REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Miliony Polaków ruszyły po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych. Trzeba się jednak pośpieszyć ze składaniem wniosków. Potem pieniądze przepadną

Miliony Polaków ruszyły po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych. Trzeba się jednak pośpieszyć ze składaniem wniosków. Potem pieniądze przepadną

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 września 2026, 09:21
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Ludzie ruszyli po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych
Ludzie ruszyli po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych
Gazeta Prawna/Zdjęcie poglądowe
GazetaPrawna.pl

REKLAMA

REKLAMA

Początek roku szkolnego oznacza dla rodziców nie tylko powrót dzieci do nauki, ale także kolejną serię wydatków. Podręczniki, zeszyty, plecaki, przybory szkolne i inne rzeczy potrzebne uczniom potrafią mocno obciążyć domowy budżet. Część tych kosztów można pokryć z pieniędzy wypłacanych w ramach rządowego programu Dobry Start. Zainteresowanie dofinansowaniem jest rekordowe. ZUS, wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Ale nie wszyscy jeszcze złożyli wnioski. Tymczasem zegar tyka. Jest ostateczny termin, po którym pieniądze przepadają.

rozwiń >

Miliony wniosków już trafiły do ZUS

Nabór wniosków na rok szkolny ruszył z początkiem rozpoczął lipca. Zainteresowanie jest rekordowe. Jak wynika z danych opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na początku sierpnia, w całej Polsce złożono już ponad 2,9 mln wniosków obejmujących 4,3 mln dzieci. Łączna kwota wypłat do 4 września wyniosła 1 mld 131 mln złotych.

REKLAMA

REKLAMA

Wypłaty liczone są już w miliardach złotych

Skalę programu dobrze pokazują również dane z poprzedniego roku. – W 2025 roku do ZUS wpłynęło łącznie ponad 3,3 mln wniosków o świadczenie na niemal 4,9 mln dzieci. Kwota wypłat przekroczyła 1,4 mld zł – informował Zakład.

Zobacz również:

300 zł na każde dziecko. Dochody rodziców nie mają znaczenia

Świadczenie Dobry Start to jednorazowa wypłata w wysokości 300 zł. Pieniądze przysługują raz w roku na każde dziecko, które uczy się w szkole. W przypadku tego świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe. Oznacza to, że zarobki rodziców nie decydują o tym, czy rodzina otrzyma pieniądze. Także wysokość dochodów nie wpływa na wysokość wypłacanego świadczenia.

Wsparcie można otrzymać na dziecko do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności granica wieku jest wyższa i wynosi 24 lata. Pieniądze mogą zostać wykorzystane na wydatki związane z edukacją. Rodzice mogą przeznaczyć je między innymi na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, plecak czy inne artykuły potrzebne dziecku do nauki.

REKLAMA

Nie każdy uczeń jest objęty programem

Trzeba jednak pamiętać, że Dobry Start nie przysługuje wszystkim dzieciom i młodzieży uczącej się. Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do zerówek ani studentów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wiek uprawniający do otrzymania świadczenia jest liczony rocznikowo. Dzięki temu z 300 plus mogą skorzystać również uczniowie ostatnich klas liceów, techników oraz szkół policealnych, nawet jeśli wymagany wiek ukończyli jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Zostały niespełna trzy miesiące na złożenie wniosku

Rodzice, którzy chcą otrzymać 300 plus na rok szkolny 2026/2027, nie powinni odkładać formalności na ostatnią chwilę. Ci, którzy złożyli wniosek do końca sierpnia, mogą liczyć na wypłatę najpóźniej do 30 września. W przypadku wniosku złożonego we wrześniu ZUS wypłaci świadczenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego złożenia. Takie same zasady obowiązują w przypadku wniosków składanych w październiku.

Kluczowe jest dotrzymanie terminu 30 listopada. Po tym terminie uzyskanie pieniędzy w ramach programu nie będzie już możliwe.

Zobacz również:

Wniosek tylko przez internet

Formalności związanych z 300 plus nie można załatwić w tradycyjny sposób. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice mogą skorzystać z aplikacji mZUS, portalu eZUS, serwisu Emp@tia albo bankowości elektronicznej.

Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wszystkie wpisane dane. Szczególnej uwagi wymagają numer PESEL dziecka, informacje dotyczące szkoły oraz numer rachunku bankowego. Pieniądze z rządowego programu wypłacane są wyłącznie przelewem na konto. Błąd w danych może więc spowodować problemy z prawidłową realizacją wypłaty.

Dla części rodzin zmieniły się zasady

Od tego roku obowiązują również nowe przepisy dotyczące obywateli Ukrainy korzystających w Polsce z ochrony czasowej. W ich przypadku obowiązują dodatkowe warunki otrzymania świadczenia Dobry Start. Świadczenie przysługuje wyłącznie na dzieci uczęszczające do szkół należących do polskiego systemu oświaty.

Ponadto obywatele Ukrainy posiadający status UKR, którzy mieszkają w Polsce razem z dzieckiem, muszą wykazać aktywność zawodową w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Potrzebne są dodatkowe dokumenty

W przypadku tych osób formalności związane z wnioskiem są bardziej rozbudowane. We wniosku trzeba podać dane dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, a także dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce.

Powiązane
Blisko 1000 złotych dodatku do wrześniowej wypłaty. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może
Blisko 1000 złotych dodatku do wrześniowej wypłaty. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może
6 tysięcy złotych zamiast 13. i 14. emerytury. Pieniądze dla setek tysięcy emerytów
6 tysięcy złotych zamiast 13. i 14. emerytury. Pieniądze dla setek tysięcy emerytów
3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie września. Trzeba jednak złożyć wniosek
3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie września. Trzeba jednak złożyć wniosek
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Fiskus karze za czynsz, który przestał być czynszem, a stał się dywidendą pod inną nazwą. Chodzi o wynajmowanie spółce własnej nieruchomości
18 wrz 2026

Fiskus nie karze za wynajmowanie spółce własnej nieruchomości. Karze za czynsz, który przestał być czynszem, a stał się dywidendą pod inną nazwą. Tak wynika z dwóch interpretacji Dyrektora KIS z maja i czerwca 2026 r., w których organ przyjął, że najem od wspólnika nie generuje ukrytego zysku, dopóki stawka nie przekracza poziomu rynkowego.
Budowle ochronne w budynkach użyteczności publicznej. Kiedy nie są obowiązkowe?
18 wrz 2026

W budynku użyteczności publicznej należy zapewnić budowlę ochronną – schron lub ukrycie. Z tego obowiązku może zwolnić decyzja administracyjna wydana przez właściwy organ ochrony ludności. Rozporządzenie MSWiA określa, kiedy nie trzeba zapewniać schronów i ukryć.
JDG na biznesowym rozdrożu? Mniej nowych działalności, więcej wznowień. Zmienia się obraz polskiej przedsiębiorczości
18 wrz 2026

Czy JDG przechodzą jakiś kryzys? Najnowsze dane wyraźnie pokazują, że spada liczba nowych jednoosobowych działalności. W pierwszym półroczu wpłynęło o 6,5 proc. mniej wniosków niż miało to miejsce rok wcześniej.
Nowa, obowiązkowa opłata dla każdego. Fiskus jeszcze bardziej nas dociśnie. Teraz już nikt tego nie uniknie
18 wrz 2026

Jedni płacą, bo tak nakazują przepisy. Inni nie płacą od lat i liczą na to, że nikt się o nich nie upomni. Państwo z kolei od dawna próbuje znaleźć sposób na naprawienie systemu, który z założenia miał finansować media publiczne, ale w praktyce nie jest w stanie zapewnić im wystarczających pieniędzy. Teraz pojawił się kolejny pomysł. Abonament RTV miałby zostać zastąpiony opłatą audiowizualną. I tym razem pada nie tylko ogólna obietnica reformy, ale także konkretny termin.

REKLAMA

Wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Komisje poparły projekt
17 wrz 2026

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie będą mogły podejmować uchwały zakazujące świadczenia usług hotelarskich w lokalach mieszkalnych, a gminy zyskają możliwość tworzenia czasowych stref zakazu najmu krótkoterminowego. Komisje sejmowe przyjęły w czwartek projekt rządowej nowelizacji, odrzucając poprawki zarówno rozszerzające, jak i ograniczające te uprawnienia.
Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym na Polskę. Premier nie owija w bawełnę
18 wrz 2026

Premier Donald Tusk przedstawił w Sejmie porażające ustalenia służb wywiadowczych. Z analiz wynika, że Rosja planuje hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym na Polskę. Premier nie owijał w bawełnę również w kwestii tzw. „rozejmu energetycznego”, o którym mówił Donald Trump.
Renta z tytułu niezdolności do pracy w 2026 roku – komu przysługuje, jak uzyskać, ile wynosi?
17 wrz 2026

Czym jest renta z tytułu niezdolności do pracy? Co to jest niezdolność do pracy i kto to stwierdza? Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy i jak ją uzyskać? Ile wynosi aktualnie taka renta – przeciętnie i minimalnie?
Gminy nie mają gdzie schować mieszkańców. Schrony dopiero powstają
17 wrz 2026

W wielu gminach miejsca schronienia dopiero są planowane, projektowane lub modernizowane. Samorządowcy przyznają, że w razie nagłego alarmu mieszkańcy mogliby mieć problem ze znalezieniem bezpiecznego miejsca. Wskazują też na potrzebę większych nakładów na lokalne bezpieczeństwo oraz szkoleń z reagowania w sytuacjach kryzysowych.

REKLAMA

Koniec z przekształcaniem mieszkań lokatorskich we własność? Projekt trafi pod obrady rządu
17 wrz 2026

Projekt nowelizacji przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, który zakłada m.in. likwidację możliwości przekształcania nowo ustanowionego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność, został skierowany przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzenie rządu - poinformowało w czwartek Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Projekt przewiduje także większą kontrolę członków nad działalnością spółdzielni.
Za niska emerytura lub renta albo ZUS odmówił przyznania? Jak się odwołać do sądu od niekorzystnej decyzji ZUS?
17 wrz 2026

Odmowna decyzja ZUS-u nie musi oznaczać zakończenia sprawy. Każda osoba, która nie zgadza się z decyzją wydaną w swojej sprawie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (np. co do emerytury lub renty), może się od niej odwołać do sądu. Musi jednak zmieścić się w ściśle określonym terminie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA