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Miliony Polaków ruszyły po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych. Trzeba się jednak pośpieszyć ze składaniem wniosków. Potem pieniądze przepadną

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15 września 2026, 07:02
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Ludzie ruszyli po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych
Ludzie ruszyli po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych
Gazeta Prawna/Zdjęcie poglądowe
GazetaPrawna.pl

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Początek roku szkolnego oznacza dla rodziców nie tylko powrót dzieci do nauki, ale także kolejną serię wydatków. Podręczniki, zeszyty, plecaki, przybory szkolne i inne rzeczy potrzebne uczniom potrafią mocno obciążyć domowy budżet. Część tych kosztów można pokryć z pieniędzy wypłacanych w ramach rządowego programu Dobry Start. Zainteresowanie dofinansowaniem jest rekordowe. ZUS, wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Ale nie wszyscy jeszcze złożyli wnioski. Tymczasem zegar tyka. Jest ostateczny termin, po którym pieniądze przepadają.

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Miliony wniosków już trafiły do ZUS

Nabór wniosków na rok szkolny ruszył z początkiem rozpoczął lipca. Zainteresowanie jest rekordowe. Jak wynika z danych opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na początku sierpnia, w całej Polsce złożono już ponad 2,9 mln wniosków obejmujących 4,3 mln dzieci. Łączna kwota wypłat do 4 września wyniosła 1 mld 131 mln złotych.

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Wypłaty liczone są już w miliardach złotych

Skalę programu dobrze pokazują również dane z poprzedniego roku. – W 2025 roku do ZUS wpłynęło łącznie ponad 3,3 mln wniosków o świadczenie na niemal 4,9 mln dzieci. Kwota wypłat przekroczyła 1,4 mld zł – informował Zakład.

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300 zł na każde dziecko. Dochody rodziców nie mają znaczenia

Świadczenie Dobry Start to jednorazowa wypłata w wysokości 300 zł. Pieniądze przysługują raz w roku na każde dziecko, które uczy się w szkole. W przypadku tego świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe. Oznacza to, że zarobki rodziców nie decydują o tym, czy rodzina otrzyma pieniądze. Także wysokość dochodów nie wpływa na wysokość wypłacanego świadczenia.

Wsparcie można otrzymać na dziecko do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności granica wieku jest wyższa i wynosi 24 lata. Pieniądze mogą zostać wykorzystane na wydatki związane z edukacją. Rodzice mogą przeznaczyć je między innymi na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, plecak czy inne artykuły potrzebne dziecku do nauki.

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Nie każdy uczeń jest objęty programem

Trzeba jednak pamiętać, że Dobry Start nie przysługuje wszystkim dzieciom i młodzieży uczącej się. Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do zerówek ani studentów.

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Wiek uprawniający do otrzymania świadczenia jest liczony rocznikowo. Dzięki temu z 300 plus mogą skorzystać również uczniowie ostatnich klas liceów, techników oraz szkół policealnych, nawet jeśli wymagany wiek ukończyli jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Zostały niespełna trzy miesiące na złożenie wniosku

Rodzice, którzy chcą otrzymać 300 plus na rok szkolny 2026/2027, nie powinni odkładać formalności na ostatnią chwilę. Ci, którzy złożyli wniosek do końca sierpnia, mogą liczyć na wypłatę najpóźniej do 30 września. W przypadku wniosku złożonego we wrześniu ZUS wypłaci świadczenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego złożenia. Takie same zasady obowiązują w przypadku wniosków składanych w październiku.

Kluczowe jest dotrzymanie terminu 30 listopada. Po tym terminie uzyskanie pieniędzy w ramach programu nie będzie już możliwe.

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Wniosek tylko przez internet

Formalności związanych z 300 plus nie można załatwić w tradycyjny sposób. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice mogą skorzystać z aplikacji mZUS, portalu eZUS, serwisu Emp@tia albo bankowości elektronicznej.

Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wszystkie wpisane dane. Szczególnej uwagi wymagają numer PESEL dziecka, informacje dotyczące szkoły oraz numer rachunku bankowego. Pieniądze z rządowego programu wypłacane są wyłącznie przelewem na konto. Błąd w danych może więc spowodować problemy z prawidłową realizacją wypłaty.

Dla części rodzin zmieniły się zasady

Od tego roku obowiązują również nowe przepisy dotyczące obywateli Ukrainy korzystających w Polsce z ochrony czasowej. W ich przypadku obowiązują dodatkowe warunki otrzymania świadczenia Dobry Start. Świadczenie przysługuje wyłącznie na dzieci uczęszczające do szkół należących do polskiego systemu oświaty.

Ponadto obywatele Ukrainy posiadający status UKR, którzy mieszkają w Polsce razem z dzieckiem, muszą wykazać aktywność zawodową w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Potrzebne są dodatkowe dokumenty

W przypadku tych osób formalności związane z wnioskiem są bardziej rozbudowane. We wniosku trzeba podać dane dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, a także dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce.

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Źródło: INFOR
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