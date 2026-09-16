REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Seniorzy po 65. roku życia dostaną darmową opiekę w domu w 2026 roku. Komu przysługuje nowe świadczenie i jak złożyć wniosek?

Seniorzy po 65. roku życia dostaną darmową opiekę w domu w 2026 roku. Komu przysługuje nowe świadczenie i jak złożyć wniosek?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 września 2026, 05:20
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Nowe świadczenie 2026. Seniorzy po 65. roku życia dostaną darmową opiekę w domu
Nowe świadczenie 2026. Seniorzy po 65. roku życia dostaną darmową opiekę w domu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ustawa wprowadzająca nowe świadczenie obowiązuje od 7 sierpnia 2026 roku, ale nie oznacza to, że seniorzy mogą już składać wnioski o bon senioralny. Program nie został jeszcze uruchomiony, ponieważ rząd nadal pracuje nad rozporządzeniem określającym szczegółowe zasady przyznawania pomocy. Pierwsze usługi mają ruszyć w 2026 roku, jednak nie od razu we wszystkich gminach.

rozwiń >

Na czym ma polegać bon senioralny 2026?

Bon senioralny to wsparcie, które ma przyjąć formę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania seniora. Rząd tłumaczy, że nowe rozwiązanie ma pomóc nie tylko seniorom, ale również ich rodzinom. Państwo chce ograniczyć sytuacje, w których dzieci lub wnuki seniorów muszą rezygnować z zatrudnienia, aby zajmować się starszą osobą.

REKLAMA

REKLAMA

Ostateczna ustawa nie uzależnia jednak przyznania bonu od tego, czy dzieci, wnuki albo małżonek seniora są aktywni zawodowo. Nie wymaga również, aby to członek rodziny występował o pomoc. Z wnioskiem będzie występował sam senior.

Wprowadzając bon senioralny rząd liczy również na stworzenie nowych miejsc pracy w opiece nad seniorami. W dokumentach projektowych podkreślano, że społeczeństwo szybko się starzeje. Prognozy wskazują, że w kolejnych latach liczba seniorów wymagających codziennego wsparcia będzie rosła, dlatego państwo chce wcześniej przygotować system opieki długoterminowej.

Pomoc w ramach bonu senioralnego ma obejmować m.in.:

REKLAMA

  • przygotowywanie posiłków,
  • pomoc w utrzymaniu higieny,
  • wsparcie w robieniu zakupów,
  • pomoc w poruszaniu się,
  • pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
  • utrzymywanie kontaktu z otoczeniem,
  • wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Ważne: Bon nie będzie świadczeniem medycznym i nie zastąpi domowej opieki lekarskiej ani pielęgniarskiej. Rząd podkreśla, że celem programu jest umożliwienie seniorom jak najdłuższego pozostania we własnym domu zamiast kierowania ich do całodobowych placówek opiekuńczych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Kto dostanie darmową opiekę w domu?

Z programu mają skorzystać osoby, które ukończyły 65 lat i potrzebują pomocy w codziennym życiu. Sam wiek jednak nie wystarczy. Gmina będzie oceniała, czy senior rzeczywiście wymaga wsparcia. Bon będzie mógł zostać przyznany seniorowi, który mieszka w Polsce, spełnia kryterium dochodowe i potrzebuje pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Znaczenie będzie mieć m.in.:

  • samodzielność w poruszaniu się,
  • możliwość dbania o higienę i przygotowywania posiłków,
  • możliwość wykonywania podstawowych czynności,
  • pamięć, koncentracja i zdolność komunikowania się,
  • aktywność seniora poza domem i utrzymywanie kontaktów z otoczeniem.

Szczegółowy sposób oceny potrzeb seniora ma zostać określony w przepisach wykonawczych.

Zobacz również:

Ważny będzie dochód seniora

Ustawa wprowadza również kryterium dochodowe. Z bonu mają skorzystać osoby, których średni dochód z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekroczy 3410 zł brutto miesięcznie. Kwota ta ma być co roku waloryzowana w terminie waloryzacji emerytur i rent, a jego nowa wysokość ma być ogłaszana w Monitorze Polskim.

To oznacza, że część seniorów mimo ukończenia 65 lat może nie otrzymać wsparcia.

Kto nie dostanie bonu senioralnego?

Ustawa wskazuje sytuacje, w których bon senioralny nie będzie przysługiwał. Pomocy nie otrzyma senior:

  • przekraczający kryterium dochodowe,
  • który nie ma niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego,
  • na którego ustalono prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego albo zasiłku dla opiekuna,
  • korzystający ze świadczenia wspierającego,
  • korzystający ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia,
  • korzystający z usług opiekuńczych albo asystencji osobistej finansowanych z programów rządowych lub resortowych,
  • korzystający z całodobowej opieki w domu pomocy społecznej,
  • przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
  • korzystający z innej całodobowej opieki albo instytucjonalnej opieki dziennej.

Ustawa przewiduje wyjątek dotyczący niektórych form opieki o charakterze doraźnym, jeżeli jednorazowo trwają nie dłużej niż 14 dni. W takiej sytuacji gmina będzie mogła przyznać bon, ale nie będzie do tego zobowiązana.

Bonu senioralnego nie należy mylić ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Pobieranie przez seniora zasiłku pielęgnacyjnego albo dodatku pielęgnacyjnego nie zostało wskazane w ustawie jako automatyczna przeszkoda w otrzymaniu bonu.

Gdzie złożyć wniosek o bon senioralny?

Za realizację programu mają odpowiadać gminy. To właśnie samorządy będą:

  • przyjmować wnioski,
  • oceniać sytuację seniora,
  • organizować usługi opiekuńcze,
  • ustalać zakres potrzebnej pomocy.

Zgodnie z projektem rozporządzenia stronami umowy o realizację bonu będą senior i gmina. Umowa określi indywidualny zakres, wymiar oraz okres udzielania pomocy.

Na 30 sierpnia 2026 roku wniosków nie można jeszcze składać. Nie opublikowano również ostatecznego formularza ani listy dokumentów, które trzeba będzie do niego dołączyć. Szczegółowy tryb naboru zostanie ustalony w rozporządzeniu i komunikatach poszczególnych gmin.

Kto będzie pomagał seniorom i ich bliskim?

Pomoc mają świadczyć m.in.: pracownicy usług opiekuńczych, organizacje społeczne, lokalni opiekunowie współpracujący z gminą.

Gmina będzie mogła realizować bon samodzielnie, m.in. za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub innej samorządowej jednostki, albo zlecić świadczenie usług podmiotowi zewnętrznemu, np. organizacji pozarządowej.

Ustawa wprowadza też koordynatora opieki długoterminowej na szczeblu powiatowym. Pomoże on osobie wymagającej wsparcia i jej bliskim znaleźć właściwą pomoc. Pomoże ustalić, jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje ta osoba i wskaże usługi albo świadczenia dostępne w powiecie. Te informacje będą dotyczyć pomocy w domu, placówek dziennych, domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Senior i jego bliscy dostaną prostą informację, gdzie zgłosić się po pomoc i jak przejść przez kolejne kroki.

Środki finansowe na zadania powiatowych koordynatorów opieki długoterminowej będą pochodzić z budżetu państwa i trafią do powiatów jako dotacje celowe. Będzie to około 20 mln zł rocznie: 19,23 mln zł w 2027 roku, 19,71 mln zł w 2028 roku i 20,18 mln zł w 2029 roku. Projekt przewiduje również uproszczony system szkolenia nowych opiekunów.

Bon nie będzie świadczeniem pieniężnym. Senior nie otrzyma pieniędzy na konto ani do ręki. Będzie to wycena pakietu usług, których senior potrzebuje. Obowiązująca ustawa nie wskazuje jednej wartości bonu ani jednakowej liczby godzin pomocy dla wszystkich seniorów. Zakres wsparcia ma być ustalany indywidualnie.

Ustawa określa natomiast budżet całego programu. W latach 2026-2028 państwo ma przeznaczyć na niego 1 mld zł: 100 mln zł w 2026 roku, 400 mln zł w 2027 roku i 500 mln zł w 2028 roku. Łączne finansowanie do 2035 roku zaplanowano na 4,5 mld zł.

Od kiedy program ma ruszyć?

Ustawa o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i weszła w życie 7 sierpnia 2026. Na 30 sierpnia nadal obowiązuje jedynie ustawowa podstawa programu. Pierwsza edycja programu ma objąć IV kwartał 2026 roku. Pierwsze umowy i usługi mogą więc zostać uruchomione w 2026 roku, ale dopiero po wydaniu rozporządzenia, przekazaniu środków i przygotowaniu programu przez daną gminę.

Bon senioralny nie pojawi się od razu we wszystkich gminach. Na początek otrzymają go samorządy, które aktualnie nie zapewniają usług opiekuńczych albo świadczą je dla najwyżej 10 osób. W kolejnym etapie program będzie trafiał do gmin o szybkim wzroście liczby seniorów. Według najnowszych danych około 12,1 proc. gmin nie realizowało usług opiekuńczych, a w kolejnych 31,8 proc. były one świadczone najwyżej 10 osobom. Ponad 80 proc. takich samorządów stanowiły gminy wiejskie.

Czy Polacy wiedzą o bonie senioralnym?

W sierpniu 2026 InterviewMe przeprowadziło ankietę dotyczącą wiedzy o bonie senioralnym. W badaniu uczestniczyło 485 osób, a odpowiedzi zbierano od 6 do 12 sierpnia. Tylko 19 proc. ankietowanych zadeklarowało, że dobrze zna zasady bonu. Kolejne 44 proc. coś o nim słyszało, ale 37 proc. przyznało, że jest to dla nich zupełnie nowy temat.

Jednocześnie zainteresowanie programem okazało się bardzo duże. Aż 81 proc. badanych rozważyłoby skorzystanie z bonu, gdyby starsza osoba w ich rodzinie potrzebowała codziennego wsparcia. Tylko 9 proc. raczej lub zdecydowanie nie wzięłoby takiego rozwiązania pod uwagę.

Opieka długoterminowa coraz bardziej potrzebna w Polsce

W Polsce żyje obecnie blisko 10 milionów osób, które ukończyły 60 lat. To już ponad jedna czwarta społeczeństwa. Prognozy pokazują, że do 2050 roku liczba seniorów wzrośnie do około 12,4 miliona, co będzie oznaczało niemal 40 proc. wszystkich mieszkańców kraju.

Najszybciej będzie przybywać najstarszych seniorów. Szacuje się, że liczba osób w wieku 85 lat i więcej wzrośnie ponad dwukrotnie, z około 840 tys. do 1,7 mln. Wraz z wiekiem częściej pojawiają się ograniczenia sprawności i choroby przewlekłe, dlatego rośnie zapotrzebowanie na opiekę długoterminową oraz wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Jednocześnie będzie ubywać osób w wieku produkcyjnym. Obecnie jest ich około 21,7 mln, jednak do 2050 roku liczba ta ma zmniejszyć się do 15,8 mln. Oznacza to spadek o blisko 6 milionów osób, dlatego polityka senioralna i rozwój systemu opieki długoterminowej będą w najbliższych latach jednym z największych wyzwań dla Polski.

Gminy nie zawsze wiedzą, którzy seniorzy potrzebują pomocy

Nowe światło na potrzebę wprowadzenia programu rzuca opublikowany pod koniec lipca 2026 roku raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący opieki nad osobami starszymi w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

NIK ustaliła, że w żadnej ze skontrolowanych gmin nie stworzono systemu wyszukiwania samotnych seniorów potrzebujących wsparcia. Informacje o takich osobach ośrodki pomocy społecznej często otrzymywały dopiero od rodziny albo sąsiadów. Problemem były również brak rozpoznania lokalnych potrzeb, nieprecyzyjne dokumentowanie usług, brak monitorowania ich efektów, opóźnienia w finansowaniu programów oraz trudności z zatrudnieniem potrzebnych specjalistów.

Wyniki kontroli pokazują, że zapotrzebowanie na pomoc w domu jest duże, ale skuteczność bonu będzie zależała od przygotowania gmin oraz dostępności osób mogących świadczyć usługi opiekuńcze.

Podstawa prawna: ustawa z 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej (Dz.U. z 2026 r. poz. 986) oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia Programu Bonu Senioralnego – nr RD324.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zwrot za remont wynajmowanego lokalu bez PIT. Skarbówka wydała korzystna interpretację
16 wrz 2026

Najemca, który przez lata remontował cudze mieszkanie, a przy wyprowadzce dostał od właściciela zwrot poniesionych nakładów, nie zapłaci od tej kwoty PIT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że taki zwrot wydatków np. na remont mieszkania, do wysokości faktycznie poniesionych wydatków, jest neutralny podatkowo. Musi być jednak spełniony kluczowy warunek.
Stwierdzenie nabycia spadku. Jak złożyć wniosek, ile to kosztuje i co dalej?
16 wrz 2026

Wiele osób jest przekonanych, że po śmierci bliskiej osoby majątek „automatycznie" przechodzi na spadkobierców i wystarczy przyjść do banku z aktem zgonu, żeby wypłacić pieniądze albo sprzedać mieszkanie. Nic bardziej mylnego. Bez formalnego potwierdzenia, kto i na jakiej podstawie dziedziczy, żaden bank, sąd wieczystoksięgowy ani urząd skarbowy nie uzna naszych praw do spadku. Tym potwierdzeniem jest właśnie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
Minimalne wynagrodzenie w 2027 roku: netto i brutto. Czy pracodawca może wyrównać premią do kwoty minimalnego wynagrodzenia?
15 wrz 2026

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. określono, że od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. płaca minimalna lub najniższa krajowa) wynosi 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych – 32,30 zł. Czy trzeba zmieniać (aneksować) umowy o pracę od nowego roku? Co może zrobić pracownik, gdy pracodawca nie wypłaca minimalnego wynagrodzenia? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową? Czy minimalne wynagrodzenie to to samo co wynagrodzenie zasadnicze? Czy w kwocie minimalnego wynagrodzenia może się zawierać premia? Wyjaśniamy.
Zatrudnianie studentów w piekarni - umowa o pracę czy zlecenie? Interpretacja GIP nr 7
15 wrz 2026

Zatrudnienie studentów w piekarni - umowa o pracę czy zlecenie? Decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej GIP nr 7 dotyczy wykonywania czynności sprzedawców oraz pracowników produkcji w piekarni przez studentów. Czy stosunki łączące wnioskodawcę ze studentami stanowią stosunki pracy i należy podpisać z nimi umowę o pracę, a może właściwa będzie umowa zlecenia?

REKLAMA

Płaca minimalna w 2027 r. - ile netto do wypłaty i jakie brutto w umowie? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
15 wrz 2026

Od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. płaca minimalna, czy minimalna krajowa) wynosić będzie 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 32,30 zł. Te kwoty wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. Są to kwoty brutto. A jaka będzie kwota netto do wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
Rośnie konkurencja wśród nauczycieli na rynku korepetycji. Szukają źródeł dodatkowego dochodu
15 wrz 2026

Spada liczba ofert pracy w edukacji, ale rośnie konkurencja wśród nauczycieli na rynku korepetycji. Oznacza to, że nauczyciele szukają dodatkowego źródła dochodu. Jakie przedmioty są najbardziej popularne? Jak przyciągnąć uczniów ofertą?
Jak teraz ratować oszczędności przed inflacją. Inflacja znów rośnie czy obligacje Skarbu Państwa to dobry sposób i które są najkorzystniejsze
16 wrz 2026

Wysokie ceny ropy naftowej znów przywróciły wzrost inflacji, a ta demoluje wartość oszczędności. Co zrobić, by nie tylko nie malała ich realna wartość, ale i pozwalały bezpiecznie zarobić. Czy obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa są na to sposobem, a jeśli tak – które są najkorzystniejsze.
Pracownik wyrządził szkodę: Czy pracodawca może potrącić z pensji odszkodowanie? Jakie są zasady odpowiedzialności materialnej pracownika?
15 wrz 2026

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika nie daje temu pracodawcy prawa do samodzielnego sięgnięcia po jego wynagrodzenie. Nawet gdy odpowiedzialność pracownika wydaje się oczywista np. uszkodził służbowy sprzęt, doprowadził do niedoboru w kasie albo naraził firmę na wymierną stratę, pracodawca nie może po prostu pomniejszyć jego najbliższej wypłaty o wartość szkody. Wynagrodzenie za pracę podlega bowiem szczególnej ochronie, a przepisy Kodeksu pracy ściśle określają, kiedy i na jakich zasadach można dokonać potrącenia.

REKLAMA

Kiedy nie dostaniesz pieniędzy za nadgodziny? Za pracę w godzinach nadliczbowych nie zawsze przysługuje dodatek do wynagrodzenia
15 wrz 2026

Nadgodziny nie zawsze oznaczają dodatkowe pieniądze. Kodeks pracy co do zasady gwarantuje rekompensatę za pracę ponad obowiązujące normy czasu pracy, ale nie w każdym przypadku przybiera ona postać dodatku do wynagrodzenia. Dodatek może zostać zastąpiony czasem wolnym, wobec części pracowników stosuje się szczególne zasady rozliczeń, a w określonych przypadkach dopuszczalny jest ryczałt. Wyjątki te nie mogą być jednak interpretowane rozszerzająco – praca ponad normę nie powinna stawać się stałym elementem organizacji pracy.
MS: Notariusze nie mogą pobierać 200 zł za sprawdzenie zastrzeżenia PESELU
16 wrz 2026

Do redakcji Infor.pl dotarły sygnały o pobieraniu przez niektórych notariuszy opłaty 200 zł za sprawdzenie zastrzeżenia numeru PESEL osoby podpisującej np. akt notarialny dotyczący sprzedaży lub darowizny. Pobierano ją jako tzw. czynność towarzyszącą sporządzeniu aktu. Zapytaliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości, czy istnieje podstawa prawna do pobierania takiej opłaty. Okazało się, że jej nie ma. Osoba, która zapłaciła notariuszowi 200 zł za sprawdzenie zastrzeżenia numeru PESEL, ma prawo żądać zwrotu tych pieniędzy – nawet kilka lat po ich uiszczeniu w kancelarii. Zwrot opłaty nie wpływa na ważność aktu notarialnego.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA