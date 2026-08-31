1500 zł miesięcznie na dziecko. Rodzice złożyli już 1,2 mln wniosków do ZUS. Co zrobić przed wrześniem?

ZUS wypłacił już ponad 10,8 mld zł w ramach programu Aktywny Rodzic - do końca lipca 2026 r. wpłynęło 1,20 mln wniosków na 1,22 mln dzieci. Koniec wakacji to moment, w którym wielu rodziców wraca do pracy i zapisuje dzieci do żłobków - a to dobry czas, by sprawdzić, czy nie warto zmienić formy pobieranego wsparcia. Jak to zrobić? Wyjaśnia to ZUS w komunikacie.

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Ważne W SKRÓCIE Od startu programu w październiku 2024 r. do ZUS wpłynęło 1,20 mln wniosków na 1,22 mln dzieci.

Łączna wartość wypłaconego wsparcia przekroczyła 10,8 mld zł w ramach 8,74 mln wypłat.

Najpopularniejsze jest świadczenie aktywnie w żłobku - do 1500 zł, a przy niepełnosprawności dziecka do 1900 zł miesięcznie.

Tylko w lipcu 2026 r. ZUS wypłacił 588,2 mln zł w ramach 477,1 tys. świadczeń.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie - przez eZUS, mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Koniec wakacji to dobry moment na zmianę świadczenia z programy Aktywny Rodzic

Dla wielu rodziców końcówka sierpnia i początek września oznaczają powrót do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem oraz zapisywanie dzieci do żłobków. To właśnie w takich sytuacjach pomaga program Aktywny Rodzic, działający od 1 października 2024 r.

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Ważne Jeśli zmienia się twoja sytuacja zawodowa albo sposób opieki nad dzieckiem, możesz zdecydować się na inną formę wsparcia niż dotychczas. Pamiętaj jednak, że na to samo dziecko za dany miesiąc można pobierać tylko jedno ze świadczeń.

Ile wniosków już wpłynęło do ZUS i na jakie świadczenia z programu Aktywny Rodzic?

Do końca lipca 2026 r. rodzice złożyli łącznie 1,20 mln wniosków na 1,22 mln dzieci. Największym zainteresowaniem cieszy się świadczenie aktywnie w żłobku - 442 tys. wniosków na 449,3 tys. dzieci.

Świadczenie Liczba wniosków Liczba dzieci Aktywnie w żłobku 442 tys. 449,3 tys. Aktywnie w domu 387,8 tys. 395,4 tys. Aktywni rodzice w pracy 371,9 tys. 379,2 tys.

Ważne Tylko w lipcu 2026 r. do ZUS wpłynęło kolejne 36,9 tys. wniosków na 37,6 tys. dzieci - to pokazuje, że zainteresowanie programem nie słabnie.

Ponad 10,8 mld zł wypłacił już ZUS już do rodzin z programu Aktywny Rodzic

Od początku programu ZUS zrealizował 8,74 mln wypłat o łącznej wartości przekraczającej 10,8 mld zł. W samym lipcu 2026 r. Zakład wypłacił 477,1 tys. świadczeń na kwotę 588,2 mln zł.

Największa część środków w lipcu trafiła do rodzin korzystających ze świadczenia aktywnie w żłobku - 217,2 tys. wypłat na kwotę 321,5 mln zł. Rodzice korzystający ze świadczenia aktywni rodzice w pracy otrzymali 116,7 tys. wypłat o wartości 196,4 mln zł, a w ramach świadczenia aktywnie w domu ZUS wypłacił 143,2 tys. świadczeń na kwotę 70,3 mln zł.

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Trzy świadczenia dopasowane do różnych sytuacji rodzinnych

Program Aktywny Rodzic wspiera rodziców i opiekunów dzieci do 3 roku życia i obejmuje trzy rodzaje wsparcia:

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Aktywnie w żłobku - dla dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub pod opieką dziennego opiekuna. Wsparcie wynosi do 1500 zł miesięcznie, a przy odpowiednim orzeczeniu o niepełnosprawności dziecka - do 1900 zł miesięcznie.

- dla dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub pod opieką dziennego opiekuna. Wsparcie wynosi do miesięcznie, a przy odpowiednim orzeczeniu o niepełnosprawności dziecka - do miesięcznie. Aktywni rodzice w pracy - dla aktywnych zawodowo rodziców dzieci od 12 do 35 miesiąca życia. Kwota wsparcia to również 1500 zł miesięcznie, a dla dzieci z niepełnosprawnością - 1900 zł miesięcznie.

- dla aktywnych zawodowo rodziców dzieci od 12 do 35 miesiąca życia. Kwota wsparcia to również miesięcznie, a dla dzieci z niepełnosprawnością - miesięcznie. Aktywnie w domu - świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie dla dzieci od 12 do 35 miesiąca życia. Zastąpiło ono dotychczasowy rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).

Jak złożyć wniosek o świadczenie z programu Aktywny Rodzic?

Wnioski o wszystkie świadczenia z programu Aktywny Rodzic można składać wyłącznie elektronicznie - przez portal eZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Aktywny Rodzic - świadczenie wypłacane przez ZUS (FAQ)

Ile wniosków o Aktywny Rodzic wpłynęło do ZUS?

Do końca lipca 2026 r. wpłynęło 1,20 mln wniosków na 1,22 mln dzieci.

Ile pieniędzy wypłacił już ZUS w ramach programu?

Ponad 10,8 mld zł w ramach 8,74 mln wypłat od startu programu w październiku 2024 r.

Jakie świadczenia obejmuje program Aktywny Rodzic?

Trzy świadczenia: aktywnie w żłobku (do 1500 zł, a przy niepełnosprawności do 1900 zł), aktywni rodzice w pracy (do 1500 zł, przy niepełnosprawności do 1900 zł) oraz aktywnie w domu (500 zł miesięcznie).

Czy można pobierać dwa świadczenia jednocześnie na to samo dziecko?

Nie. Na to samo dziecko za dany miesiąc można pobierać tylko jedno świadczenie z programu.

Jak złożyć wniosek o świadczenie z programu Aktywny Rodzic?

Wyłącznie elektronicznie - przez portal eZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Które świadczenie cieszy się największą popularnością?

Aktywnie w żłobku - do końca lipca 2026 r. złożono 442 tys. wniosków na 449,3 tys. dzieci.

Czy można zmienić rodzaj pobieranego świadczenia?

Tak, jeśli zmieni się sytuacja zawodowa rodzica lub sposób opieki nad dzieckiem, można zdecydować się na inną formę wsparcia.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych