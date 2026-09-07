Wielka premia wpłynie na konta seniorów już 10 września 2026. ZUS potwierdza decyzję i podaje kwoty

Już 10 września 2026 roku emeryci i renciści otrzymają dubeltowe przelewy na konta. Nie oznacza to jednak, że tego dnia świadczenie trafi do wszystkich seniorów. Część otrzyma je później, część w pomniejszonej wysokości, a niektórzy nie dostaną go wcale. Zdecydują o tym termin wypłaty emerytury lub renty oraz wysokość pobieranego świadczenia.

Wielka premia dla seniorów już 4 września 2026

Wrześniowe przelewy dla seniorów będą dubeltowe, ponieważ wraz z podstawową emeryturą lub rentą ZUS wypłaci 14. emeryturę. Pełna kwota dodatku wynosi w 2026 roku 1978,49 zł brutto, czyli tyle samo co najwyższa emerytura. Osoba pobierająca minimalne świadczenie otrzyma łącznie 3956 zł brutto. Pełna kwota dodatku przysługuje osobom, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach dodatkowa wypłata zostanie zmniejszona "złotówka za złotówkę".

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ZUS wypłaca czternastki razem z emeryturą lub rentą w stałych terminach 1., 6., 10., 15., 20., i 25., dnia miesiąca.

Harmonogram wypłat 14. emerytury w wrześniu 2026

1 września (wtorek) – wypłata bez zmian,

6 września (niedziela) – wypłata w piątek 4 września,

10 września (czwartek) – wypłata bez zmian,

15 września (wtorek) – wypłata bez zmian,

20 września (niedziela) - wypłata w piątek 18 września,

25 września (piątek) – wypłata bez zmian.

14. emerytura 2026 - ile wpłynie na konta seniorów?

Pełna 14. emerytura wynosi 1 978,49 zł brutto. To około 1 600-1 650 zł netto, gdyż świadczenie jest opodatkowane i objęte składką zdrowotną. Jednak nie wszyscy seniorzy otrzymają dokładnie taką samą kwotę na konto.

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Wrześniowa premia nie dla wszystkich seniorów

Czternasta emerytura nie jest świadczeniem „dla wszystkich”. Jej wypłata zależy od wysokości podstawowej emerytury, ale nie tylko. I tak:

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pełna 14. emerytura przysługuje osobom, których świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto ,

, po przekroczeniu tego progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”,

po przekroczeniu górnego limitu czternastka nie jest wypłacana wcale.

Zasada "złotówka za złotówkę" to kluczowy mechanizm, który decyduje o wysokości wypłaty czternastki. Pełna 14. emerytura przysługuje jedynie osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2 900 zł brutto. To do nich trafi kwota 1 978,49 zł brutto, czyli ok. 1 600–1 650 zł netto.

Jeśli emerytura przekracza 2900 zł brutto, czternastka jest pomniejszana dokładnie o kwotę przekroczenia, czyli im wyższe świadczenie podstawowe, tym niższa 14-tka. W poniższej tabeli orientacyjne wyliczenia.

Emerytura brutto Przekroczenie limitu 14. emerytura brutto Szacunkowo netto 1 978 zł 0 zł 1978,49 zł ok. 1 638 zł 2900 zł 0 zł 1978,49 zł ok. 1546 zł 3000 zł 100 zł 1878,49 zł ok. 1460 zł 3200 zł 300 zł 1678,49 zł ok. 1305 zł 3400 zł 500 zł 1478,49 zł ok. 1150 zł 3600 zł 700 zł 1278,49 zł ok. 995 zł 3800 zł 900 zł 1078,49 zł ok. 840 zł 4000 zł 1100 zł 878,49 zł ok. 685 zł 4200 zł 1300 zł 678,49 zł ok. 530 zł 4600 zł 1700 zł 278,49 zł ok. 220 zł 4800 zł 1900 zł 78,49 zł ok. 60 zł

Ci emeryci i renciści nie dostaną 14. emerytury w 2026 roku

ZUS wypłaca 14. emeryturę, do kwoty 50 zł brutto. Próg w 2026 roku wynosi 4 878,49 zł brutto. Osoby, które pobierają emeryturę przekraczającą 4 830 zł brutto nie dostaną nic.