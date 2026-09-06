Zmiany w wypłatach z ZUS we wrześniu. Oni dostaną pieniądze w innym terminie

Skąd te roszady w terminach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmieni harmonogram wypłat świadczeń, ponieważ we wrześniu dwa ustawowe dni przekazywania emerytur przypadają w dni wolne od pracy. Dzięki pieniądze trafią do seniorów wcześniej. Co ważne, emeryci dostaną dodatkowy zastrzyk gotówki. We wrześniu trafi do nich także czternastka.

Dwa terminy wypłat ulegną zmianie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od lat stosuje zasadę, zgodnie z którą świadczenia nie mogą trafić do emerytów i rencistów po terminie tylko dlatego, że dzień wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub święto. W takich przypadkach pieniądze są przekazywane wcześniej, tak aby znalazły się na kontach świadczeniobiorców jeszcze przed dniem wolnym od pracy.

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We wrześniu taka sytuacja wystąpi dwukrotnie. Pierwsza zmiana dotyczy osób, których termin wypłaty przypada na 6 września. Ponieważ będzie to niedziela, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże pieniądze już w piątek 4 września

Druga zmiana obejmie seniorów otrzymujących świadczenia 20 września. To także niedziela. W związku z tym przelewy zostaną zrealizowane dzień wcześniej, czyli w piątek 18 września.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiednio wcześniej przekazuje środki do banków, aby mogły one trafić na rachunki świadczeniobiorców przed dniem wolnym. Tak samo wygląda sytuacja osób otrzymujących emeryturę lub rentę za pośrednictwem Poczty Polskiej. W ich przypadku wysyłka również odbywa się z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby listonosz mógł doręczyć świadczenie przed planowanym terminem.

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Nie tylko zmiana terminów czeka emerytów we wrześniu. Niektórzy otrzymają ekstraprzelewy, bo we wrześniu emerytom i rencistom zostaną wypłacone czternaste emerytury.

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Ile pieniędzy dostaną seniorzy?

W 2026 roku wysokość czternastej emerytury jest powiązana z najniższą emeryturą obowiązującą po marcowej waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3 proc., a najniższa emerytura wzrosła do 1978,49 zł brutto. Oznacza to, że właśnie tyle wyniesie pełna kwota czternastej emerytury. Jak poinformował ZUS, pełną „czternastkę” otrzymają ci, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.

Przekroczenie progu nie oznacza automatycznie utraty prawa do dodatkowego świadczenia. W takim przypadku zastosowana zostanie zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że kwota czternastej emerytury zostanie pomniejszona dokładnie o tyle, o ile podstawowe świadczenie przekracza ustalony próg.

Jedni dostaną więcej, inni mniej

Przykładowo osoba, która otrzymuje emeryturę w wysokości 3500 zł brutto, przekracza limit o 600 zł. Od pełnej kwoty czternastej emerytury, czyli 1978,49 zł brutto, zostanie więc odjęte 600 zł. W efekcie senior otrzyma 1378,49 zł brutto dodatkowego świadczenia.

Kiedy ZUS wypłaci czternaste emerytury?

Seniorzy nie będą musieli składać wniosków o wypłatę czternastej emerytury. Świadczenie zostanie przekazane razem z podstawową emeryturą lub rentą.Pieniądze będą więc trafiały do uprawnionych seniorów wraz z ich regularnym świadczeniem, zgodnie z terminem jego wypłaty.

Terminy wypłat emerytur i 14. emerytury we wrześniu

• 1 września (wtorek)

• 6 września (niedziela – wypłata nastąpi wcześniej, w piątek 4 września)

• 10 września (czwartek)

• 15 września (wtorek)

• 20 września (niedziela – wypłata nastąpi wcześniej, w piątek 18 września)

• 25 września (piątek)

• 1 października (czwartek – termin dedykowany dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne)