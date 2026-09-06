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Emerytura może wzrosnąć nawet po latach. Ten jeden wniosek złożony w ZUS ma kluczowe znaczenie

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06 września 2026, 08:02
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Emerytura może wzrosnąć nawet po latach. Ten jeden wniosek złożony w ZUS ma kluczowe znaczenie
Emerytura może wzrosnąć nawet po latach. Ten jeden wniosek złożony w ZUS ma kluczowe znaczenie
Shutterstock

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To sprawa ostateczna, jak pieczęć w urzędowym archiwum. Takie przekonanie o decyzjach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących emerytury ma wielu seniorów. Tymczasem okazuje się, że ich świadczenie może zostać ponownie przeliczone – i to nie symbolicznie. Zdarza się, że po takiej korekcie emerytura rośnie o kilkaset złotych miesięcznie. A wszystko zależy od tego, czy senior w porę przypomni sobie o dawnych składkach, dokumentach i pracy, której ZUS nie zdążył jeszcze „policzyć”.

Emerytura może wzrosnąć. Wszystko zależy od składek zapisanych w ZUS

Przejście na emeryturę nie oznacza automatycznie końca aktywności zawodowej. Wielu seniorów nadal pracuje i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym. Każdy kolejny okres zatrudnienia może więc mieć znaczenie nie tylko dla bieżącego budżetu, lecz także dla wysokości później wypłacanego świadczenia.

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Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w materiale „Przeliczanie emerytur i rent”, emeryt może wystąpić o doliczenie składek zgromadzonych już po przyznaniu świadczenia. ZUS uwzględnia wówczas składki zapisane na koncie od momentu rozpoczęcia pobierania emerytury albo od ostatniego przeliczenia świadczenia.

Nie ma przy tym jednej kwoty, o którą wzrośnie emerytura. Wszystko zależy od tego, ile składek zostało zgromadzonych. Im dłużej senior pracuje i im wyższe były jego zarobki, tym większy może być efekt ponownego przeliczenia. Dlatego osoby, które po przejściu na emeryturę nadal pozostają aktywne zawodowo, powinny pamiętać, że ich późniejsze składki nie muszą pozostać bez wpływu na wysokość świadczenia.

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Powód do ponownego zainteresowania się wysokością emerytury może pojawić się także wiele lat po zakończeniu aktywności zawodowej. Czasem wystarczy bowiem dokument, który przez lata leżał zapomniany w szufladzie.

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Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których senior odnajdzie świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu albo dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia, którego wcześniej nie udało się przedstawić ZUS. Takie dokumenty mogą mieć znaczenie dla ustalenia okresów ubezpieczenia lub zarobków, a w konsekwencji również dla wysokości świadczenia.

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Dlatego warto wrócić do starej dokumentacji, szczególnie jeśli przy przechodzeniu na emeryturę nie udało się zgromadzić wszystkich dowodów dotyczących przebiegu kariery zawodowej. Dokument, który przez lata wydawał się niepotrzebny, może nagle okazać się istotnym elementem w sprawie o ponowne ustalenie wysokości emerytury.

Nie oznacza to oczywiście, że każdy odnaleziony papier automatycznie przełoży się na wyższą wypłatę. Znaczenie ma to, czego dokument dotyczy i czy zawarte w nim informacje mogą wpłynąć na sposób wyliczenia świadczenia. Warto jednak sprawdzić, zamiast z góry zakładać, że sprawa emerytury jest już zamknięta.

Chcesz przeliczyć emeryturę? ZUS wskazuje konkretny formularz

Senior, który chce wystąpić o ponowne ustalenie wysokości emerytury, powinien sięgnąć po formularz ERPO. Jak wynika z informacji zamieszczonych przez ZUS, właśnie ten druk służy do złożenia wniosku o ponowne obliczenie świadczenia.

Nie należy jednak mylić formularza ERPO z drukiem ERP 7. Ten drugi dokument jest zaświadczeniem o zatrudnieniu i wynagrodzeniu i może być wykorzystany do udokumentowania wcześniejszych zarobków. To, jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku, zależy więc od tego, z jakiego powodu senior chce ponownie ustalić wysokość emerytury.

Inaczej wygląda sytuacja osoby, która po przejściu na emeryturę nadal pracowała i chce doliczyć kolejne składki, a inaczej seniora, który po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach odnalazł dokumenty dotyczące dawnego zatrudnienia. W obu przypadkach warto jednak sprawdzić, czy nowe informacje mogą wpłynąć na wysokość wypłacanego świadczenia.

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W przypadku osoby, która nadal pracuje i podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, możliwość wystąpienia o doliczenie składek jest związana z upływem roku kalendarzowego. Jeżeli natomiast senior zakończy zatrudnienie i ustaną jego ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe, może wystąpić o doliczenie składek po ustaniu tych ubezpieczeń.

To ważne, ponieważ oznacza, że nie można przyjąć jednej zasady obowiązującej wszystkich emerytów. Nie każdy senior musi po prostu czekać rok od momentu przyznania emerytury, aby móc wystąpić do ZUS o jej ponowne obliczenie.

Jeszcze inaczej należy traktować sytuację, w której po latach odnalezione zostają dokumenty dotyczące wcześniejszego zatrudnienia lub zarobków. W takim przypadku kluczowe jest to, czy przedstawione dowody pozwolą uwzględnić informacje, które wcześniej nie zostały przyjęte przy ustalaniu wysokości świadczenia.

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Wysokość emerytury nie zawsze musi być więc liczbą ustaloną raz na zawsze. Dalsza praca, nowe składki, a także odnalezione po latach dokumenty mogą w określonych sytuacjach stać się podstawą do ponownego ustalenia świadczenia.

Dlatego seniorzy powinni dokładnie przejrzeć dokumenty dotyczące swojej kariery zawodowej. Zwłaszcza wtedy, gdy mają świadomość, że część okresów zatrudnienia lub informacji o zarobkach nie została wcześniej uwzględniona. Zanim uznamy, że ZUS powiedział w sprawie naszej emerytury ostatnie słowo, warto sprawdzić, czy w domowym archiwum nie znajduje się jeszcze dokument, który może tę historię napisać od nowa.

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Źródło: INFOR
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