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Zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na cukrzycę w 2026 roku. Można dostać 215,84 zł

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30 sierpnia 2026, 19:07
Justyna Klupa
Justyna Klupa
Dziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
Kobieta mierzy poziom cukru we krwi glukometrem, obok banknoty 100 zł
Niektórzy chorzy na cukrzycę mogą otrzymać zasiłek pielęgnacyjny z ZUS.
Shutterstock

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Osoby chorujące na cukrzycę mogą w określonych przypadkach otrzymywać w 2026 roku 215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego miesięcznie. Świadczenie nie zależy od dochodu, jednak sama diagnoza cukrzycy nie wystarczy do przyznania pieniędzy. Jakie wymogi musi spełnić osoba ubiegająca się o zasiłek?

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Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku to 215,84 zł miesięcznie. Kwota w dalszym ciągu pozostaje bez zmian, a ewentualna waloryzacja przewidywana jest dopiero w kolejnych latach, najwcześniej w 2027 lub 2028 roku.

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Co istotne, przy przyznawaniu zasiłku pielęgnacyjnego nie obowiązuje kryterium dochodowe. W praktyce oznacza to, że dochody osoby ubiegającej się o pieniądze ani jej rodziny nie decydują więc o prawie do świadczenia.

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Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jego zadaniem jest finansowe wsparcie osób wymagających opieki innych osób. Do zasiłku uprawnione są:

  • dzieci do ukończenia 16 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
  • osoby powyżej 16 lat ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • osoby powyżej 16 lat z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,
  • osoby powyżej 75. roku życia, którym świadczenie jest przyznawane automatycznie.

Uwaga! Oznacza to, że w przypadku osoby chorującej na cukrzycę znaczenie ma nie tylko samo schorzenie, lecz spełnienie warunków wymaganych do otrzymania zasiłku.

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Cukrzyca typu 1 i 2 a zasiłek pielęgnacyjny. Sama diagnoza nie wystarczy

Rozpoznanie cukrzycy typu 1 lub 2 nie oznacza automatycznego prawa do 215,84 zł miesięcznie. Przy ocenie sytuacji chorego istotne jest to, w jakim stopniu schorzenie wpływa na jego samodzielność i codzienne funkcjonowanie. W przypadku dorosłych znaczenie mogą mieć przede wszystkim poważne powikłania oraz niestabilny przebieg choroby, a także to, kiedy zostało przyznane orzeczenie o niepełnosprawności.

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Te powikłania cukrzycy mogą mieć znaczenie przy wydawaniu orzeczenia

Jakie schorzenia mogą skutkować przyznaniem świadczenia? Wśród powikłań cukrzycowych, które mogą mieć znaczenie przy ocenie sytuacji osoby dorosłej, znajdują się:

  • retinopatia – związana z poważnym uszkodzeniem wzroku,
  • nefropatia – cukrzycowa choroba nerek,
  • neuropatia, która może prowadzić m.in. do zespołu stopy cukrzycowej,
  • choroby układu krążenia, w tym stan po przebytych udarach lub amputacjach,
  • niestabilny przebieg cukrzycy, któremu towarzyszą częste epizody kwasicy albo ciężkiej hipoglikemii.

Ważne! Kluczowe pozostaje zatem nie samo rozpoznanie choroby, ale jej wpływ na możliwość samodzielnego funkcjonowania.

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Jak dostać zasiłek pielęgnacyjny na cukrzycę w 2026 roku?

Procedura składa się z dwóch podstawowych etapów. Najpierw konieczne jest uzyskanie odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Do dokumentacji trzeba dołączyć m.in. zaświadczenia od diabetologa oraz wyniki badań potwierdzające stan zdrowia.

Po otrzymaniu orzeczenia można przejść do drugiego etapu i wystąpić o zasiłek pielęgnacyjny. Wniosek można złożyć w MOPS lub GOPS, a także przez internet za pośrednictwem portalu Empatia.

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PZON odmówił wydania orzeczenia? Jest 14 dni na odwołanie

Negatywna decyzja Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie musi kończyć postępowania. Osoba, która otrzymała odmowę, ma 14 dni na wniesienie odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Nawet po spełnieniu części warunków mogą wystąpić okoliczności wyłączające możliwość otrzymania zasiłku. Świadczenie nie przysługuje osobie, która:

  • pobiera już dodatek pielęgnacyjny z ZUS,
  • przebywa w placówce zapewniającej całodobową i bezpłatną opiekę, np. w DPS,
  • ma członka rodziny pobierającego za granicą świadczenie o podobnym charakterze.
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Osoba chorująca na cukrzycę może więc otrzymać w 2026 roku 215,84 zł miesięcznie, ale nie jest to świadczenie przyznawane wszystkim diabetykom. Sama diagnoza nie przesądza o prawie do pieniędzy.

Znaczenie ma wpływ choroby na codzienne funkcjonowanie oraz spełnienie wymagań dotyczących niepełnosprawności. W przypadku dorosłych istotne mogą być m.in. poważne powikłania cukrzycowe oraz niestabilny przebieg choroby.

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Źródło: INFOR
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