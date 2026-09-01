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Nowe 300 plus dla Polaków rusza 1 września 2026 o godz. 11.00. Gdzie złożyć wniosek? Komu przysługuje dodatek? Pula jest ograniczona

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01 września 2026, 07:57
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Nowe 300 plus dla Polaków od 1 września 2026. Pula jest ograniczona. Gdzie złożyć wniosek?
Nowe 300 plus dla Polaków od 1 września 2026. Pula jest ograniczona. Gdzie złożyć wniosek?
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Od 1 września 2026 roku pełnoletni Polacy będą mogli ubiegać się o 300 zł dopłaty. Nie obowiązuje kryterium dochodowe ani wymóg posiadania dzieci. Pieniądze nie trafią jednak na konto, a liczba dostępnych dopłat będzie ograniczona. O ich przyznaniu może zdecydować kolejność prawidłowo wysłanych wniosków.

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Nowe 300 plus od 1 września 2026. Na czym polega dopłata?

„Nowe 300 plus” tak można potoczne określić startujący we wrześniu Czek Turystyczny. Pierwsza tura, czyli Podlaski Czek Turystyczny, rusza 1 września 2026. Uczestnik programu otrzyma imienny kod elektroniczny o wartości 300 zł. Kod obniży cenę pobytu w jednym z obiektów noclegowych uczestniczących w programie.

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Jeżeli rezerwacja kosztuje 800 zł, po wykorzystaniu dopłaty turysta zapłaci 500 zł. Pieniędzy nie można wypłacić, przelać na konto ani przeznaczyć na dowolne wydatki.

Warunkiem wykorzystania kodu jest rezerwacja co najmniej dwóch następujących po sobie noclegów w obiekcie położonym na terenie województwa podlaskiego.

Kto może otrzymać 300 zł?

O dopłatę może wystąpić każdy pełnoletni obywatel Polski mieszkający na terenie kraju. Nie trzeba być mieszkańcem Podlasia. Z programu może skorzystać osoba z dowolnego województwa, jeżeli planuje wypoczynek w jednym z obiektów znajdujących się na oficjalnej liście.

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We wniosku trzeba wybrać jedną z trzech kategorii:

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  • senior, który ukończył 60 lat;
  • pełnoletni posiadacz ważnej Karty Dużej Rodziny;
  • pozostały pełnoletni turysta.

Podział na kategorie nie oznacza, że seniorzy dostaną więcej, a pozostali turyści mniej. Dla poszczególnych grup utworzono po prostu osobne pule pieniędzy. Ostatecznie wszyscy dostaną czek o wartości 300 zł.

W pierwszej turze Podlaskiego Czeku Turystycznego przewidziano 800 tys. zł dla seniorów, 800 tys. zł dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz 400 tys. zł dla pozostałych dorosłych.

Kiedy można składać wnioski o Podlaski Czek Turystyczny?

Pierwszy nabór wniosków o Podlaski Czek Turystyczny rozpocznie się 1 września 2026 roku pomiędzy godziną 11:00 a 12:00. Czek przyznany w tej turze będzie można wykorzystać na pobyt od 2 do 30 września.

Podlaski program został podzielony na trzy tury:

  • od 1 września można składać wnioski o kody ważne na pobyty od 2 do 30 września;
  • od 1 października ruszy nabór na pobyty od 2 do 31 października;
  • od 2 listopada będzie można ubiegać się o dopłatę do pobytów od 3 do 30 listopada.

Kod jest ważny tylko w turze, dla której został wygenerowany. Jeśli ktoś otrzyma go we wrześniu, nie będzie mógł zachować dopłaty na październik lub listopad. Jedna osoba może otrzymać tylko jeden kod podczas całego programu. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie przez internet na stronie Podlaskiego Czeku Turystycznego.

2 września rusza Lubelski Czek Turystyczny

Jako drugi rusza Lubelski Czek Turystyczny. Nabór wniosków rozpocznie się 2 września 2026 roku o godz. 10.00. Formularz zostanie udostępniony na stronie lubelskiczekturystyczny.pl. Kolejne tury zaplanowano od 1 października, 2 listopada. Podobnie jak w programie podlaskim, czek trzeba wykorzystać w okresie tury, dla której został wygenerowany. Po upływie wskazanego terminu kod traci ważność. Nie należy więc pobierać go na zapas, jeśli nie ma się możliwości zorganizowania wyjazdu w odpowiednim czasie.

Dodatkowo we wrześniu ruszą jeszcze dwie tury Czeku Turystycznego. Podkarpacki Czek Turystyczny zaplanowano na 14 września oraz Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny - na 29 września. Każdy region prowadzi własny program, z oddzielną stroną internetową, listą obiektów i harmonogramem.

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Jak złożyć wniosek o nowe 300 plus?

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie przez internet. 1 września należy wejść na stronę Podlaskiego Czeku Turystycznego⁠ i przejść do elektronicznego formularza. Przypominamy, że start naboru wniosków nastąpi pomiędzy godz. 11.00 a 12.00. Następnie trzeba:

  • Wybrać właściwą kategorię uczestnika - senior 60+, posiadacz Karty Dużej Rodziny albo pozostały pełnoletni turysta, co przypisuje turystę do odpowiedniej puli środków.
  • Podać wymagane dane osobowe i kontaktowe.
  • Zaakceptować regulamin i wysłać formularz.
  • Wpisać czterocyfrowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS-em.
  • Poczekać na wygenerowanie właściwego kodu uprawniającego do 300 zł dopłaty.

Jeżeli wniosek zostanie prawidłowo złożony, a w odpowiedniej puli pozostaną środki, kod pojawi się na stronie. W ciągu 12 godzin powinien zostać przesłany także SMS-em oraz pocztą elektroniczną w formacie PDF. Pula jest ograniczona więc decyduje kolejność zgłoszeń i poprawność wypełnienia formularza.

Aby skorzystać z Lubelskiego Czeku Turystycznego trzeba wejść na stronę lubelskiczekturystyczny.pl. Start - 2 września ok. godz. 10.00.

Najpierw kod, później rezerwacja

Po otrzymaniu kodu należy sprawdzić oficjalną bazę obiektów uczestniczących w programie i wybrać miejsce pobytu. Dopiero wtedy można dokonać rezerwacji.

Z wybranym hotelem, pensjonatem lub gospodarstwem agroturystycznym trzeba skontaktować się bezpośrednio (telefonicznie, mailowo albo przez stronę obiektu). Podczas rozmowy należy poinformować o zamiarze wykorzystania dopłaty.

Rezerwacja musi:

  • obejmować co najmniej dwa kolejne noclegi,
  • przypadać na okres ważności kodu,
  • zostać dokonana na nazwisko osoby, która otrzymała dofinansowanie,
  • dotyczyć obiektu wpisanego na listę programu.

Jak wykorzystać 300 zł podczas pobytu?

W obiekcie trzeba okazać kod oraz ważny dowód osobisty albo paszport. Posiadacz Karty Dużej Rodziny powinien mieć również ważną kartę. Po zweryfikowaniu danych cena pobytu zostanie pomniejszona o 300 zł.

Kod jest imienny, dlatego nie można oddać go członkowi rodziny. Nie podlega też wymianie na gotówkę i może zostać wykorzystany tylko raz, w ramach jednej rezerwacji.

Dopłaty nie można samodzielnie przeznaczyć na paliwo, przejazdy, zakupy ani bilety do atrakcji. Służy ona wyłącznie do obniżenia ceny usługi hotelarskiej objętej programem.

Nie każdy otrzyma nowe 300 plus

Program jest dostępny dla wszystkich pełnoletnich Polaków, ale nie jest świadczeniem przyznawanym automatycznie. Liczba zainteresowanych może być znacznie większa od liczby dostępnych kodów. Osoby planujące wrześniowy pobyt powinny więc złożyć wniosek możliwie szybko po uruchomieniu systemu. Jeśli środki w wybranej kategorii się wyczerpią, pozostanie oczekiwanie na następną turę.

Program ma zachęcić Polaków do jesiennych wyjazdów oraz wesprzeć podlaskie, lubelskie, podkarpackie i warmińsko mazurskie hotele, pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne poza głównym sezonem.

Źródło: INFOR
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