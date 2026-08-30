Osoby chorujące na cukrzycę mogą w określonych przypadkach otrzymywać w 2026 roku 215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego miesięcznie. Świadczenie nie zależy od dochodu, jednak sama diagnoza cukrzycy nie wystarczy do przyznania pieniędzy. Jakie wymogi musi spełnić osoba ubiegająca się o zasiłek?

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Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku to 215,84 zł miesięcznie. Kwota w dalszym ciągu pozostaje bez zmian, a ewentualna waloryzacja przewidywana jest dopiero w kolejnych latach, najwcześniej w 2027 lub 2028 roku.

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Co istotne, przy przyznawaniu zasiłku pielęgnacyjnego nie obowiązuje kryterium dochodowe. W praktyce oznacza to, że dochody osoby ubiegającej się o pieniądze ani jej rodziny nie decydują więc o prawie do świadczenia.

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jego zadaniem jest finansowe wsparcie osób wymagających opieki innych osób. Do zasiłku uprawnione są:

dzieci do ukończenia 16 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, osoby powyżej 16 lat ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby powyżej 16 lat z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat, osoby powyżej 75. roku życia, którym świadczenie jest przyznawane automatycznie.

Uwaga! Oznacza to, że w przypadku osoby chorującej na cukrzycę znaczenie ma nie tylko samo schorzenie, lecz spełnienie warunków wymaganych do otrzymania zasiłku.

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Cukrzyca typu 1 i 2 a zasiłek pielęgnacyjny. Sama diagnoza nie wystarczy

Rozpoznanie cukrzycy typu 1 lub 2 nie oznacza automatycznego prawa do 215,84 zł miesięcznie. Przy ocenie sytuacji chorego istotne jest to, w jakim stopniu schorzenie wpływa na jego samodzielność i codzienne funkcjonowanie. W przypadku dorosłych znaczenie mogą mieć przede wszystkim poważne powikłania oraz niestabilny przebieg choroby, a także to, kiedy zostało przyznane orzeczenie o niepełnosprawności.

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Te powikłania cukrzycy mogą mieć znaczenie przy wydawaniu orzeczenia

Jakie schorzenia mogą skutkować przyznaniem świadczenia? Wśród powikłań cukrzycowych, które mogą mieć znaczenie przy ocenie sytuacji osoby dorosłej, znajdują się:

retinopatia – związana z poważnym uszkodzeniem wzroku,

– związana z poważnym uszkodzeniem wzroku, nefropatia – cukrzycowa choroba nerek,

– cukrzycowa choroba nerek, neuropatia , która może prowadzić m.in. do zespołu stopy cukrzycowej,

, która może prowadzić m.in. do zespołu stopy cukrzycowej, choroby układu krążenia , w tym stan po przebytych udarach lub amputacjach,

, w tym stan po przebytych udarach lub amputacjach, niestabilny przebieg cukrzycy, któremu towarzyszą częste epizody kwasicy albo ciężkiej hipoglikemii.

Ważne! Kluczowe pozostaje zatem nie samo rozpoznanie choroby, ale jej wpływ na możliwość samodzielnego funkcjonowania.

Jak dostać zasiłek pielęgnacyjny na cukrzycę w 2026 roku?

Procedura składa się z dwóch podstawowych etapów. Najpierw konieczne jest uzyskanie odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Do dokumentacji trzeba dołączyć m.in. zaświadczenia od diabetologa oraz wyniki badań potwierdzające stan zdrowia.

Po otrzymaniu orzeczenia można przejść do drugiego etapu i wystąpić o zasiłek pielęgnacyjny. Wniosek można złożyć w MOPS lub GOPS, a także przez internet za pośrednictwem portalu Empatia.

PZON odmówił wydania orzeczenia? Jest 14 dni na odwołanie

Negatywna decyzja Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie musi kończyć postępowania. Osoba, która otrzymała odmowę, ma 14 dni na wniesienie odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Nawet po spełnieniu części warunków mogą wystąpić okoliczności wyłączające możliwość otrzymania zasiłku. Świadczenie nie przysługuje osobie, która:

pobiera już dodatek pielęgnacyjny z ZUS ,

, przebywa w placówce zapewniającej całodobową i bezpłatną opiekę, np. w DPS,

ma członka rodziny pobierającego za granicą świadczenie o podobnym charakterze.

Zasiłek pielęgnacyjny a cukrzyca w 2026 roku. Najważniejsze są skutki choroby

Osoba chorująca na cukrzycę może więc otrzymać w 2026 roku 215,84 zł miesięcznie, ale nie jest to świadczenie przyznawane wszystkim diabetykom. Sama diagnoza nie przesądza o prawie do pieniędzy.

Znaczenie ma wpływ choroby na codzienne funkcjonowanie oraz spełnienie wymagań dotyczących niepełnosprawności. W przypadku dorosłych istotne mogą być m.in. poważne powikłania cukrzycowe oraz niestabilny przebieg choroby.