak zwana opłata mocowa. Odbiorcy energii elektrycznej zużywający rocznie od 1,2 tys. do 2,8 tys. kilowatogodzin są obciążeni dodatkowymi 11,44 zł netto miesięcznie więcej. W skali roku to znaczący wydatek.

REKLAMA

REKLAMA

Sposób na niższe rachunki. ZUS rzuca koło ratunkowe

Istnieje sposób na to, żeby miesięczne wydatki na prąd, gaz czy ogrzewanie były niższe nawet o kilkaset złotych. Chodzi o ryczałt energetyczny, czyli dodatek do emerytury lub renty. Świadczenie zostało stworzone z myślą o określonych grupach osób, które z racji swojej sytuacji mają prawo do dodatkowego wsparcia.

Od marca 2026 roku ryczałt energetyczny wynosi 336,16 zł miesięcznie. W ciągu dwunastu miesięcy daje to łącznie ponad 4 tys. zł. Nie jest to jednak świadczenie powszechne. Sam fakt pobierania emerytury lub renty nie wystarczy, aby otrzymać pieniądze z ZUS. Przepisy dokładnie określają, kto może skorzystać z tego rozwiązania.

Zobacz również:

Nie każdy emeryt dostanie pieniądze. Przepisy wskazują konkretne grupy

Prawo do ryczałtu energetycznego mają między innymi emeryci i renciści posiadający status kombatanta, osoby, które prowadziły działalność na rzecz niepodległości Polski, oraz osoby represjonowane.

REKLAMA

Lista uprawnionych jest jednak dłuższa. O świadczenie mogą ubiegać się również żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani między innymi w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych czy batalionach budowlanych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uprawnienie może dotyczyć także wdów i wdowców po osobach należących do wskazanych grup. Oznacza to, że w określonych przypadkach śmierć osoby uprawnionej nie musi oznaczać automatycznego zakończenia prawa do tego dodatku.

Kwota ryczałtu zmienia się co roku

Ryczałt energetyczny nie ma jednej, niezmiennej wartości. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji, dlatego jego wysokość może się zmieniać.

Od marca 2026 roku uprawnieni otrzymują 336,16 zł miesięcznie. To ponad 4 tys. zł w skali roku. Dla osoby, która regularnie ponosi wysokie koszty ogrzewania czy energii elektrycznej, może to być odczuwalne wsparcie dla domowego budżetu.

Trzeba jednak pamiętać, że pieniądze nie są przyznawane z urzędu. Osoba, która spełnia warunki, musi wystąpić o świadczenie.

Zobacz również:

Jak dostać ryczałt energetyczny z ZUS?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można zrobić to osobiście w placówce ZUS albo przez internet, korzystając z formularza ZUS-ERK dostępnego na stronie Zakładu.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia. W zależności od sytuacji może to być między innymi decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzająca status kombatanta, działalność na rzecz niepodległości, represjonowanie lub status członka rodziny po kombatancie.

W przypadku osób, które odbywały zastępczą służbę wojskową i były w jej ramach przymusowo zatrudniane, potrzebne może być zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień. Z kolei wdowy i wdowcy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych muszą przedstawić dokumenty potwierdzające ich status.

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w dowolnym momencie. Po przyznaniu świadczenie jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą.

Dla uprawnionych seniorów oznacza to 336,16 zł dodatkowego wsparcia co miesiąc. W czasach, gdy rachunki za energię coraz mocniej obciążają domowe budżety, taka kwota może mieć całkiem realne znaczenie.

Powiązane
ZUS tnie emerytury. Ta zmiana i nowe zasady zaczęły obowiązywać we wrześniu
ZUS tnie emerytury. Ta zmiana i nowe zasady zaczęły obowiązywać we wrześniu
Takich zmian w rachunkach za prąd jeszcze nie było. Za energię elektryczną trzeba płacić po nowemu
Takich zmian w rachunkach za prąd jeszcze nie było. Za energię elektryczną trzeba płacić po nowemu
Będą zmiany w waloryzacji rent i emerytur. Świadczenia wypłacą z po nowemu i z podwyżką. Ujawnili konkretne wyliczenia
Będą zmiany w waloryzacji rent i emerytur. Świadczenia wypłacą z po nowemu i z podwyżką. Ujawnili konkretne wyliczenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Radni Lublina już zdecydowali. Tyle od nowego roku zapłacą właściciele nieruchomości
28 paź 2026

Podczas burzliwej sesji Rady Miasta Lublin zapadła bardzo istotna decyzja dotycząca portfeli mieszkańców. Głosami jednego klubu przeforsowano zmiany w opłatach lokalnych, które dotkną zarówno właścicieli małych mieszkań, jak i wielkich obiektów handlowych. Prezydent wprost tłumaczy, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. Sprawdź, o ile dokładnie wzrosną Twoje rachunki i kto głosował przeciwko nowym stawkom.
Pracownicy oszukiwani przez AI: dochodzimy do momentu, kiedy możliwe jest nawet sklonowanie głosu i wyglądu współpracownika lub kontrahenta
28 paź 2026

Pracownicy oszukiwani są przez AI. Problemem są trudności wykrywania deepfake'ów. Dochodzimy do takiego momentu w rozwoju technologicznym, kiedy możliwe staje się nawet sklonowanie głosu i wyglądu współpracownika lub kontrahenta.
Petycja w sprawie renty wdowiej. Autorzy ostrzegają przed tzw. pułapką wieku owdowienia
28 paź 2026

Czy renta wdowia obejmie także osoby, które owdowiały przed osiągnięciem wieku 60 lub 65 lat? Młodsze wdowy i wdowcy również powinni mieć prawo do łączenia świadczeń, nawet jeśli stracili współmałżonka przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Do prezydenta Karola Nawrockiego trafiła petycja w sprawie renty wdowiej.
Szkolenie oraz wdrożenie psów asystujących do pracy z osobami z niepełnosprawnościami
28 paź 2026

Do 2027 roku przy wsparciu samorządu Mazowsza Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik będzie prowadzić całościowe szkolenia oraz wdrożenie do pracy 13 psów asystujących, w ramach projektu „Pies - oczy, ręce i dużo więcej”. Działania mają na celu uzyskanie przez osoby z niepełnosprawnościami pomocy w codziennym życiu.

REKLAMA

Od 1 stycznia 2027 r. 3488 zł miesięcznie. Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?
28 paź 2026

W Monitorze Polskim opublikowano już kwotę świadczenia pielęgnacyjnego na 2027 rok. Opiekunowie otrzymają 3488 zł miesięcznie. Kto aktualnie ma prawo do takiego wsparcia? Od czego zależy podwyżka świadczenia?
Jak zaoszczędzić nawet 1 926,76 zł na składkach ZUS? Z wakacji składkowych można skorzystać tylko raz w roku
28 paź 2026

Raz w roku przedsiębiorca może skorzystać z wakacji składkowych. Nie płaci wówczas własnych składek społecznych za jeden wybrany miesiąc. Nie musi w tym celu zawieszać działalności ani przerywać sprzedaży. W 2026 roku można w ten sposób zaoszczędzić nawet 1 926,76 zł. Kiedy złożyć wniosek?
Konkurs na Polską Stolicę Kultury 2030
28 paź 2026

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że program Polska Stolica Kultury będzie kontynuowany.

Piątki i poniedziałki na L4. Krótkie, fikcyjne zwolnienia lekarskie w celu przedłużenia weekendu problemem pracodawców
28 paź 2026

Absencje chorobowe najczęściej wypadają w piątki i poniedziałki. Krótkie zwolnienia lekarskie często służą pracownikom do przedłużania weekendów - także tych świątecznych. Pracodawcy mierzą się z problemem fikcyjnych zwolnień na co dzień. Jak im przeciwdziałać?

REKLAMA

Nawet 200 tys. zł z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. Bank wypłaci pieniądze, ale pod jednym warunkiem
28 paź 2026

Po śmierci właściciela konta bankowego rodzina nie zawsze musi czekać na zakończenie formalności spadkowych, żeby otrzymać zgromadzone tam oszczędności. Jest jednak warunek. Właściciel rachunku musi wcześniej dopełnić określonej formalności. Wyjaśniamy, kto może otrzymać pieniądze i jakie ograniczenia przewiduje Prawo bankowe.
Co dla seniora? Zniżki i świadczenia dla osób 60+ [LISTA]
28 paź 2026

Wiele ulg osoby starsze zyskują dopiero po ukończeniu 70 czy 75 lat. Jakie zatem przywileje seniorzy, którzy ukończyli 60 czy 65 lat? Prezentujemy aktualną listę przykładowych zniżek i świadczeń.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA