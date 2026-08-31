ZUS podsumował program dla rodziców. Tyle pieniędzy trafiło już do rodzin
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Od początku programu Aktywny Rodzic rodzice złożyli 1,2 mln wniosków. ZUS wypłacił do tej pory ponad 10,8 mld zł - przekazał w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Największym zainteresowaniem cieszy się dostępne w ramach programu świadczenie „Aktywnie w żłobku”.
- Program "Aktywny Rodzic" - na czym polega i kogo obejmuje?
- Najpopularniejszym świadczeniem jest "Aktywnie w żłobku"
- Na co rodziny otrzymały najwięcej pieniędzy?
- Jakie są zasady korzystania z programu "Aktywny Rodzic"?
Program "Aktywny Rodzic" - na czym polega i kogo obejmuje?
Program Aktywny Rodzic rozpoczął się 1 października 2024 r. i obejmuje trzy świadczenia dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia: „Aktywnie w żłobku”, „Aktywni rodzice w pracy” i „Aktywnie w domu”.
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ZUS przekazał, że od momentu wejścia w życie programu do końca lipca 2026 r. rodzice złożyli w sumie 1,2 mln wniosków na 1,22 mln dzieci. Zakład zrealizował w tym czasie 8,74 mln wypłat. Łączna wartość przekazanego wsparcia przekroczyła 10,8 mld zł.
Najpopularniejszym świadczeniem jest "Aktywnie w żłobku"
Najpopularniejszym świadczeniem jest „Aktywnie w żłobku”, na które ZUS otrzymał 442 tys. wniosków dotyczących 449,3 tys. dzieci. Wniosków o świadczenie „Aktywnie w domu” wpłynęło do ZUS 387,8 tys. na 395,4 tys. dzieci. Rodzice złożyli też 371,9 tys. wniosków o świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”, które objęły 379,2 tys. dzieci.
„Tylko w lipcu 2026 r. do ZUS wpłynęło kolejne 36,9 tys. wniosków na 37,6 tys. dzieci” - podkreślił ZUS. Zakład wypłacił w pierwszym miesiącu wakacji 477,1 tys. świadczeń na kwotę 588,2 mln zł.
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Na co rodziny otrzymały najwięcej pieniędzy?
W lipcu największa część środków trafiła do rodzin, które korzystają ze świadczenia „Aktywnie w żłobku”. ZUS wypłacił 217,2 tys. takich świadczeń na kwotę 321,5 mln zł. Rodzice korzystający ze świadczenia „Aktywni rodzice w pracy” otrzymali 116,7 tys. świadczeń o wartości 196,4 mln zł. Natomiast w ramach świadczenia „Aktywnie w domu” ZUS wypłacił 143,2 tys. świadczeń na kwotę 70,3 mln zł”.
Jakie są zasady korzystania z programu "Aktywny Rodzic"?
Rodzice mogą pobierać w danym miesiącu jedno z trzech świadczeń na jedno dziecko. Wnioski o świadczenia z programu „Aktywny Rodzic” można składać wyłącznie elektronicznie – przez portal eZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.
Ze świadczenia „Aktywnie w żłobku” skorzystać mogą rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub pozostających pod opieką dziennego opiekuna. Wsparcie wynosi do 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności – do 1900 zł miesięcznie.
Świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” wynosi 1500 zł miesięcznie, a dla dzieci z niepełnosprawnością – 1900 zł miesięcznie.
„Aktywnie w domu” wynosi natomiast 500 zł miesięcznie.
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