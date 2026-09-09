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Dodatkowe tysiące dla seniorów już 10 września 2026. ZUS wypłaca wielką premię razem z emeryturą

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09 września 2026, 08:11
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Wielka premia dla seniorów wpłynie na konta 4 września 2026.
Wielka premia dla seniorów wpłynie na konta 4 września 2026
Shutterstock

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Już 10 września 2026 roku emeryci i renciści otrzymają dubeltowe przelewy na konta. Nie oznacza to jednak, że tego dnia świadczenie trafi do wszystkich seniorów. Część otrzyma je później, część w pomniejszonej wysokości, a niektórzy nie dostaną go wcale. Zdecydują o tym termin wypłaty emerytury lub renty oraz wysokość pobieranego świadczenia.

Wielka premia dla seniorów już 4 września 2026

Wrześniowe przelewy dla seniorów będą dubeltowe, ponieważ wraz z podstawową emeryturą lub rentą ZUS wypłaci 14. emeryturę. Pełna kwota dodatku wynosi w 2026 roku 1978,49 zł brutto, czyli tyle samo co najwyższa emerytura. Osoba pobierająca minimalne świadczenie otrzyma łącznie 3956 zł brutto. Pełna kwota dodatku przysługuje osobom, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach dodatkowa wypłata zostanie zmniejszona "złotówka za złotówkę".

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ZUS wypłaca czternastki razem z emeryturą lub rentą w stałych terminach 1., 6., 10., 15., 20., i 25., dnia miesiąca.

Harmonogram wypłat 14. emerytury w wrześniu 2026

  • 1 września (wtorek) – wypłata bez zmian,
  • 6 września (niedziela) – wypłata w piątek 4 września,
  • 10 września (czwartek) – wypłata bez zmian,
  • 15 września (wtorek) – wypłata bez zmian,
  • 20 września (niedziela) - wypłata w piątek 18 września,
  • 25 września (piątek) – wypłata bez zmian.
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14. emerytura 2026 - ile wpłynie na konta seniorów?

Pełna 14. emerytura wynosi 1 978,49 zł brutto. To około 1 600-1 650 zł netto, gdyż świadczenie jest opodatkowane i objęte składką zdrowotną. Jednak nie wszyscy seniorzy otrzymają dokładnie taką samą kwotę na konto.

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Wrześniowa premia nie dla wszystkich seniorów

Czternasta emerytura nie jest świadczeniem „dla wszystkich”. Jej wypłata zależy od wysokości podstawowej emerytury, ale nie tylko. I tak:

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  • pełna 14. emerytura przysługuje osobom, których świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto,
  • po przekroczeniu tego progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”,
  • po przekroczeniu górnego limitu czternastka nie jest wypłacana wcale.

Zasada "złotówka za złotówkę" to kluczowy mechanizm, który decyduje o wysokości wypłaty czternastki. Pełna 14. emerytura przysługuje jedynie osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2 900 zł brutto. To do nich trafi kwota 1 978,49 zł brutto, czyli ok. 1 600–1 650 zł netto.

Jeśli emerytura przekracza 2900 zł brutto, czternastka jest pomniejszana dokładnie o kwotę przekroczenia, czyli im wyższe świadczenie podstawowe, tym niższa 14-tka. W poniższej tabeli orientacyjne wyliczenia.

Emerytura brutto

Przekroczenie limitu

14. emerytura brutto

Szacunkowo netto

1 978 zł

0 zł

1978,49 zł

ok. 1 638 zł

2900 zł

0 zł

1978,49 zł

ok. 1546 zł

3000 zł

100 zł

1878,49 zł

ok. 1460 zł

3200 zł

300 zł

1678,49 zł

ok. 1305 zł

3400 zł

500 zł

1478,49 zł

ok. 1150 zł

3600 zł

700 zł

1278,49 zł

ok. 995 zł

3800 zł

900 zł

1078,49 zł

ok. 840 zł

4000 zł

1100 zł

878,49 zł

ok. 685 zł

4200 zł

1300 zł

678,49 zł

ok. 530 zł

4600 zł

1700 zł

278,49 zł

ok. 220 zł

4800 zł

1900 zł

78,49 zł

ok. 60 zł

Ci emeryci i renciści nie dostaną 14. emerytury w 2026 roku

ZUS wypłaca 14. emeryturę, do kwoty 50 zł brutto. Próg w 2026 roku wynosi 4 878,49 zł brutto. Osoby, które pobierają emeryturę przekraczającą 4 830 zł brutto nie dostaną nic.

Źródło: INFOR
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