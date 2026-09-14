REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie września. Trzeba jednak złożyć wniosek

3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie września. Trzeba jednak złożyć wniosek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 września 2026, 08:21
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie września. Trzeba jednak złożyć wniosek
3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie września. Trzeba jednak złożyć wniosek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To pieniądze, bez których wielu rodzinom trudno byłoby związać koniec z końcem. Świadczenie pielęgnacyjne jest wsparciem tych, którzy rezygnują z pracy albo ograniczają aktywność zawodową, by każdego dnia opiekować się bliskim z niepełnosprawnością. Choć wysokość finansowego wsparcia wzrosła, sama kwota to nie wszystko, bo opiekunowie muszą poruszać się między dwoma różnymi systemami przyznawania świadczenia. To, z którego zdecydują się skorzystać, może mieć poważne konsekwencje zarówno dla ich własnych praw, jak i sytuacji osoby wymagającej opieki.

3386 zł miesięcznie, tyle od stycznia tego roku wynosi świadczenie pielęgnacyjne. Wysokość co roku waloryzowanej kwoty, jest powiązana ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla pobierających świadczenie istotne jest również to, że pieniądze są wypłacane w pełnej wysokości. Świadczenie pielęgnacyjne jest bowiem zwolnione z podatku dochodowego. Oznacza to, że kwota 3386 zł trafia na konto beneficjenta bez pomniejszenia o podatek.

REKLAMA

REKLAMA

Na tym pomoc państwa się jednak nie kończy. Za osobę pobierającą świadczenie finansowane są również składki emerytalne, rentowe oraz zdrowotne. Ma to szczególne znaczenie w przypadku opiekunów, którzy przez wiele lat nie mogą normalnie funkcjonować na rynku pracy z powodu konieczności zapewnienia stałej opieki osobie z niepełnosprawnością. Okres pobierania świadczenia jest bowiem uwzględniany przy ustalaniu uprawnień emerytalnych.

Kiedy pieniądze pojawią się na koncie?

Czekający na świadczenie pielęgnacyjne nie znajdą jednej, ogólnopolskiej daty wypłaty. Terminy nie są bowiem takie same we wszystkich miejscowościach. Harmonogramy wypłat ustalają gminy oraz jednostki odpowiedzialne za realizację świadczeń rodzinnych. W efekcie termin przekazania pieniędzy może być różny w zależności od miejsca zamieszkania.

Najczęściej przelewy są realizowane między 20. a 30. dniem miesiąca. Można się więc spodziewać, że we wrześniu większość wypłat przypadnie na drugą połowę miesiąca. Nie oznacza to jednak, że w każdej gminie pieniądze zostaną przekazane dokładnie w tym samym terminie.

REKLAMA

Ci, którzy świadczenie pobierają, powinni sprawdzić harmonogram obowiązujący w ich miejscu zamieszkania. Informacji można szukać w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych albo urzędzie gminy. To właśnie te instytucje odpowiadają za realizację wypłat i mogą wskazać konkretny termin przekazania świadczenia na konto.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Opiekun nie musi już rezygnować z pracy

Jedną z najważniejszych zmian dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego przyniosła reforma, która weszła w życie 1 stycznia 2024 roku. Nowe przepisy całkowicie zmieniły zasady obowiązujące osoby, które po tej dacie nabywały prawo do świadczenia. Najważniejsza zmiana dotyczy możliwości podejmowania pracy zarobkowej.

Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością do ukończenia przez nie 18. roku życia mogą obecnie pracować i jednocześnie pobierać świadczenie pielęgnacyjne. Nie ma przy tym znaczenia wysokość osiąganego dochodu. Przepisy nie wprowadzają limitu zarobków, którego przekroczenie powodowałoby utratę świadczenia.

To duża zmiana w porównaniu z wcześniejszymi zasadami. Opiekun może podjąć zatrudnienie, pracować na część etatu albo prowadzić własną działalność gospodarczą, a jednocześnie nadal otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne.

Dla wielu rodzin oznacza to możliwość połączenia dwóch źródeł dochodu. Opiekun nie musi już wybierać między pracą a świadczeniem, co może poprawić sytuację finansową gospodarstwa domowego, a jednocześnie pozwala zachować aktywność zawodową mimo obowiązków związanych z opieką.

Zobacz również:

Dwa systemy świadczenia. Wybór może mieć znaczenie na lata

Przy świadczeniu pielęgnacyjnym trzeba jednak zachować szczególną ostrożność. Po zmianach wprowadzonych od 2024 roku funkcjonują bowiem dwa systemy przyznawania świadczenia. Nowe zasady dotyczą tych, którzy uzyskali prawo do świadczenia na nowych zasadach. Jednocześnie osoby korzystające wcześniej ze świadczenia mogą w określonych przypadkach pozostawać w systemie obowiązującym przed reformą.

To istotne, ponieważ oba rozwiązania różnią się między innymi zasadami dotyczącymi aktywności zawodowej opiekuna. Dlatego przed złożeniem wniosku warto dokładnie sprawdzić, jakie zasady będą miały zastosowanie w konkretnej sytuacji. Dla rodziny decyzja dotycząca wyboru systemu może bowiem oznaczać nie tylko różnice w bieżącym sposobie sprawowania opieki, ale również inne możliwości aktywności zawodowej opiekuna.

Świadczenie pielęgnacyjne pozostaje jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia rodzin, które muszą zapewnić stałą opiekę osobie z niepełnosprawnością. W 2026 roku wynosi 3386 zł miesięcznie, a dzięki zmianom obowiązującym od 2024 roku nowi beneficjenci mogą łączyć świadczenie z pracą zarobkową bez względu na wysokość dochodów.

Powiązane
Tym, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata. Można zyskać duży zastrzyk gotówki
Tym, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata. Można zyskać duży zastrzyk gotówki
350 złotych dopłaty do prądu i do gazu od ZUS i to co miesiąc. Dochody nie mają znaczenia. O tym dodatku wielu Polaków nie ma pojęcia
350 złotych dopłaty do prądu i do gazu od ZUS i to co miesiąc. Dochody nie mają znaczenia. O tym dodatku wielu Polaków nie ma pojęcia
Emerytura może wzrosnąć nawet po latach. Ten jeden wniosek złożony w ZUS ma kluczowe znaczenie
Emerytura może wzrosnąć nawet po latach. Ten jeden wniosek złożony w ZUS ma kluczowe znaczenie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rewolucyjne zmiany w alimentach. Chodzi nie tylko o podwyżki
14 wrz 2026

Mniej formalności, szybsza decyzja i łatwiejsze dochodzenie pieniędzy na utrzymanie dziecka. Resort sprawiedliwości pracuje nad reformą alimentów. Rodzic nie będzie musiał osobiście pojawiać się w sądzie ani wysyłać dokumentów pocztą.
SN: Przyczyna wypowiedzenia nie musi być doniosła, ale ma być na tyle konkretna, by umożliwić pracownikowi obronę
14 wrz 2026

Wypowiadając pracownikowi umowę o pracę, pracodawca musi wskazać przyczynę uzasadniającą swoje działanie. Przyczyna nie musi być doniosła, ale ma być konkretna i ma umożliwiać pracownikowi obronę. W ostatnim czasie po raz kolejny wypowiedział się na ten temat Sąd Najwyższy.
W tym roku, zmiana czasu letniego na zimowy, zaskoczy nas szybciej niż w roku ubiegłym. Ostatni raz przestawimy zegarki, a osoby pracujące w noc zmiany czasu otrzymają wyższe wynagrodzenia? [czas zimowy 2026]
14 wrz 2026

Już niebawem czeka nas kolejna zmiana czasu – tym razem z letniego na zimowy. W tym roku, przypada ona szybciej, niż w roku ubiegłym. W noc zmiany czasu, będziemy spali godzinę dłużej, tym samym jednak – po przestawieniu zegarków, zmrok będzie zapadał wcześniej. W związku z trwającą od kilku lat (zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE) ożywioną dyskusją na temat likwidacji dwukrotnych zmian czasu w ciągu roku – wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to tym razem, przestawimy zegarki po raz ostatni? Zmiana czasu letniego na zimowy, nie bez znaczenia pozostaje również dla wynagrodzenia osób pracujących w momencie, kiedy jest ona dokonywana.
Dieta planetarna na szkolnych talerzach. Dietetyczka o tym, czego najbardziej obawiają się rodzice
13 wrz 2026

Więcej warzyw, owoców i nasion strączkowych, a mniej mięsa oraz żywności przetworzonej – to nowa rzeczywistość szkolnych stołówek, której boją się niektórzy rodzice dzieci. O wprowadzonej w szkołach od września 2026 r. diecie planetarnej rozmawiamy z Agnieszką Piskałą-Topczewską, dietetyk kliniczną i ekspertką ds. żywienia.

REKLAMA

Ogródki działkowe za… 7 złotych czekają na chętnych. To może być prawdziwy hit
13 wrz 2026

Kiedyś kojarzyły się wyłącznie z emerytami, teraz wróciły do łask. Dla tych, którzy mieszkają w mieście, ogródki działkowe stały się nie tylko miejscem do rekreacji i towarzyskich spotkań. To także poczucie, że ma się własne miejsce. Jedni działki kupują, ci których na to nie stać, decydują się na dzierżawę. Właśnie pojawiła się nie lada gratka. Został ogłoszony przetarg na dzierżawę nowych ogródków działkowych. Czynsz już od… 7 złotych miesięcznie.
ZUS wypłaca prawie 1500 zł nawet przez 3 lata. Mało kto o tym wie. Komu przysługują pieniądze? Gdzie złożyć wniosek?
13 wrz 2026

Wśród świadczeń wypłacanych przez ZUS jest takie, które cieszy się bardzo małym zainteresowaniem. Nie dlatego, że jest nieatrakcyjne. Wielu Polaków po prostu nie wie o jego istnieniu, choć w określonej sytuacji może zapewnić regularne pieniądze przez długi czas. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.
Wielka premia dla seniorów już 15 września 2026. ZUS dołoży do emerytury prawie 2 tys. zł
13 wrz 2026

Wielka premia dla seniorów wpłynie na konta już 15 września 2026 roku. Część emerytów i rencistów otrzyma od ZUS dubeltową wypłatę. Dodatkowe pieniądze zostaną przekazane automatycznie razem z emeryturą lub rentą, ale nie każdy senior dostanie taką samą kwotę. Ostateczna wysokość przelewu będzie zależała przede wszystkim od wysokości pobieranego świadczenia. Seniorzy z najniższą emeryturą dostaną prawie 2 tys. zł brutto.
Do tych lekarzy nie potrzebujesz skierowania. Ministerstwo mówi, co dalej
12 wrz 2026

Do części lekarzy specjalistów można w 2026 roku zapisać się bez skierowania od lekarza rodzinnego. Lista obejmuje m.in. psychiatrę, ginekologa, onkologa i dentystę, psychologa, optometrystę oraz lekarza medycyny sportowej. Jakie są dalsze plany ministerstwa? Sprawdź, co ze skierowaniami w 2027 roku. Resort zabrał ważny głos w sprawie.

REKLAMA

Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 180 000 zł (a nie do 130 000 zł), bo aktualny próg nie odpowiada „dzisiejszym realiom wynagrodzeń” – decyzja rządu spotkała się z kontrpropozycją
14 wrz 2026

W dniu 21 sierpnia 2026 r., w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego w skali podatkowej PIT z obecnych 120 000 zł do 130 000 zł i ponadto – wyodrębnienie drugiego i trzeciego progu podatkowego. Na takie rozwiązanie nie zgadzają się jednak posłowie PiS, którzy mają własny pomysł na nową skalę podatkową PIT. W ich ocenie – obecnym realiom wynagrodzeń, odpowiadałby pierwszy próg podatkowy na poziomie 180 000 zł.
2500 złotych do wypłaty co miesiąc dla pracowników z tych roczników. Mało kto wie o tych przepisach
13 wrz 2026

Mają za sobą dwadzieścia, trzydzieści, a czasem nawet czterdzieści lat zawodowego doświadczenia. Znają swoją branżę, klientów i problemy, których nie da się nauczyć z podręcznika. A jednak wystarczy jedna informacja w CV – rok urodzenia – żeby ich kandydatura przestała być dla części firm interesująca.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA