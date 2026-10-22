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350 złotych dopłaty do prądu i gazu co miesiąc. Te pieniądze należą się bez względu na dochody. O takim dodatku z ZUS wielu Polaków nie ma pojęcia. Jak to załatwić?

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22 października 2026, 09:10
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
350 złotych dopłaty do prądu i do gazu od ZUS i to co miesiąc. Dochody nie mają znaczenia. O tym dodatku wielu Polaków nie ma pojęcia
350 złotych dopłaty do prądu i do gazu od ZUS i to co miesiąc. Dochody nie mają znaczenia. O tym dodatku wielu Polaków nie ma pojęcia
Shutterstock

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Było drogo, a teraz jest jeszcze gorzej! Ceny energii w Polsce sięgnęły astronomicznych poziomów i coraz mocniej nadwyrężają rodzinne budżety. Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że może liczyć na finansowe wsparcie z ZUS. Dodatek, który co miesiąc sięga blisko 350 zł, może pomóc pokryć część kosztów prądu. Pieniądze nie trafiają jednak do każdego automatycznie. Aby je otrzymać, trzeba spełnić określone warunki i złożyć wniosek

Płaczemy i za prąd płacimy. Było drogo, jest jeszcze drożej, bo w rachunkach gospodarstw domowych ponownie pojawiła się tak zwana opłata mocowa. Odbiorcy energii elektrycznej zużywający rocznie od 1,2 tys. do 2,8 tys. kilowatogodzin są obciążeni dodatkowymi 11,44 zł netto miesięcznie więcej. W skali roku to znaczący wydatek.

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Sposób na niższe rachunki. ZUS rzuca koło ratunkowe

Istnieje sposób na to, żeby miesięczne wydatki na prąd, gaz czy ogrzewanie były niższe nawet o kilkaset złotych. Chodzi o ryczałt energetyczny, czyli dodatek do emerytury lub renty. Świadczenie zostało stworzone z myślą o określonych grupach osób, które z racji swojej sytuacji mają prawo do dodatkowego wsparcia.

Od marca 2026 roku ryczałt energetyczny wynosi 336,16 zł miesięcznie. W ciągu dwunastu miesięcy daje to łącznie ponad 4 tys. zł. Nie jest to jednak świadczenie powszechne. Sam fakt pobierania emerytury lub renty nie wystarczy, aby otrzymać pieniądze z ZUS. Przepisy dokładnie określają, kto może skorzystać z tego rozwiązania.

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Prawo do ryczałtu energetycznego mają między innymi emeryci i renciści posiadający status kombatanta, osoby, które prowadziły działalność na rzecz niepodległości Polski, oraz osoby represjonowane.

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Lista uprawnionych jest jednak dłuższa. O świadczenie mogą ubiegać się również żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani między innymi w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych czy batalionach budowlanych.

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Uprawnienie może dotyczyć także wdów i wdowców po osobach należących do wskazanych grup. Oznacza to, że w określonych przypadkach śmierć osoby uprawnionej nie musi oznaczać automatycznego zakończenia prawa do tego dodatku.

Kwota ryczałtu zmienia się co roku

Ryczałt energetyczny nie ma jednej, niezmiennej wartości. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji, dlatego jego wysokość może się zmieniać.

Od marca 2026 roku uprawnieni otrzymują 336,16 zł miesięcznie. To ponad 4 tys. zł w skali roku. Dla osoby, która regularnie ponosi wysokie koszty ogrzewania czy energii elektrycznej, może to być odczuwalne wsparcie dla domowego budżetu.

Trzeba jednak pamiętać, że pieniądze nie są przyznawane z urzędu. Osoba, która spełnia warunki, musi wystąpić o świadczenie.

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Jak dostać ryczałt energetyczny z ZUS?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można zrobić to osobiście w placówce ZUS albo przez internet, korzystając z formularza ZUS-ERK dostępnego na stronie Zakładu.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia. W zależności od sytuacji może to być między innymi decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzająca status kombatanta, działalność na rzecz niepodległości, represjonowanie lub status członka rodziny po kombatancie.

W przypadku osób, które odbywały zastępczą służbę wojskową i były w jej ramach przymusowo zatrudniane, potrzebne może być zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień. Z kolei wdowy i wdowcy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych muszą przedstawić dokumenty potwierdzające ich status.

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w dowolnym momencie. Po przyznaniu świadczenie jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą.

Dla uprawnionych seniorów oznacza to 336,16 zł dodatkowego wsparcia co miesiąc. W czasach, gdy rachunki za energię coraz mocniej obciążają domowe budżety, taka kwota może mieć całkiem realne znaczenie.

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Źródło: INFOR
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