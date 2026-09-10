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3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie września. Trzeba jednak złożyć wniosek

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10 września 2026, 08:04
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie września. Trzeba jednak złożyć wniosek
3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie września. Trzeba jednak złożyć wniosek
Shutterstock

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To pieniądze, bez których wielu rodzinom trudno byłoby związać koniec z końcem. Świadczenie pielęgnacyjne jest wsparciem tych, którzy rezygnują z pracy albo ograniczają aktywność zawodową, by każdego dnia opiekować się bliskim z niepełnosprawnością. Choć wysokość finansowego wsparcia wzrosła, sama kwota to nie wszystko, bo opiekunowie muszą poruszać się między dwoma różnymi systemami przyznawania świadczenia. To, z którego zdecydują się skorzystać, może mieć poważne konsekwencje zarówno dla ich własnych praw, jak i sytuacji osoby wymagającej opieki.

3386 zł miesięcznie, tyle od stycznia tego roku wynosi świadczenie pielęgnacyjne. Wysokość co roku waloryzowanej kwoty, jest powiązana ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla pobierających świadczenie istotne jest również to, że pieniądze są wypłacane w pełnej wysokości. Świadczenie pielęgnacyjne jest bowiem zwolnione z podatku dochodowego. Oznacza to, że kwota 3386 zł trafia na konto beneficjenta bez pomniejszenia o podatek.

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Na tym pomoc państwa się jednak nie kończy. Za osobę pobierającą świadczenie finansowane są również składki emerytalne, rentowe oraz zdrowotne. Ma to szczególne znaczenie w przypadku opiekunów, którzy przez wiele lat nie mogą normalnie funkcjonować na rynku pracy z powodu konieczności zapewnienia stałej opieki osobie z niepełnosprawnością. Okres pobierania świadczenia jest bowiem uwzględniany przy ustalaniu uprawnień emerytalnych.

Kiedy pieniądze pojawią się na koncie?

Czekający na świadczenie pielęgnacyjne nie znajdą jednej, ogólnopolskiej daty wypłaty. Terminy nie są bowiem takie same we wszystkich miejscowościach. Harmonogramy wypłat ustalają gminy oraz jednostki odpowiedzialne za realizację świadczeń rodzinnych. W efekcie termin przekazania pieniędzy może być różny w zależności od miejsca zamieszkania.

Najczęściej przelewy są realizowane między 20. a 30. dniem miesiąca. Można się więc spodziewać, że we wrześniu większość wypłat przypadnie na drugą połowę miesiąca. Nie oznacza to jednak, że w każdej gminie pieniądze zostaną przekazane dokładnie w tym samym terminie.

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Ci, którzy świadczenie pobierają, powinni sprawdzić harmonogram obowiązujący w ich miejscu zamieszkania. Informacji można szukać w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych albo urzędzie gminy. To właśnie te instytucje odpowiadają za realizację wypłat i mogą wskazać konkretny termin przekazania świadczenia na konto.

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Opiekun nie musi już rezygnować z pracy

Jedną z najważniejszych zmian dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego przyniosła reforma, która weszła w życie 1 stycznia 2024 roku. Nowe przepisy całkowicie zmieniły zasady obowiązujące osoby, które po tej dacie nabywały prawo do świadczenia. Najważniejsza zmiana dotyczy możliwości podejmowania pracy zarobkowej.

Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością do ukończenia przez nie 18. roku życia mogą obecnie pracować i jednocześnie pobierać świadczenie pielęgnacyjne. Nie ma przy tym znaczenia wysokość osiąganego dochodu. Przepisy nie wprowadzają limitu zarobków, którego przekroczenie powodowałoby utratę świadczenia.

To duża zmiana w porównaniu z wcześniejszymi zasadami. Opiekun może podjąć zatrudnienie, pracować na część etatu albo prowadzić własną działalność gospodarczą, a jednocześnie nadal otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne.

Dla wielu rodzin oznacza to możliwość połączenia dwóch źródeł dochodu. Opiekun nie musi już wybierać między pracą a świadczeniem, co może poprawić sytuację finansową gospodarstwa domowego, a jednocześnie pozwala zachować aktywność zawodową mimo obowiązków związanych z opieką.

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Przy świadczeniu pielęgnacyjnym trzeba jednak zachować szczególną ostrożność. Po zmianach wprowadzonych od 2024 roku funkcjonują bowiem dwa systemy przyznawania świadczenia. Nowe zasady dotyczą tych, którzy uzyskali prawo do świadczenia na nowych zasadach. Jednocześnie osoby korzystające wcześniej ze świadczenia mogą w określonych przypadkach pozostawać w systemie obowiązującym przed reformą.

To istotne, ponieważ oba rozwiązania różnią się między innymi zasadami dotyczącymi aktywności zawodowej opiekuna. Dlatego przed złożeniem wniosku warto dokładnie sprawdzić, jakie zasady będą miały zastosowanie w konkretnej sytuacji. Dla rodziny decyzja dotycząca wyboru systemu może bowiem oznaczać nie tylko różnice w bieżącym sposobie sprawowania opieki, ale również inne możliwości aktywności zawodowej opiekuna.

Świadczenie pielęgnacyjne pozostaje jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia rodzin, które muszą zapewnić stałą opiekę osobie z niepełnosprawnością. W 2026 roku wynosi 3386 zł miesięcznie, a dzięki zmianom obowiązującym od 2024 roku nowi beneficjenci mogą łączyć świadczenie z pracą zarobkową bez względu na wysokość dochodów.

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Źródło: INFOR
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