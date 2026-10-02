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Seniorzy po 65. roku życia dostaną darmową opiekę w domu w październiku 2026? Komu przysługuje nowe świadczenie i jak załatwić wsparcie? Gdzie złożyć wniosek?

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02 października 2026, 10:46
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Nowe świadczenie 2026. Seniorzy po 65. roku życia dostaną darmową opiekę w domu
Nowe świadczenie 2026. Seniorzy po 65. roku życia dostaną darmową opiekę w domu
Shutterstock

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Przepisy dotyczące bonu senioralnego weszły w życie 30 września 2026 roku. Nie oznacza to jednak, że seniorzy mogą już składać wnioski o przyznanie bezpłatnej opieki w domu. Rozpoczyna się natomiast etap przygotowań do uruchomienia programu, w którym ważną rolę odegrają gminy. To one będą zgłaszać zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Kiedy seniorzy będą mogli skorzystać z pomocy i gdzie złożyć wniosek?

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Na czym ma polegać bon senioralny 2026?

Bon senioralny to wsparcie, które ma przyjąć formę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania seniora. Rząd tłumaczy, że nowe rozwiązanie ma pomóc nie tylko seniorom, ale również ich rodzinom. Państwo chce ograniczyć sytuacje, w których dzieci lub wnuki seniorów muszą rezygnować z zatrudnienia, aby zajmować się starszą osobą.

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Ostateczna ustawa nie uzależnia jednak przyznania bonu od tego, czy dzieci, wnuki albo małżonek seniora są aktywni zawodowo. Nie wymaga również, aby to członek rodziny występował o pomoc. Z wnioskiem będzie występował sam senior.

Wprowadzając bon senioralny rząd liczy również na stworzenie nowych miejsc pracy w opiece nad seniorami. W dokumentach projektowych podkreślano, że społeczeństwo szybko się starzeje. Prognozy wskazują, że w kolejnych latach liczba seniorów wymagających codziennego wsparcia będzie rosła, dlatego państwo chce wcześniej przygotować system opieki długoterminowej.

Pomoc w ramach bonu senioralnego ma obejmować m.in.:

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  • przygotowywanie posiłków,
  • pomoc w utrzymaniu higieny,
  • wsparcie w robieniu zakupów,
  • pomoc w poruszaniu się,
  • pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
  • utrzymywanie kontaktu z otoczeniem,
  • wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Ważne: Bon nie będzie świadczeniem medycznym i nie zastąpi domowej opieki lekarskiej ani pielęgniarskiej. Rząd podkreśla, że celem programu jest umożliwienie seniorom jak najdłuższego pozostania we własnym domu zamiast kierowania ich do całodobowych placówek opiekuńczych.

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Kto dostanie darmową opiekę w domu?

Z programu mają skorzystać osoby, które ukończyły 65 lat i potrzebują pomocy w codziennym życiu. Sam wiek jednak nie wystarczy. Gmina będzie oceniała, czy senior rzeczywiście wymaga wsparcia. Bon będzie mógł zostać przyznany seniorowi, który mieszka w Polsce, spełnia kryterium dochodowe i potrzebuje pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Znaczenie będzie mieć m.in.:

  • samodzielność w poruszaniu się,
  • możliwość dbania o higienę i przygotowywania posiłków,
  • możliwość wykonywania podstawowych czynności,
  • pamięć, koncentracja i zdolność komunikowania się,
  • aktywność seniora poza domem i utrzymywanie kontaktów z otoczeniem.

Szczegółowy sposób oceny potrzeb seniora ma zostać określony w przepisach wykonawczych.

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Ważny będzie dochód seniora

Ustawa wprowadza również kryterium dochodowe. Z bonu mają skorzystać osoby, których średni dochód z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekroczy 3410 zł brutto miesięcznie. Kwota ta ma być co roku waloryzowana w terminie waloryzacji emerytur i rent, a jego nowa wysokość ma być ogłaszana w Monitorze Polskim.

To oznacza, że część seniorów mimo ukończenia 65 lat może nie otrzymać wsparcia.

Kto nie dostanie bonu senioralnego?

Ustawa wskazuje sytuacje, w których bon senioralny nie będzie przysługiwał. Pomocy nie otrzyma senior:

  • przekraczający kryterium dochodowe,
  • który nie ma niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego,
  • na którego ustalono prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego albo zasiłku dla opiekuna,
  • korzystający ze świadczenia wspierającego,
  • korzystający ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia,
  • korzystający z usług opiekuńczych albo asystencji osobistej finansowanych z programów rządowych lub resortowych,
  • korzystający z całodobowej opieki w domu pomocy społecznej,
  • przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
  • korzystający z innej całodobowej opieki albo instytucjonalnej opieki dziennej.

Ustawa przewiduje wyjątek dotyczący niektórych form opieki o charakterze doraźnym, jeżeli jednorazowo trwają nie dłużej niż 14 dni. W takiej sytuacji gmina będzie mogła przyznać bon, ale nie będzie do tego zobowiązana.

Bonu senioralnego nie należy mylić ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Pobieranie przez seniora zasiłku pielęgnacyjnego albo dodatku pielęgnacyjnego nie zostało wskazane w ustawie jako automatyczna przeszkoda w otrzymaniu bonu.

Ile będzie wynosił bon senioralny 2026?

Bon senioralny nie będzie wypłacany seniorowi w gotówce. To świadczenie niepieniężne. Jego wartość będzie odpowiadała wartości usług, które zostaną przyznane seniorowi. Może ona sięgnąć 2500 zł miesięcznie. Projekt przewiduje maksymalnie 50 godzin pomocy miesięcznie, a maksymalna stawka za godzinę dla osoby świadczącej usługi ma wynosić 48 zł.

Gdzie złożyć wniosek o bon senioralny?

Za realizację programu mają odpowiadać gminy. To właśnie samorządy będą:

  • przyjmować wnioski,
  • oceniać sytuację seniora,
  • organizować usługi opiekuńcze,
  • ustalać zakres potrzebnej pomocy.

Zgodnie z projektem rozporządzenia stronami umowy o realizację bonu będą senior i gmina. Umowa określi indywidualny zakres, wymiar oraz okres udzielania pomocy.

Kto będzie pomagał seniorom i ich bliskim?

Pomoc mają świadczyć m.in.: pracownicy usług opiekuńczych, organizacje społeczne, lokalni opiekunowie współpracujący z gminą.

Gmina będzie mogła realizować bon samodzielnie, m.in. za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub innej samorządowej jednostki, albo zlecić świadczenie usług podmiotowi zewnętrznemu, np. organizacji pozarządowej.

Ustawa wprowadza też koordynatora opieki długoterminowej na szczeblu powiatowym. Pomoże on osobie wymagającej wsparcia i jej bliskim znaleźć właściwą pomoc. Pomoże ustalić, jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje ta osoba i wskaże usługi albo świadczenia dostępne w powiecie. Te informacje będą dotyczyć pomocy w domu, placówek dziennych, domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Senior i jego bliscy dostaną prostą informację, gdzie zgłosić się po pomoc i jak przejść przez kolejne kroki.

Środki finansowe na zadania powiatowych koordynatorów opieki długoterminowej będą pochodzić z budżetu państwa i trafią do powiatów jako dotacje celowe. Będzie to około 20 mln zł rocznie: 19,23 mln zł w 2027 roku, 19,71 mln zł w 2028 roku i 20,18 mln zł w 2029 roku. Projekt przewiduje również uproszczony system szkolenia nowych opiekunów.

Ustawa określa też budżet całego programu. W latach 2026-2028 państwo ma przeznaczyć na niego 1 mld zł: 100 mln zł w 2026 roku, 400 mln zł w 2027 roku i 500 mln zł w 2028 roku. Łączne finansowanie do 2035 roku zaplanowano na 4,5 mld zł.

Od kiedy program ma ruszyć?

29 września 2026 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1277 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Programu Bon Senioralny na lata 2026-2028. Dokument wszedł w życie 30 września. Określa on szczegółowe zasady przyznawania i realizacji bonu, sposób finansowania programu oraz obowiązki gmin. Pierwsza edycja programu ma objąć IV kwartał 2026 roku. Pierwsze umowy i usługi mogą więc zostać uruchomione w październiku 2026 roku, ale dopiero po przekazaniu środków do gmin i przygotowaniu programu przez daną gminę.

Bon senioralny nie pojawi się od razu we wszystkich gminach. Na początek otrzymają go samorządy, które aktualnie nie zapewniają usług opiekuńczych albo świadczą je dla najwyżej 10 osób. W kolejnym etapie program będzie trafiał do gmin o szybkim wzroście liczby seniorów.

Według najnowszych danych około 12,1 proc. gmin nie realizowało usług opiekuńczych, a w kolejnych 31,8 proc. były one świadczone najwyżej 10 osobom. Ponad 80 proc. takich samorządów stanowiły gminy wiejskie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2026 r. do pobrania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2026

Czy Polacy wiedzą o bonie senioralnym?

W sierpniu 2026 InterviewMe przeprowadziło ankietę dotyczącą wiedzy o bonie senioralnym. W badaniu uczestniczyło 485 osób, a odpowiedzi zbierano od 6 do 12 sierpnia. Tylko 19 proc. ankietowanych zadeklarowało, że dobrze zna zasady bonu. Kolejne 44 proc. coś o nim słyszało, ale 37 proc. przyznało, że jest to dla nich zupełnie nowy temat.

Jednocześnie zainteresowanie programem okazało się bardzo duże. Aż 81 proc. badanych rozważyłoby skorzystanie z bonu, gdyby starsza osoba w ich rodzinie potrzebowała codziennego wsparcia. Tylko 9 proc. raczej lub zdecydowanie nie wzięłoby takiego rozwiązania pod uwagę.

Opieka długoterminowa coraz bardziej potrzebna w Polsce

W Polsce żyje obecnie blisko 10 milionów osób, które ukończyły 60 lat. To już ponad jedna czwarta społeczeństwa. Prognozy pokazują, że do 2050 roku liczba seniorów wzrośnie do około 12,4 miliona, co będzie oznaczało niemal 40 proc. wszystkich mieszkańców kraju.

Najszybciej będzie przybywać najstarszych seniorów. Szacuje się, że liczba osób w wieku 85 lat i więcej wzrośnie ponad dwukrotnie, z około 840 tys. do 1,7 mln. Wraz z wiekiem częściej pojawiają się ograniczenia sprawności i choroby przewlekłe, dlatego rośnie zapotrzebowanie na opiekę długoterminową oraz wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Jednocześnie będzie ubywać osób w wieku produkcyjnym. Obecnie jest ich około 21,7 mln, jednak do 2050 roku liczba ta ma zmniejszyć się do 15,8 mln. Oznacza to spadek o blisko 6 milionów osób, dlatego polityka senioralna i rozwój systemu opieki długoterminowej będą w najbliższych latach jednym z największych wyzwań dla Polski.

Gminy nie zawsze wiedzą, którzy seniorzy potrzebują pomocy

Nowe światło na potrzebę wprowadzenia programu rzuca opublikowany pod koniec lipca 2026 roku raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący opieki nad osobami starszymi w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

NIK ustaliła, że w żadnej ze skontrolowanych gmin nie stworzono systemu wyszukiwania samotnych seniorów potrzebujących wsparcia. Informacje o takich osobach ośrodki pomocy społecznej często otrzymywały dopiero od rodziny albo sąsiadów. Problemem były również brak rozpoznania lokalnych potrzeb, nieprecyzyjne dokumentowanie usług, brak monitorowania ich efektów, opóźnienia w finansowaniu programów oraz trudności z zatrudnieniem potrzebnych specjalistów.

Wyniki kontroli pokazują, że zapotrzebowanie na pomoc w domu jest duże, ale skuteczność bonu będzie zależała od przygotowania gmin oraz dostępności osób mogących świadczyć usługi opiekuńcze.

Podstawa prawna: ustawa z 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej (Dz.U. z 2026 r. poz. 986) oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia Programu Bonu Senioralnego.

Źródło: INFOR
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