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Doliczenie okresów opieki nad dzieckiem do emerytury. ZUS przypomina o formalnościach dla matek

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22 września 2026, 10:01
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Kobieta, matka, pieniądze
Ważny wniosek dla tysięcy Polek. ZUS może podwyższyć Twoją emeryturę za okres opieki nad dziećmi
Shutterstock

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Wiele seniorek wciąż nie wie, że ZUS może wypłacać im co miesiąc wyższe pieniądze. Kobiety, które przed 1999 rokiem wychowywały dzieci na urlopach wychowawczych, przez lata traciły na zaniżonych emeryturach. Obecne przepisy pozwalają jednak naprawić ten błąd z czasów PRL. Wystarczy jeden wniosek, aby ZUS ponownie przeliczył świadczenie na znacznie korzystniejszych warunkach i na stałe podniósł kwotę przelewu.

Koniec dyskryminacji matek. Nowe zasady przeliczania kapitału

Głównym elementem wyliczania emerytury dla osób pracujących przed 1999 rokiem jest tzw. kapitał początkowy. Dawniej przepisy dzieliły staż pracy na okresy składkowe (przeliczane jako 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok) oraz nieskładkowe (przeliczane wskaźnikiem zaledwie 0,7 proc.). Urlopy wychowawcze sprzed 1999 roku były traktowane jako okresy nieskładkowe, co drastycznie zaniżało emerytury matek. Sytuacja ta uległa całkowitej zmianie. Zgodnie z obowiązującym prawem, okresy urlopu wychowawczego oraz bezpłatnego urlopu na opiekę nad dziećmi są uwzględniane po 1,3 proc. podstawy wymiaru kapitału początkowego za każdy rok. Oznacza to, że czas opieki nad dziećmi został pod względem przelicznika zrównany z latami standardowej pracy na etacie. Ponadto do tych okresów nie stosuje się już ograniczenia do jednej trzeciej okresów składkowych - ZUS zalicza pełny udokumentowany czas opieki (maksymalnie do 3 lat na jedno dziecko i łącznie do 6 lat na wszystkie dzieci).

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Chaos w dokumentacji z lat 80. i 90. Co tak naprawdę sprawdza ZUS?

Choć przepisy są bardzo korzystne, główną przeszkodą dla matek pozostaje brak automatycznych danych w systemach ZUS. Przed 1999 rokiem państwo nie prowadziło indywidualnych kont ubezpieczonych. Informacje o urlopach wychowawczych były wpisywane do akt osobowych w zakładach pracy, z których wiele zostało zlikwidowanych w trakcie transformacji ustrojowej. Urzędnicy ZUS analizujący dawne wnioski o kapitał początkowy często nie posiadali pełnej wiedzy o charakterze przerw w pracy. Jeśli w zachowanej dokumentacji kadrowej brakowało jasnych dat dziennych, ZUS przy pierwszym wyliczaniu kapitału mógł całkowicie pominąć te okresy lub naliczyć je na starych, niekorzystnych zasadach (0,7 proc.). W efekcie z konta emerytalnego kobiety znikał kapitał, który można teraz legalnie odzyskać, składając wniosek o przeliczenie.

Jak podnieść emeryturę? Kluczowe dokumenty i dowody dla ZUS

Kobiety, które mają już ustaloną emeryturę lub kapitał początkowy, mogą skorygować dawne wyliczenia organu rentowego. Zaniżone świadczenie można podwyższyć poprzez dostarczenie do ZUS odpowiednich dowodów:

  • Odpisy aktów urodzenia dzieci: Podstawowy dokument, który pozwala ZUS powiązać okresy przerw w zatrudnieniu z faktycznym wychowywaniem dziecka.
  • Świadectwa pracy i zaświadczenia z archiwów: Jeśli dawny zakład pracy już nie istnieje, warto przeszukać archiwa państwowe lub prywatne przechowujące dokumentację zlikwidowanych przedsiębiorstw. Kluczowe jest uzyskanie dokumentu wskazującego dokładne daty dzienne trwania urlopu wychowawczego.
  • Wpisy w starych dowodach osobistych lub legitymacjach ubezpieczeniowych: Książeczkowe dokumenty z czasów PRL często zawierały precyzyjne pieczątki zakładów pracy i odręczne adnotacje o udzielonych urlopach bezpłatnych oraz wychowawczych.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy urlop macierzyński i wychowawczy przed 1999 rokiem mają ten sam status i są tak samo przeliczane przez ZUS?

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Nie pod względem statusu, ale dają podobny efekt matematyczny. Urlop macierzyński (okres pobierania zasiłku macierzyńskiego) przed 1999 rokiem zawsze był i pozostaje okresem składkowym (ZUS od początku liczył go wskaźnikiem 1,3 proc., a kwota zasiłku mogła stanowić podstawę wymiaru składek). Z kolei urlop wychowawczy formalnie nadal jest okresem nieskładkowym, ale zmiana przepisów polega na tym, że przestano go przeliczać wskaźnikiem 0,7 proc., a zaczęto stosować przelicznik 1,3 proc. za każdy rok. Reforma i konieczność składania nowych wniosków o przeliczenie dotyczą więc wyłącznie urlopów wychowawczych (okresów opieki nad dziećmi), a nie macierzyńskich.

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Co zrobić, jeśli zakład pracy z lat 80. już nie istnieje, a ja nie mam dokumentów?

Należy ustalić, które archiwum przejęło akta osobowe i płacowe zlikwidowanego przedsiębiorstwa. Informacje te można znaleźć w bazach danych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych lub za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie internetowej ZUS.

Jak sprawdzić, czy ZUS prawidłowo policzył moje urlopy na dzieci?

Należy przeanalizować załącznik do decyzji o ustaleniu kapitału początkowego (kartę przebiegu ubezpieczenia). Warto sprawdzić, czy okresy opieki nad dziećmi zostały uwzględnione i przeliczone wskaźnikiem 1,3 proc. Jeśli kapitał był wyliczany wiele lat temu i od tamtej pory nie był aktualizowany, ponowne przeliczenie niemal na pewno podwyższy emeryturę.

Czy limit jednej trzeciej okresów nieskładkowych dotyczy również urlopów wychowawczych?

Nie. Obecnie okresy urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego na opiekę nad dziećmi, choć formalnie wymieniane obok okresów nieskładkowych, są wyłączone z limitu 1/3. ZUS ma obowiązek zaliczyć je w całości w wymiarze do 3 lat na dziecko (maksymalnie do 6 lat ogółem).

Które urlopy wychowawcze mogą podwyższyć emeryturę po przeliczeniu kapitału początkowego przez ZUS?

Kobiety, które przed 1 stycznia 1999 roku przebywały na urlopach wychowawczych, mogą zyskać wyższe świadczenie. Obecne przepisy pozwalają na korzystniejsze przeliczenie tego okresu przez ZUS.

Jak ZUS przelicza urlopy wychowawcze sprzed 1999 roku w kapitale początkowym?

Okresy urlopu wychowawczego oraz bezpłatnego urlopu na opiekę nad dziećmi są uwzględniane po 1,3 proc. podstawy wymiaru kapitału początkowego za każdy rok.

Czy limit jednej trzeciej okresów składkowych dotyczy urlopów wychowawczych na opiekę nad dziećmi?

Do okresów urlopu wychowawczego oraz bezpłatnego urlopu na opiekę nad dziećmi nie stosuje się ograniczenia do jednej trzeciej okresów składkowych. ZUS zalicza pełny udokumentowany czas opieki.

Jakie dokumenty mogą pomóc podwyższyć emeryturę za opiekę nad dziećmi w ZUS?

Dowodami dla ZUS mogą być odpisy aktów urodzenia dzieci, świadectwa pracy i zaświadczenia z archiwów oraz wpisy w starych dowodach osobistych lub legitymacjach ubezpieczeniowych.

Czym różni się przeliczenie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego przed 1999 rokiem przez ZUS?

Urlop macierzyński przed 1999 rokiem zawsze był i pozostaje okresem składkowym liczonym wskaźnikiem 1,3 proc. Urlop wychowawczy formalnie nadal jest okresem nieskładkowym, ale stosuje się przelicznik 1,3 proc. za każdy rok.

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Źródło: INFOR
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