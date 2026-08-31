REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS podsumował program dla rodziców. Tyle pieniędzy trafiło już do rodzin

ZUS podsumował program dla rodziców. Tyle pieniędzy trafiło już do rodzin

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 sierpnia 2026, 10:04
oprac. Łucja Orzeł
ZUS podsumował program dla rodziców. Tyle pieniędzy trafiło już do rodzin
ZUS podsumował program dla rodziców. Tyle pieniędzy trafiło już do rodzin
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od początku programu Aktywny Rodzic rodzice złożyli 1,2 mln wniosków. ZUS wypłacił do tej pory ponad 10,8 mld zł - przekazał w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Największym zainteresowaniem cieszy się dostępne w ramach programu świadczenie „Aktywnie w żłobku”.

Program "Aktywny Rodzic" - na czym polega i kogo obejmuje?

Program Aktywny Rodzic rozpoczął się 1 października 2024 r. i obejmuje trzy świadczenia dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia: „Aktywnie w żłobku”, „Aktywni rodzice w pracy” i „Aktywnie w domu”.

REKLAMA

REKLAMA

ZUS przekazał, że od momentu wejścia w życie programu do końca lipca 2026 r. rodzice złożyli w sumie 1,2 mln wniosków na 1,22 mln dzieci. Zakład zrealizował w tym czasie 8,74 mln wypłat. Łączna wartość przekazanego wsparcia przekroczyła 10,8 mld zł.

Najpopularniejszym świadczeniem jest "Aktywnie w żłobku"

Najpopularniejszym świadczeniem jest „Aktywnie w żłobku”, na które ZUS otrzymał 442 tys. wniosków dotyczących 449,3 tys. dzieci. Wniosków o świadczenie „Aktywnie w domu” wpłynęło do ZUS 387,8 tys. na 395,4 tys. dzieci. Rodzice złożyli też 371,9 tys. wniosków o świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”, które objęły 379,2 tys. dzieci.

Tylko w lipcu 2026 r. do ZUS wpłynęło kolejne 36,9 tys. wniosków na 37,6 tys. dzieci” - podkreślił ZUS. Zakład wypłacił w pierwszym miesiącu wakacji 477,1 tys. świadczeń na kwotę 588,2 mln zł.

REKLAMA

Na co rodziny otrzymały najwięcej pieniędzy?

W lipcu największa część środków trafiła do rodzin, które korzystają ze świadczenia „Aktywnie w żłobku”. ZUS wypłacił 217,2 tys. takich świadczeń na kwotę 321,5 mln zł. Rodzice korzystający ze świadczenia „Aktywni rodzice w pracy” otrzymali 116,7 tys. świadczeń o wartości 196,4 mln zł. Natomiast w ramach świadczenia „Aktywnie w domu” ZUS wypłacił 143,2 tys. świadczeń na kwotę 70,3 mln zł”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie są zasady korzystania z programu "Aktywny Rodzic"?

Rodzice mogą pobierać w danym miesiącu jedno z trzech świadczeń na jedno dziecko. Wnioski o świadczenia z programu „Aktywny Rodzic” można składać wyłącznie elektronicznie – przez portal eZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Ze świadczenia „Aktywnie w żłobku” skorzystać mogą rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub pozostających pod opieką dziennego opiekuna. Wsparcie wynosi do 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności – do 1900 zł miesięcznie.

Świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” wynosi 1500 zł miesięcznie, a dla dzieci z niepełnosprawnością – 1900 zł miesięcznie.

„Aktywnie w domu” wynosi natomiast 500 zł miesięcznie.

Powiązane
Dodatkowe co najmniej 4806 zł brutto* dla każdej kobiety, która osiągnęła 60 rok życia i dla każdego mężczyzny, który osiągnął 65 rok życia i była/był zatrudniony na pełen etat – świadczenie przysługujące niezależnie od decyzji ZUS
Dodatkowe co najmniej 4806 zł brutto* dla każdej kobiety, która osiągnęła 60 rok życia i dla każdego mężczyzny, który osiągnął 65 rok życia i była/był zatrudniony na pełen etat – świadczenie przysługujące niezależnie od decyzji ZUS
W 2027 roku ZUS wypłaci dodatek do emerytury. Ten rocznik otrzyma pieniądze bez składania wniosku
W 2027 roku ZUS wypłaci dodatek do emerytury. Ten rocznik otrzyma pieniądze bez składania wniosku
Koniec emerytur od listonosza? ZUS chce zlikwidować wypłaty w gotówce. Jest jednoznaczna decyzja ministerstwa
Koniec emerytur od listonosza? ZUS chce zlikwidować wypłaty w gotówce. Jest jednoznaczna decyzja ministerstwa
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Oznaczanie treści AI – co trzeba wiedzieć o nowym obowiązku? [Wywiad]
31 sie 2026

„Nie każda ingerencja AI w obraz, dźwięk lub wideo będzie deepfake’iem” – przypomina dr Maria Jędrzejczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Elastyczność AI Act wywołuje jednak niepewność u adresatów regulacji, a stawka tej niepewności jest wysoka.
Czy uczeń z ADHD dostanie w szkole realne wsparcie?
31 sie 2026

Znaczna części uczniów z ADHD mierzy się z trudnościami w funkcjonowaniu w ramach systemu szkolnego – organizacji pracy oraz relacji rówieśniczych. Często są to osoby o niestandardowym potencjale intelektualnym, który nie może zostać wykorzystany z uwagi na brak wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Czy to się zmieni?
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Te świadczenia, ulgi i uprawnienia mogą przysługiwać
30 sie 2026

Umiarkowany stopień niepełnosprawności otwiera w 2026 roku drogę do świadczeń pieniężnych, ulg podatkowych, karty parkingowej, dofinansowań oraz dodatkowych uprawnień w pracy. Samo posiadanie umiarkowanego stopnia nie oznacza jednak automatycznego prawa do wszystkich tych form wsparcia.
Zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na cukrzycę w 2026 roku. Można dostać 215,84 zł
30 sie 2026

Osoby chorujące na cukrzycę mogą w określonych przypadkach otrzymywać w 2026 roku 215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego miesięcznie. Świadczenie nie zależy od dochodu, jednak sama diagnoza cukrzycy nie wystarczy do przyznania pieniędzy. Jakie wymogi musi spełnić osoba ubiegająca się o zasiłek?

REKLAMA

Seniorzy po 65. roku życia dostaną darmową opiekę w domu w 2026 roku. Komu przysługuje nowe świadczenie i jak załatwić wsparcie?
31 sie 2026

Ustawa wprowadzająca nowe świadczenie obowiązuje od 7 sierpnia 2026 roku, ale nie oznacza to, że seniorzy mogą już składać wnioski o bon senioralny. Program nie został jeszcze uruchomiony, ponieważ rząd nadal pracuje nad rozporządzeniem określającym szczegółowe zasady przyznawania pomocy. Pierwsze usługi mają ruszyć w 2026 roku, jednak nie od razu we wszystkich gminach.
Zakaz wnoszenia przez ucznia telefonu do szkoły niezgodny z prawem – tego, w roku szkolnym 2026/2027, szkoły zabronić nie mogą
31 sie 2026

W dniu 1 września 2026 r. wchodzą w życie przepisy prawa oświatowego, które wprowadzają nowe zasady korzystania z telefonów komórkowych i pokrewnych urządzeń w szkołach i przedszkolach. Okazuje się jednak, że „szkoła bez smartfonów” to wcale nie szkoła, do której uczniowie nie mogą wnosić telefonów komórkowych (i innych urządzeń umożliwiających komunikację na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku) – tego bowiem, zgodnie z nowymi przepisami, szkoły zakazać, w swoich statutach, nie mogą.
620 zł - tyle średnio trzeba wydać na wyprawienie dziecka do szkoły w 2026 roku. To więcej niż przed rokiem choć nadal największy jest koszt podręczników
30 sie 2026

Średnia szacunkowa kwota tegorocznej wyprawki szkolnej wynosi 620 zł na jedno dziecko. Lista wydatków nie kończy się jednak na zeszytach i przyborach. W kolejnych miesiącach domowe budżety obciążą również zajęcia dodatkowe i szkolne wyjazdy.
Nie warto prosić o podwyżkę płac, bo firmy zablokowały fundusz płac? Zetki nie chcą o tym słyszeć i żądają wyższego wynagrodzenia
30 sie 2026

Mimo trudnej sytuacji na rynku pracy, młodzi pracownicy - popularne Zetki - nie boją się planować zmiany pracodawcy ani upomnieć o podwyżkę wynagrodzenia. Choć są realistami i wiedzą, że trudno będzie zrealizować takie plany, to jednak nie zamierzają z nich rezygnować.

REKLAMA

Chcą zabrać prawo jazdy seniorom. Ci jednak znaleźli na to szybki sposób: jak będą jeździć autem po zmianie unijnego prawa
31 sie 2026

Państwa członkowskie będą mogły skracać okres ważności ich dokumentów, jeśli zdecydują się na częstsze kontrole stanu zdrowia, samoocenę zdolności do prowadzenia pojazdu lub inne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo. Nie oznacza to automatycznego odbierania seniorom prawa jazdy, ale...
Święta Bożego Narodzenia 2026 będą wyjątkowo długie. Premier zdecydował, że 28 grudnia będzie dniem wolnym od pracy bez konieczności brania urlopu
29 sie 2026

W 2026 roku święta Bożego Narodzenia mogą oznaczać aż pięć dni odpoczynku z rzędu bez wykorzystywania urlopu. Wszystko za sprawą korzystnego układu kalendarza oraz decyzji premiera, który wyznaczył poniedziałek 28 grudnia dniem wolnym od pracy. Nie wszyscy jednak zostaną objęci zarządzeniem. W prywatnych firmach o terminie wolnego zdecydują pracodawcy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA