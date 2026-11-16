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Od 2027 roku nowy dodatek do emerytury. Temu rocznikowi ZUS wypłaci pieniądze

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16 listopada 2026, 13:59
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Senior
W 2027 roku ZUS wypłaci dodatek do emerytury
Shutterstock

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Seniorzy, którym już przyznano emeryturę lub rentę otrzymają dodatek do podstawowego świadczenia. W 2027 roku ZUS rozpocznie wypłaty dodatku do rent i emerytur dla osób z kolejnego rocznika. Nie trzeba składać wniosku, by co miesiąc otrzymywać więcej. Chodzi o kilkaset złotych miesięcznie.

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W 2027 roku kolejna grupa seniorów może liczyć na wyższe comiesięczne wypłaty. Chodzi o osoby urodzone w 1952 roku, które pobierają emeryturę lub rentę i ukończą 75 lat. Po osiągnięciu tego wieku będą mogły otrzymać dodatek pielęgnacyjny, który jest przyznawany z urzędu. Oznacza to, że senior nie musi składać dodatkowego formularza ani przedstawiać dokumentacji medycznej tylko po to, by uzyskać świadczenie.

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Dodatek pielęgnacyjny w 2027 roku

Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany razem z emeryturą lub rentą i przysługuje z dwóch zasadniczych powodów:

  • po ukończeniu 75. roku życia,
  • w związku z określonymi, poważnymi ograniczeniami zdrowotnymi.

W pierwszym przypadku decydującym kryterium jest wiek, a nie wysokość dochodów czy faktyczna potrzeba korzystania z pomocy innych osób.

Obecna stawka dodatku wynosi 366,68 zł miesięcznie, ale seniorzy, którzy uzyskają do niego prawo w 2027 roku, niekoniecznie otrzymają dokładnie taką kwotę. Świadczenie podlega bowiem corocznej waloryzacji, zatem - zgodnie z prognozowanym na dziś wskaźnikiem waloryzacji - będzie wyższe.

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Rocznik 1952 zyska prawo do dodatkowych pieniędzy

W 2027 roku osoby urodzone w 1952 roku będą kończyć 75 lat. Dla seniorów pobierających emeryturę lub rentę oznacza to możliwość uzyskania dodatku pielęgnacyjnego z tytułu osiągnięcia ustawowego wieku.

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Nie jest przy tym konieczne przechodzenie dodatkowego postępowania dotyczącego stanu zdrowia. Po ukończeniu 75 lat podstawą przyznania świadczenia jest sam wiek.

Ważne

Ważne jest jednak spełnienie podstawowego warunku dotyczącego pobierania emerytury lub renty. Dodatek jest bowiem świadczeniem związanym z tymi wypłatami.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny?

Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Jest to kwota brutto i nie należy zakładać, że pozostanie ona niezmieniona w 2027 roku.

Dodatek podlega waloryzacji, podobnie jak emerytury i renty. Oznacza to, że osoby z rocznika 1952, które nabędą prawo do świadczenia w 2027 roku, otrzymają stawkę obowiązującą w momencie jego przyznania, a później, od 1 marca 2027 roku zostanie ona odpowiednio zwiększona.

Świadczenie jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą, w terminie właściwym dla podstawowego świadczenia.

Senior nie musi udowadniać, że potrzebuje opieki

Choć nazwa dodatku bywa myląca, w istocie seniorzy po 75. roku życia otrzymują świadczenie bez względu na to, w jakiej są formie fizycznej. Jedną z najważniejszych informacji dla osób, które ukończą 75 lat, jest brak konieczności dodatkowego potwierdzania stanu zdrowia.

Senior nie musi wykazywać, że wymaga pomocy przy codziennym funkcjonowaniu. Nie ma również obowiązku przedstawiania orzeczenia o niepełnosprawności tylko dlatego, że chce otrzymywać dodatek z tytułu wieku.

Przykład

Oznacza to, że świadczenie może otrzymać także osoba, która jest samodzielna, aktywna i nie korzysta z pomocy innych osób.

Wniosek nie jest potrzebny. ZUS powinien przyznać świadczenie automatycznie

W przypadku osoby pobierającej emeryturę lub rentę, która ukończyła 75 lat, dodatek pielęgnacyjny jest co do zasady przyznawany z urzędu.

Senior nie musi więc składać osobnego wniosku tylko po to, aby uzyskać świadczenie z tytułu osiągnięcia tego wieku. Organ rentowy powinien sam ustalić, że zostały spełnione warunki i uwzględnić dodatek w wypłacie. W praktyce oznacza to mniej formalności dla seniora.

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Dodatek pielęgnacyjny może zostać przyznany również osobie, która nie ukończyła jeszcze 75 lat. Wtedy jednak samo występowanie choroby lub niepełnosprawności nie wystarcza. Wymagane jest jednoczesne stwierdzenie całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku konieczne jest odpowiednie orzeczenie w ramach procedury prowadzonej przez właściwy organ rentowy.

ZUS wypłaci dodatek niezależnie od wysokości emerytury

Dodatek pielęgnacyjny nie jest uzależniony od wysokości dochodu. Przy przyznawaniu świadczenia z tytułu ukończenia 75 lat wysokość pobieranej emerytury lub renty nie decyduje o samym prawie do dodatku. Oznacza to, że spełniający warunki seniorzy mogą otrzymywać dodatek niezależnie od tego, czy ich podstawowe świadczenie jest niskie, czy znacznie wyższe.

Nie wszyscy z rocznika 1952 otrzymają pieniądze w tym samym momencie

Osoby urodzone w 1952 roku będą kończyć 75 lat w różnych terminach. Z tego powodu nie należy zakładać, że wszyscy seniorzy z tego rocznika otrzymają pierwszą wypłatę dodatku w tym samym miesiącu. Prawo do świadczenia jest związane z ukończeniem 75 lat, a wypłata dodatku odbywa się razem z emeryturą lub rentą.

Wysokość dodatku dla osób, które nabędą do niego prawo w 2027 roku, będzie zależeć od stawki obowiązującej po kolejnej waloryzacji.

ZUS czy KRUS? To zależy od tego, kto wypłaca świadczenie

Dodatek pielęgnacyjny jest kojarzony przede wszystkim z ZUS, ale właściwym organem rentowym może być również KRUS. Dotyczy to osób objętych systemem rolniczego ubezpieczenia społecznego. Dlatego w przypadku pytań dotyczących wypłaty dodatku należy sprawdzić, który organ rentowy wypłaca danemu seniorowi emeryturę lub rentę.

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to nie to samo. Podobne nazwy dwóch świadczeń mogą prowadzić do pomyłek, jednak oba świadczenia należą do różnych systemów. Dodatek pielęgnacyjny jest związany z emeryturą lub rentą i wypłaca go właściwy organ rentowy, np. ZUS albo KRUS. Zasiłek pielęgnacyjny jest natomiast świadczeniem z systemu świadczeń rodzinnych, za którego wypłatę odpowiada właściwy organ gminy lub miasta.

Czy senior z rocznika 1952 musi składać wniosek do ZUS?

Osoba urodzona w 1952 roku, która pobiera emeryturę lub rentę i w 2027 roku skończy 75 lat, nie musi składać osobnego wniosku o dodatek pielęgnacyjny z tytułu wieku.

Warto jednak po osiągnięciu odpowiedniego wieku sprawdzić, czy dodatek został uwzględniony w wypłacie. Jeżeli pojawią się wątpliwości, można skontaktować się z właściwym organem rentowym i wyjaśnić swoją sytuację.

Dodatek pielęgnacyjny dla osób z rocznika 1952 - najważniejsze informacje

Rok 2027 przyniesie istotną zmianę dla seniorów urodzonych w 1952 roku. Osoby z tego rocznika, które pobierają emeryturę lub rentę i ukończą 75 lat, uzyskają możliwość otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego z tytułu wieku. Najważniejsze jest to, że nie trzeba składać osobnego wniosku ani udowadniać złego stanu zdrowia. Dodatek jest przyznawany z urzędu, a pieniądze trafiają do seniora razem z podstawowym świadczeniem.

Obecnie dodatek wynosi 366,68 zł miesięcznie, jednak kwota wypłacana w 2027 roku będzie zależała od waloryzacji. Dlatego osoby z rocznika 1952 mogą spodziewać się dodatku, którego wysokość będzie ustalona według stawki obowiązującej w momencie nabycia prawa do świadczenia.

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Źródło: INFOR
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