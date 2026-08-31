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300 plus na wyprawkę szkolną. Koniec sierpnia to kluczowy termin. Jeśli się spóźnisz, ZUS zamrozi pieniądze

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31 sierpnia 2026, 13:40
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
wyprawka szkolna powrót do szkoły dziecko
300 plus na wyprawkę szkolną. Koniec sierpnia to kluczowy termin. Jeśli się spóźnisz, ZUS zamrozi pieniądze
FamVeld
Shutterstock

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Wielu rodziców żyje w przekonaniu, że 31 sierpnia 2026 roku mija ostateczny termin na złożenie wniosku o 300 zł z programu "Dobry Start". Z punktu widzenia przepisów to połowa prawdy. ZUS będzie przyjmował dokumenty znacznie dłużej, jednak to właśnie najbliższy poniedziałek decyduje o tym, czy pieniądze trafią na konto na czas, czyli jeszcze we wrześniu. Kto musi się spieszyć, a kto może stracić prawo do wyprawki?

Początek roku szkolnego 2026/2027 wiąże się z gigantycznymi wydatkami na podręczniki, przybory oraz odzież dla dzieci. Jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł, przyznawane w ramach programu "Dobry Start", ma za zadanie odciążyć domowe budżety Polaków. Choć nabór wniosków wystartował 1 lipca i cieszy się ogromnym zainteresowaniem, końcówka sierpnia przynosi nerwowość. ZUS przypomina o kluczowej zależności między datą wysłania formularza a momentem wypłaty gotówki.

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Sierpniowy termin ZUS. Skąd ta panika?

Oficjalne komunikaty urzędników jasno wskazują, że 31 sierpnia to data graniczna dla osób, którym zależy na szybkiej płynności finansowej. Zgodnie z rozporządzeniem regulującym program, rodzice i opiekunowie, którzy prześlą prawidłowo wypełniony wniosek do końca sierpnia, mają gwarancję, że ZUS wypłaci im 300 zł najpóźniej do 30 września 2026 roku. Złożenie dokumentów po tym terminie - czyli od 1 września - uruchamia procedurę dwumiesięczną. W praktyce oznacza to, że spóźnialscy rodzice zobaczą pieniądze na kontach dopiero w październiku lub listopadzie, kiedy większość szkolnych wydatków zostanie już poniesiona z własnej kieszeni.

Do kiedy naprawdę można składać wnioski?

Dla czytelników segmentu prawno-gospodarczego kluczowa jest precyzja: ostateczny termin na zamknięcie tegorocznej edycji programu "Dobry Start" upływa dopiero 30 listopada 2026 roku. Po tym dniu systemy elektroniczne zostaną zablokowane. Wyjątek od tej zasady dotyczy wyłącznie sytuacji szczególnych - mianowicie, gdy uczeń powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności już po listopadowym terminie. W standardowych przypadkach wnioski spóźnione o choćby jeden dzień po 30 listopada zostaną przez ZUS pozostawione bez rozpoznania.

Komu przysługuje 300 plus, a kto obejdzie się smakiem?

Świadczenie na wyprawkę szkolną ma charakter powszechny i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny. Przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko od 7. roku życia do ukończenia:

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  • 20. roku życia - w przypadku młodzieży w standardowym toku edukacji,
  • 24. roku życia - w przypadku uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.

Warto podkreślić, że wiek ten jest liczony rocznikowo, co oznacza, że uczniowie kończący naukę w szkołach ponadpodstawowych w 2026 roku również mają prawo do świadczenia. Finansowania nie można jednak otrzymać na dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówki). Program nie obejmuje również studentów szkół wyższych.

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Wyłącznie online. Jak uniknąć odrzucenia wniosku?

ZUS nie przyjmuje wniosków w formie papierowej - ani osobiście w placówkach, ani drogą pocztową. Formularze można przesyłać wyłącznie kanałami elektronicznymi. Do dyspozycji rodziców pozostają cztery ścieżki:

  • Platforma PUE ZUS / portal eZUS,
  • Aplikacja mobilna mZUS,
  • Systemy bankowości elektronicznej większości polskich banków,
  • Rządowy portal Emp@tia.

Przed ostatecznym zatwierdzeniem wysyłki w panelu, należy bezwzględnie sprawdzić poprawność numeru PESEL dziecka, dokładną nazwę oraz adres szkoły, do której będzie uczęszczać od września, a także prawidłowy numer rachunku bankowego. Błędnie wpisane cyfry to najczęstsza przyczyna wstrzymania weryfikacji i zamrożenia wypłaty świadczenia przez systemy ZUS.

Najczęstsze pytania o 300 plus (FAQ)

Czy 31 sierpnia to ostateczny termin na złożenie wniosku?

Nie. Wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start" można składać aż do 30 listopada. Koniec sierpnia jest jednak kluczowy, jeśli chcesz otrzymać pieniądze we wrześniu. Jeśli spóźnisz się i wyślesz dokumenty we wrześniu lub październiku, ZUS ma aż dwa miesiące na wypłatę środków.

Czy świadczenie przysługuje na dziecko w zerówce lub przedszkolu?

Nie. Pieniądze nie przysługują na dzieci uczęszczające do przedszkoli ani do tzw. zerówek (rocznego przygotowania przedszkolnego), nawet jeśli zerówka znajduje się w budynku szkoły podstawowej. Wsparcie jest przeznaczone wyłącznie dla uczniów rozpoczynających naukę od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Czy student może otrzymać 300 plus na wyprawkę?

Nie. Program obejmuje dzieci i młodzież uczącą się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz policealnych. Studenci szkół wyższych nie są objęci tym wsparciem, nawet jeśli nie przekroczyli jeszcze 20. lub 24. roku życia.

Jak wygląda wypłata 300 plus w przypadku opieki naprzemiennej?

W sytuacji, gdy rodzice są rozwiedzeni lub w separacji i sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną na podstawie wyroku sądu, kwota świadczenia jest dzielona po połowie. Każdy z rodziców musi złożyć osobny wniosek, a ZUS wypłaci im po 150 zł.

Czy do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o dochodach?

Nie. Program "Dobry Start" jest całkowicie niezależny od zarobków rodziny. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko, bez względu na wysokość miesięcznego dochodu osiąganego przez rodziców czy opiekunów.

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Źródło: INFOR
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