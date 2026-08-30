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Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Te świadczenia, ulgi i uprawnienia mogą przysługiwać

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30 sierpnia 2026, 19:39
Justyna Klupa
Justyna Klupa
Dziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
Kobieta trzyma dłonie nad klockiem z grafiką osoby na wózku inwalidzkim
Umiarkowany stopień niepełnosprawności otwiera drogę do świadczeń pieniężnych, ulg podatkowych, karty parkingowej, dofinansowań oraz dodatkowych uprawnień w pracy.
Shutterstock

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Umiarkowany stopień niepełnosprawności otwiera w 2026 roku drogę do świadczeń pieniężnych, ulg podatkowych, karty parkingowej, dofinansowań oraz dodatkowych uprawnień w pracy. Samo posiadanie umiarkowanego stopnia nie oznacza jednak automatycznego prawa do wszystkich tych form wsparcia.

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Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Co oznacza w 2026 roku?

Przepisy przewidują trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany oraz znaczny. Poszczególne stopnie odnoszą się m.in. do ograniczeń w samodzielnym funkcjonowaniu, potrzeby pomocy innych osób oraz możliwości wykonywania pracy.

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Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do umiarkowanego stopnia zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, która jest niezdolna do pracy albo może pracować wyłącznie w warunkach pracy chronionej lub wymaga czasowej bądź częściowej pomocy innych osób w pełnieniu ról społecznych. Podstawą do korzystania z uprawnień jest aktualne orzeczenie wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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Według danych GUS pod koniec 2024 roku w Polsce było 3,9 mln osób posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne. Stanowiły one 10,5 proc. ludności Polski. Najliczniejsze grupy osób z niepełnosprawnościami to osoby w wieku 60–69 oraz 70–79 lat. Jak podaje serwis Infor.pl, umiarkowany stopień niepełnosprawności jest najczęściej wydawanym w Polsce i stanowi ponad 40 proc. wszystkich orzeczeń.

Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł. Nie każda osoba z umiarkowanym stopniem go otrzyma

Osoba powyżej 16. roku życia posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności może otrzymać 215,84 zł brutto zasiłku pielęgnacyjnego miesięcznie, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat.

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Należy przy tym pamiętać, że przyznanie świadczenia uzależnione jest od stopnia niezdolności do samodzielnej egzystencji. W praktyce oznacza to, że sam umiarkowany stopień niepełnosprawności nie oznacza więc automatycznego prawa do tych pieniędzy.

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Zasiłek okresowy. Kryterium wynosi 1010 zł lub 823 zł na osobę

Kolejną formą pomocy jest zasiłek okresowy. W tym przypadku znaczenie ma sytuacja dochodowa osoby z niepełnosprawnością. Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi 1010 zł. Natomiast, jeżeli wnioskodawca mieszka z rodziną, limit wynosi 823 zł na osobę.

Świadczenie wspierające od 792 zł do 4353 zł. Potrzeba co najmniej 70 punktów

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą również uzyskać świadczenie wspierające, jeżeli spełnią dodatkowy warunek dotyczący poziomu potrzeby wsparcia. Prawo do świadczenia może przysługiwać osobie, która w decyzji wojewódzkiego zespołu orzekającego uzyska co najmniej 70 punktów poziomu potrzeby wsparcia. Aktualne kwoty mieszczą się w przedziale od 792 zł do 4353 zł brutto.

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Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy z MOPS lub GOPS

Osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się także o zasiłek celowy przeznaczony na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. Pieniądze mogą służyć m.in. pokryciu kosztów żywności, środków medycznych czy drobnych remontów.

W uzasadnionych przypadkach MOPS lub GOPS może przyznać również specjalny zasiłek celowy osobie niespełniającej kryterium dochodowego. Jego maksymalna wysokość wynosi 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł na osobę w rodzinie.

Karta parkingowa przy umiarkowanym stopniu. Samo orzeczenie nie wystarczy

Osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności może ubiegać się o kartę parkingową, jeżeli ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W orzeczeniu musi znaleźć się wskazanie do wydania karty parkingowej oraz jeden z określonych symboli przyczyny niepełnosprawności:

  • 04-O – choroby narządu wzroku,
  • 05-R – upośledzenie narządu ruchu,
  • 10-N – choroba neurologiczna.

Uwaga! Samo posiadanie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie oznacza zatem automatycznego prawa do karty parkingowej.

Ulga rehabilitacyjna. Te wydatki można odliczyć od dochodu

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności może również umożliwić korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej. Dotyczy ona wydatków ponoszonych na rehabilitację oraz związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Odliczenie takich kosztów może przełożyć się na wysokość rozliczenia podatkowego.

Dofinansowania do skutera, prawa jazdy i rehabilitacji domowej

Katalog dostępnego wsparcia nie ogranicza się do świadczeń pieniężnych i ulg podatkowych. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą, w zależności od spełnionych warunków, korzystać także z:

  • darmowych lub ulgowych przejazdów PKP i komunikacją miejską,
  • dofinansowania prawa jazdy,
  • dofinansowania rehabilitacji domowej,
  • dofinansowania zakupu skutera inwalidzkiego lub elektrycznego oprzyrządowania do wózka ręcznego.

Uwaga! Zakres dostępnego wsparcia zależy od konkretnego uprawnienia i warunków, które trzeba spełnić.

7 godzin pracy dziennie i 35 tygodniowo przy umiarkowanym stopniu

Umiarkowany stopień niepełnosprawności daje również dodatkowe uprawnienia osobom aktywnym zawodowo. Czas pracy osoby posiadającej takie orzeczenie nie może przekraczać 7 godzin na dobę oraz 35 godzin tygodniowo. Co do zasady nie może ona również pracować w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

Ograniczenia te nie dotyczą osób zatrudnionych przy pilnowaniu. Wyjątek jest możliwy również wtedy, gdy na wniosek pracownika zgodę wyrazi lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne, a w przypadku jego braku – lekarz sprawujący opiekę nad daną osobą.

Dodatkowe 15 minut przerwy i 10 dni urlopu

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy przeznaczonej na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Przerwa jest wliczana do czasu pracy. Kolejnym uprawnieniem jest 10 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym.

Do 21 dni zwolnienia od pracy na turnus rehabilitacyjny

Pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może również skorzystać ze zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jego wymiar wynosi do 21 dni roboczych i może zostać wykorzystany na udział w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku. Uprawnienie obejmuje także wykonanie badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających oraz uzyskanie zaopatrzenia ortopedycznego albo jego naprawę, jeżeli nie można wykonać tych czynności poza godzinami pracy.

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Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje powiatowy lub miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON). Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z wydanym rozstrzygnięciem, może odwołać się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Jeżeli również na tym etapie nie otrzyma oczekiwanego orzeczenia, pozostaje możliwość odwołania się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

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Źródło: INFOR
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