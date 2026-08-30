REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » W 2027 roku ZUS wypłaci dodatek do emerytury. Ten rocznik otrzyma pieniądze bez składania wniosku

W 2027 roku ZUS wypłaci dodatek do emerytury. Ten rocznik otrzyma pieniądze bez składania wniosku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 sierpnia 2026, 04:00
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Senior
W 2027 roku ZUS wypłaci dodatek do emerytury
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Seniorzy, którym już przyznano emeryturę lub rentę otrzymają dodatek do podstawowego świadczenia. W 2027 roku ZUS rozpocznie wypłaty dodatku do rent i emerytur dla osób z kolejnego rocznika. Nie trzeba składać wniosku, by co miesiąc otrzymywać więcej. Chodzi o kilkaset złotych miesięcznie.

rozwiń >

W 2027 roku kolejna grupa seniorów może liczyć na wyższe comiesięczne wypłaty. Chodzi o osoby urodzone w 1952 roku, które pobierają emeryturę lub rentę i ukończą 75 lat. Po osiągnięciu tego wieku będą mogły otrzymać dodatek pielęgnacyjny, który jest przyznawany z urzędu. Oznacza to, że senior nie musi składać dodatkowego formularza ani przedstawiać dokumentacji medycznej tylko po to, by uzyskać świadczenie.

REKLAMA

REKLAMA

Dodatek pielęgnacyjny w 2027 roku

Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany razem z emeryturą lub rentą i przysługuje z dwóch zasadniczych powodów:

  • po ukończeniu 75. roku życia,
  • w związku z określonymi, poważnymi ograniczeniami zdrowotnymi.

W pierwszym przypadku decydującym kryterium jest wiek, a nie wysokość dochodów czy faktyczna potrzeba korzystania z pomocy innych osób.

Obecna stawka dodatku wynosi 366,68 zł miesięcznie, ale seniorzy, którzy uzyskają do niego prawo w 2027 roku, niekoniecznie otrzymają dokładnie taką kwotę. Świadczenie podlega bowiem corocznej waloryzacji, zatem - zgodnie z prognozowanym na dziś wskaźnikiem waloryzacji - będzie wyższe.

REKLAMA

Zobacz również:

Rocznik 1952 zyska prawo do dodatkowych pieniędzy

W 2027 roku osoby urodzone w 1952 roku będą kończyć 75 lat. Dla seniorów pobierających emeryturę lub rentę oznacza to możliwość uzyskania dodatku pielęgnacyjnego z tytułu osiągnięcia ustawowego wieku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie jest przy tym konieczne przechodzenie dodatkowego postępowania dotyczącego stanu zdrowia. Po ukończeniu 75 lat podstawą przyznania świadczenia jest sam wiek.

Ważne

Ważne jest jednak spełnienie podstawowego warunku dotyczącego pobierania emerytury lub renty. Dodatek jest bowiem świadczeniem związanym z tymi wypłatami.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny?

Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Jest to kwota brutto i nie należy zakładać, że pozostanie ona niezmieniona w 2027 roku.

Dodatek podlega waloryzacji, podobnie jak emerytury i renty. Oznacza to, że osoby z rocznika 1952, które nabędą prawo do świadczenia w 2027 roku, otrzymają stawkę obowiązującą w momencie jego przyznania, a później, od 1 marca 2027 roku zostanie ona odpowiednio zwiększona.

Świadczenie jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą, w terminie właściwym dla podstawowego świadczenia.

Senior nie musi udowadniać, że potrzebuje opieki

Choć nazwa dodatku bywa myląca, w istocie seniorzy po 75. roku życia otrzymują świadczenie bez względu na to, w jakiej są formie fizycznej. Jedną z najważniejszych informacji dla osób, które ukończą 75 lat, jest brak konieczności dodatkowego potwierdzania stanu zdrowia.

Senior nie musi wykazywać, że wymaga pomocy przy codziennym funkcjonowaniu. Nie ma również obowiązku przedstawiania orzeczenia o niepełnosprawności tylko dlatego, że chce otrzymywać dodatek z tytułu wieku.

Przykład

Oznacza to, że świadczenie może otrzymać także osoba, która jest samodzielna, aktywna i nie korzysta z pomocy innych osób.

Wniosek nie jest potrzebny. ZUS powinien przyznać świadczenie automatycznie

W przypadku osoby pobierającej emeryturę lub rentę, która ukończyła 75 lat, dodatek pielęgnacyjny jest co do zasady przyznawany z urzędu.

Senior nie musi więc składać osobnego wniosku tylko po to, aby uzyskać świadczenie z tytułu osiągnięcia tego wieku. Organ rentowy powinien sam ustalić, że zostały spełnione warunki i uwzględnić dodatek w wypłacie. W praktyce oznacza to mniej formalności dla seniora.

Zobacz również:

Dodatek pielęgnacyjny może zostać przyznany również osobie, która nie ukończyła jeszcze 75 lat. Wtedy jednak samo występowanie choroby lub niepełnosprawności nie wystarcza. Wymagane jest jednoczesne stwierdzenie całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku konieczne jest odpowiednie orzeczenie w ramach procedury prowadzonej przez właściwy organ rentowy.

ZUS wypłaci dodatek niezależnie od wysokości emerytury

Dodatek pielęgnacyjny nie jest uzależniony od wysokości dochodu. Przy przyznawaniu świadczenia z tytułu ukończenia 75 lat wysokość pobieranej emerytury lub renty nie decyduje o samym prawie do dodatku. Oznacza to, że spełniający warunki seniorzy mogą otrzymywać dodatek niezależnie od tego, czy ich podstawowe świadczenie jest niskie, czy znacznie wyższe.

Nie wszyscy z rocznika 1952 otrzymają pieniądze w tym samym momencie

Osoby urodzone w 1952 roku będą kończyć 75 lat w różnych terminach. Z tego powodu nie należy zakładać, że wszyscy seniorzy z tego rocznika otrzymają pierwszą wypłatę dodatku w tym samym miesiącu. Prawo do świadczenia jest związane z ukończeniem 75 lat, a wypłata dodatku odbywa się razem z emeryturą lub rentą.

Wysokość dodatku dla osób, które nabędą do niego prawo w 2027 roku, będzie zależeć od stawki obowiązującej po kolejnej waloryzacji.

ZUS czy KRUS? To zależy od tego, kto wypłaca świadczenie

Dodatek pielęgnacyjny jest kojarzony przede wszystkim z ZUS, ale właściwym organem rentowym może być również KRUS. Dotyczy to osób objętych systemem rolniczego ubezpieczenia społecznego. Dlatego w przypadku pytań dotyczących wypłaty dodatku należy sprawdzić, który organ rentowy wypłaca danemu seniorowi emeryturę lub rentę.

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to nie to samo. Podobne nazwy dwóch świadczeń mogą prowadzić do pomyłek, jednak oba świadczenia należą do różnych systemów. Dodatek pielęgnacyjny jest związany z emeryturą lub rentą i wypłaca go właściwy organ rentowy, np. ZUS albo KRUS. Zasiłek pielęgnacyjny jest natomiast świadczeniem z systemu świadczeń rodzinnych, za którego wypłatę odpowiada właściwy organ gminy lub miasta.

Czy senior z rocznika 1952 musi składać wniosek do ZUS?

Osoba urodzona w 1952 roku, która pobiera emeryturę lub rentę i w 2027 roku skończy 75 lat, nie musi składać osobnego wniosku o dodatek pielęgnacyjny z tytułu wieku.

Warto jednak po osiągnięciu odpowiedniego wieku sprawdzić, czy dodatek został uwzględniony w wypłacie. Jeżeli pojawią się wątpliwości, można skontaktować się z właściwym organem rentowym i wyjaśnić swoją sytuację.

Dodatek pielęgnacyjny dla osób z rocznika 1952 - najważniejsze informacje

Rok 2027 przyniesie istotną zmianę dla seniorów urodzonych w 1952 roku. Osoby z tego rocznika, które pobierają emeryturę lub rentę i ukończą 75 lat, uzyskają możliwość otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego z tytułu wieku. Najważniejsze jest to, że nie trzeba składać osobnego wniosku ani udowadniać złego stanu zdrowia. Dodatek jest przyznawany z urzędu, a pieniądze trafiają do seniora razem z podstawowym świadczeniem.

Obecnie dodatek wynosi 366,68 zł miesięcznie, jednak kwota wypłacana w 2027 roku będzie zależała od waloryzacji. Dlatego osoby z rocznika 1952 mogą spodziewać się dodatku, którego wysokość będzie ustalona według stawki obowiązującej w momencie nabycia prawa do świadczenia.

Powiązane
Mikrodotacje dla seniorów 60+. Można dostać 2500 zł. Nabór wniosków rusza 1 września
Mikrodotacje dla seniorów 60+. Można dostać 2500 zł. Nabór wniosków rusza 1 września
Nie wszyscy seniorzy słyszeli o tym dodatku. Powiększy emeryturę o blisko 300 zł, ale potrzebny jest wniosek
Nie wszyscy seniorzy słyszeli o tym dodatku. Powiększy emeryturę o blisko 300 zł, ale potrzebny jest wniosek
Na jakie wsparcie finansowe i świadczenia niepieniężne można liczyć bez orzeczenia o niepełnosprawności w 2026 r.? Dostępne formy pomocy społecznej
Na jakie wsparcie finansowe i świadczenia niepieniężne można liczyć bez orzeczenia o niepełnosprawności w 2026 r.? Dostępne formy pomocy społecznej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Święta Bożego Narodzenia 2026 będą wyjątkowo długie. Premier zdecydował, że 28 grudnia będzie dniem wolnym od pracy bez konieczności brania urlopu
29 sie 2026

W 2026 roku święta Bożego Narodzenia mogą oznaczać aż pięć dni odpoczynku z rzędu bez wykorzystywania urlopu. Wszystko za sprawą korzystnego układu kalendarza oraz decyzji premiera, który wyznaczył poniedziałek 28 grudnia dniem wolnym od pracy. Nie wszyscy jednak zostaną objęci zarządzeniem. W prywatnych firmach o terminie wolnego zdecydują pracodawcy.
Pracownikom kończy się czas na skorzystanie z tego uprawnienia. Już we wrześniu zdecyduje o nim pracodawca
29 sie 2026

Choć zasady korzystania przez pracowników z urlopów wypoczynkowych zazwyczaj nie budzą wątpliwości, to jednak w odniesieniu do tzw. urlopu zaległego pojawiają się istotne różnice zdań. Czy pracodawca może samodzielnie zdecydować o terminie wykorzystania go?
Dodatkowe co najmniej 4806 zł brutto* dla każdej kobiety, która osiągnęła 60 rok życia i dla każdego mężczyzny, który osiągnął 65 rok życia i była/był zatrudniony na pełen etat – świadczenie przysługujące niezależnie od decyzji ZUS
29 sie 2026

Osiągnięcie 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn uprawnia do przejścia na emeryturę w tzw. powszechnym wieku emerytalnym. Z przejściem na emeryturę wiąże się natomiast prawo do dodatkowego świadczenia pieniężnego od pracodawcy (tzw. odprawy emerytalnej) – w wysokości stanowiącej równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia (czyli – w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, wynikających z tego, że wysokość odprawy ustalana jest z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy wyliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy* – aktualnie co najmniej 4806 zł brutto) – którego wypłaty pracodawca nie może uzależniać od decyzji ZUS.
Walka inspekcji pracy z umowami cywilnymi zdemoluje rynek pracy. Umowy zlecenia stały się jego zdrowym fundamentem a patologią stanie się walka z nimi?
29 sie 2026

Eksperci w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego stwierdzają: umowa zlecenia łączy dwa pokolenia na rynku pracy. Korzystają z niej studenci i emeryci. Tymczasem nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy mogą ten niezwykle korzystny i dla rynku pracy, i dla całej gospodarki stan zburzyć.

REKLAMA

80 mln zł na tenis. Dzieci są dobre do uzasadnienia dotacji, ale nie do ulgi w cenniku?
28 sie 2026

Zaczęło się od prostej prośby o preferencyjny cennik kortów dla dzieci we Wrocławiu. Skończyło się analizą programu Ministerstwa Sportu wartego 80 mln zł i pytaniem, czy państwo powinno finansować infrastrukturę tenisową bez obowiązku zapewnienia dzieciom i młodzieży realnej, mierzalnej korzyści.
Nawet 4000 zł z MOPS dla każdego, kto spełnia ten warunek. Kryterium dochodowe nie obowiązuje
29 sie 2026

Wiele rodzin w Polsce wciąż nie wie, że ośrodki pomocy społecznej wypłacają specjalne, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł, przy którym urzędnicy w ogóle nie badają sytuacji finansowej rodziców. Pieniądze te nie podlegają opodatkowaniu, co oznacza, że cała kwota trafia prosto na konto. Aby jednak otrzymać wsparcie z programu "Za życiem", należy spełnić rygorystyczne wymagania medyczne i formalne. O czym trzeba pamiętać, żeby wniosek nie został odrzucony?
Czy warto oszczędzać w PPK i ile pieniędzy można odłożyć? Kalkulator
28 sie 2026

PPK to powszechny program długoterminowego oszczędzania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Czy to się opłaca? Ile pieniędzy można odłożyć? Dzięki dedykowanemu kalkulatorowi w prosty sposób można wyliczyć przyszły zysk.
Ferie zimowe 2027: województwa [TERMINY]
28 sie 2026

Kiedy wypadają ferie zimowe w 2027 roku? Oto terminy dla wszystkich 16 województw. Są tylko 3 terminy ferii, tak jak w 2026 r.: od 18 do 31 stycznia, 1-14 lutego oraz od 15-28 lutego 2027 r. W 2025 r. mieliśmy ich więcej. Kiedy wypadają ferie dla poszczególnych województw w 2027 r.?

REKLAMA

Polskie fabryki części motoryzacyjnych toną w długach, a salony i warsztaty płyną na fali
29 sie 2026

Dokładnie 310,7 mln złotych - tyle wynoszą dziś zaległości polskich producentów części motoryzacyjnych, czyli aż o 15,4% więcej niż rok temu. Jednocześnie zaległości w salonach i warsztatach rosną już tylko w tempie 0,55% rocznie. Dane BIG InfoMonitor i BIK pokazują, że polska motoryzacja rozjeżdża się na dwie strony: fabryki tonące w długach oraz handel i warsztaty odzyskujący stabilność. Według danych, aż 45 tysięcy miejsc pracy w Polsce jest zagrożone.
W 2027 roku ZUS wypłaci dodatek do emerytury. Ten rocznik otrzyma pieniądze bez składania wniosku
30 sie 2026

Seniorzy, którym już przyznano emeryturę lub rentę otrzymają dodatek do podstawowego świadczenia. W 2027 roku ZUS rozpocznie wypłaty dodatku do rent i emerytur dla osób z kolejnego rocznika. Nie trzeba składać wniosku, by co miesiąc otrzymywać więcej. Chodzi o kilkaset złotych miesięcznie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA