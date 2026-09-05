Wielka premia wpłynie na konta seniorów już 10 września 2026. ZUS potwierdza decyzję i podaje kwoty
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Już 10 września 2026 roku emeryci i renciści otrzymają dubeltowe przelewy na konta. Nie oznacza to jednak, że tego dnia świadczenie trafi do wszystkich seniorów. Część otrzyma je później, część w pomniejszonej wysokości, a niektórzy nie dostaną go wcale. Zdecydują o tym termin wypłaty emerytury lub renty oraz wysokość pobieranego świadczenia.
- Wielka premia dla seniorów już 4 września 2026
- Harmonogram wypłat 14. emerytury w wrześniu 2026
- 14. emerytura 2026 - ile wpłynie na konta seniorów?
- Wrześniowa premia nie dla wszystkich seniorów
- Ci emeryci i renciści nie dostaną 14. emerytury w 2026 roku
Wielka premia dla seniorów już 4 września 2026
Wrześniowe przelewy dla seniorów będą dubeltowe, ponieważ wraz z podstawową emeryturą lub rentą ZUS wypłaci 14. emeryturę. Pełna kwota dodatku wynosi w 2026 roku 1978,49 zł brutto, czyli tyle samo co najwyższa emerytura. Osoba pobierająca minimalne świadczenie otrzyma łącznie 3956 zł brutto. Pełna kwota dodatku przysługuje osobom, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach dodatkowa wypłata zostanie zmniejszona "złotówka za złotówkę".
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ZUS wypłaca czternastki razem z emeryturą lub rentą w stałych terminach 1., 6., 10., 15., 20., i 25., dnia miesiąca.
Harmonogram wypłat 14. emerytury w wrześniu 2026
- 1 września (wtorek) – wypłata bez zmian,
- 6 września (niedziela) – wypłata w piątek 4 września,
- 10 września (czwartek) – wypłata bez zmian,
- 15 września (wtorek) – wypłata bez zmian,
- 20 września (niedziela) - wypłata w piątek 18 września,
- 25 września (piątek) – wypłata bez zmian.
14. emerytura 2026 - ile wpłynie na konta seniorów?
Pełna 14. emerytura wynosi 1 978,49 zł brutto. To około 1 600-1 650 zł netto, gdyż świadczenie jest opodatkowane i objęte składką zdrowotną. Jednak nie wszyscy seniorzy otrzymają dokładnie taką samą kwotę na konto.
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Wrześniowa premia nie dla wszystkich seniorów
Czternasta emerytura nie jest świadczeniem „dla wszystkich”. Jej wypłata zależy od wysokości podstawowej emerytury, ale nie tylko. I tak:
- pełna 14. emerytura przysługuje osobom, których świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto,
- po przekroczeniu tego progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”,
- po przekroczeniu górnego limitu czternastka nie jest wypłacana wcale.
Zasada "złotówka za złotówkę" to kluczowy mechanizm, który decyduje o wysokości wypłaty czternastki. Pełna 14. emerytura przysługuje jedynie osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2 900 zł brutto. To do nich trafi kwota 1 978,49 zł brutto, czyli ok. 1 600–1 650 zł netto.
Jeśli emerytura przekracza 2900 zł brutto, czternastka jest pomniejszana dokładnie o kwotę przekroczenia, czyli im wyższe świadczenie podstawowe, tym niższa 14-tka. W poniższej tabeli orientacyjne wyliczenia.
Emerytura brutto
Przekroczenie limitu
14. emerytura brutto
Szacunkowo netto
1 978 zł
0 zł
1978,49 zł
ok. 1 638 zł
2900 zł
0 zł
1978,49 zł
ok. 1546 zł
3000 zł
100 zł
1878,49 zł
ok. 1460 zł
3200 zł
300 zł
1678,49 zł
ok. 1305 zł
3400 zł
500 zł
1478,49 zł
ok. 1150 zł
3600 zł
700 zł
1278,49 zł
ok. 995 zł
3800 zł
900 zł
1078,49 zł
ok. 840 zł
4000 zł
1100 zł
878,49 zł
ok. 685 zł
4200 zł
1300 zł
678,49 zł
ok. 530 zł
4600 zł
1700 zł
278,49 zł
ok. 220 zł
4800 zł
1900 zł
78,49 zł
ok. 60 zł
Ci emeryci i renciści nie dostaną 14. emerytury w 2026 roku
ZUS wypłaca 14. emeryturę, do kwoty 50 zł brutto. Próg w 2026 roku wynosi 4 878,49 zł brutto. Osoby, które pobierają emeryturę przekraczającą 4 830 zł brutto nie dostaną nic.
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