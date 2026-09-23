REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Jak otrzymać świadczenie?

Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Jak otrzymać świadczenie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 września 2026, 08:25
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
redaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
ZUS, staż pracy, świadczenie, emeryci, emerytura
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Jak otrzymać świadczenie?
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Wielu Polaków przez część życia pracowało za granicą i odprowadzało tam składki emerytalne. Dla takich osób dobra wiadomość jest taka, że polskie przepisy dopuszczają pobieranie dwóch emerytur jednocześnie – jednej z Polski i drugiej z kraju, w którym dana osoba była ubezpieczona. W praktyce oznacza to, że po spełnieniu warunków można otrzymywać dwa odrębne świadczenia, wypłacane przez dwie różne instytucje.

rozwiń >

Dotyczy to przede wszystkim osób, które pracowały w państwach Unii Europejskiej albo EFTA. W ich przypadku obowiązują przepisy pozwalające uwzględniać okresy ubezpieczenia z różnych krajów przy ustalaniu prawa do emerytury. Nie oznacza to jednak, że każda osoba, która wyjechała do pracy za granicę, automatycznie dostanie drugie świadczenie. Trzeba spełnić warunki obowiązujące w danym państwie, a te potrafią się od siebie różnić.

Na konta emerytów mogą wpłynąć dwie emerytury

Emeryturę z Polski wypłaca ZUS na podstawie polskich przepisów, a emeryturę zagraniczną – instytucja z kraju, w którym dana osoba pracowała i podlegała tamtejszemu ubezpieczeniu. Jeżeli ktoś spełnia warunki w obu państwach, może pobierać dwa świadczenia jednocześnie.

REKLAMA

REKLAMA

Nie ma więc jednej „wspólnej” emerytury z Polski i z zagranicy. Są dwie osobne emerytury, przyznawane niezależnie od siebie. Jedna może przysługiwać z polskiego systemu, druga np. z niemieckiego, brytyjskiego czy holenderskiego. Jeżeli jednak warunki do uzyskania emerytury spełnione są tylko w jednym państwie, wówczas druga emerytura nie zostanie przyznana.

Czy można połączyć pracę w Polsce i za granicą, tak aby być uprawnionym do pobierania świadczenia emerytalnego?

Osoby, którym brakuje wymaganego stażu pracy do uzyskania emerytury lub do zagwarantowania jej minimalnej wysokości, mogą skorzystać z sumowania okresów ubezpieczenia przebytych w różnych krajach. Chodzi np. o sytuację, w której ktoś pracował część życia w Polsce, a kilka lat spędził w Niemczech.

W polskim systemie ma to szczególne znaczenie dla osób ubiegających się o emeryturę minimalną. W przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. emerytura przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – oraz po udowodnieniu odpowiedniego stażu, czyli co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

REKLAMA

Inaczej wygląda sytuacja osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. One również muszą osiągnąć wiek emerytalny, ale do samego przyznania emerytury nie potrzebują już tak długiego stażu. Wystarczy, że miały opłaconą składkę emerytalną lub rentową choćby za jeden dzień. To jednak nie oznacza, że każdy dostanie świadczenie w najniższej gwarantowanej wysokości. Jeżeli ktoś nie ma odpowiednio długiego okresu składkowego i nieskładkowego, ZUS przyzna emeryturę, ale może ona być niższa od minimalnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Przykład

Jeśli ktoś ma np. 22 lata pracy w Polsce i 3 lata w Niemczech, to przy ustalaniu prawa do emerytury minimalnej okresy te mogą zostać zsumowane. W praktyce oznacza to, że taki mężczyzna osiągnie wymagane 25 lat stażu.

Dodatkowe świadczenie z Niemiec. Ile trzeba tam przepracować?

W niemieckim systemie obowiązuje minimalny okres ubezpieczenia emerytalnego, tzw. Wartezeit, który wynosi 5 lat. To oznacza, że aby nabyć prawo do niemieckiej emerytury, trzeba co do zasady mieć co najmniej pięć lat okresów ubezpieczenia w tamtejszym systemie.

To ważna różnica w porównaniu z Polską, bo u nas samo prawo do emerytury po reformie dla osób urodzonych po 1948 r. nie jest uzależnione od tak długiego stażu. W Niemczech pięcioletni minimalny okres ubezpieczenia pozostaje natomiast podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia.

Wysokość niemieckiej emerytury nie jest jednak z góry gwarantowana. Tamtejszy system nie przewiduje odpowiednika polskiej emerytury minimalnej w takim kształcie, w jakim funkcjonuje ona w Polsce. Kwota świadczenia zależy przede wszystkim od zarobków osiąganych podczas pracy i od wysokości odprowadzanych składek. W praktyce przy stosunkowo krótkim stażu i przeciętnych zarobkach emerytura z Niemiec może wynieść około 200 euro miesięcznie, czyli przy obecnym kursie mniej więcej 850–900 zł. Im wyższe były zarobki i im dłużej ktoś pracował, tym wyższe będzie świadczenie.

Wiek emerytalny w Polsce i w Niemczech to nie to samo

Samo przepracowanie odpowiedniej liczby lat za granicą nie wystarczy. Trzeba jeszcze osiągnąć wiek emerytalny obowiązujący w danym kraju. I tu pojawia się kolejna istotna różnica między Polską a Niemcami.

W Polsce wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W Niemczech jest wyższy i trwa proces jego podnoszenia do 67 lat. W praktyce oznacza to, że ktoś może już pobierać polską emeryturę, ale na niemiecką będzie musiał jeszcze poczekać.

Najbardziej odczuwają to kobiety. W Polsce mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, natomiast w Niemczech na świadczenie trzeba czekać kilka lat dłużej. To oznacza, że dwie emerytury jednocześnie nie zawsze pojawiają się od razu. Często najpierw wypłacana jest polska emerytura, a dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego za granicą – druga, zagraniczna.

Czy po niemiecką emeryturę trzeba jechać do Niemiec?

Wniosek można złożyć w Polsce, za pośrednictwem ZUS. Zakład przekaże dokumenty do instytucji emerytalnej w kraju, w którym dana osoba pracowała.

Nie trzeba więc samodzielnie jechać do Niemiec czy do innego państwa UE albo EFTA, żeby rozpocząć procedurę. W praktyce wygląda to tak, że zainteresowany składa wniosek o emeryturę w ZUS, a polska instytucja kontaktuje się z odpowiednimi zagranicznymi organami. Każde państwo rozpatruje sprawę według własnych przepisów i wydaje własną decyzję. To dlatego można otrzymać osobne rozstrzygnięcie z Polski i osobne np. z Niemiec.

Który oddział ZUS zajmuje się emeryturą z zagranicy?

W sprawach emerytur zagranicznych nie wszystkie oddziały ZUS zajmują się wszystkimi państwami. Poszczególne placówki mają przypisane konkretne kraje. Przykładowo sprawy dotyczące Niemiec prowadzi oddział ZUS w Opolu, Wielkiej Brytanii – oddział w Gdańsku, Holandii – oddział w Krakowie, a Czech i Słowacji -oddział w Nowym Sączu.

Nie oznacza to jednak, że trzeba jechać do właściwego oddziału w innym mieście. Wniosek można złożyć w najbliższej placówce ZUS, a dokumenty zostaną przekazane dalej do jednostki obsługującej dany kraj.

Jak złożyć wniosek o drugą emeryturę?

Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS albo elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Do skorzystania z drogi internetowej potrzebne jest konto na PUE ZUS oraz możliwość potwierdzenia tożsamości, np. profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Trzeba jednak pamiętać, że sama procedura nie kończy się na kliknięciu w systemie. Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia i ubezpieczenia co do zasady trzeba dostarczyć do ZUS w formie papierowej albo przesłać pocztą.

Jakie dokumenty są potrzebne do emerytury z Niemiec lub innego kraju UE/EFTA?

Osoba ubiegająca się o zagraniczną emeryturę składa nie tylko zwykły wniosek o emeryturę, ale również dodatkowe formularze dotyczące pracy za granicą. Chodzi przede wszystkim o załacznik EMZ, przeznaczony dla osób ubiegających się o świadczenie z zagranicznej instytucji państwa UE lub EFTA, a także formularz E 207 PL, w którym trzeba wskazać przebieg ubezpieczenia i państwa, w których wykonywana była praca.

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia i ubezpieczenia. W praktyce mogą to być m.in. zaświadczenia od pracodawców, dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia, legitymacja ubezpieczeniowa, dokumenty dotyczące studiów, służby wojskowej czy okresów opieki nad dziećmi – o ile mają znaczenie dla ustalenia prawa do świadczenia.

Najważniejsze jest to, by ZUS i zagraniczna instytucja miały podstawę do potwierdzenia, gdzie i jak długo dana osoba pracowała oraz czy odprowadzane były składki.

Przydatne załączniki do pobrania

  1. Wniosek o emeryturę;
  2. Załącznik do wniosku o emeryturę dla osób, które ubiegają się o emeryturę z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA
  3. Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej

Dwie emerytury i podatki. Czy trzeba płacić podwójnie?

Sama zasada jest jednak taka, że podwójne opodatkowanie ma być wyeliminowane przez umowy międzynarodowe zawierane przez Polskę z innymi państwami.

W Polsce emerytura brutto jest pomniejszana m.in. o składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Nie oznacza to jednak, że emeryt, który dostaje także świadczenie z zagranicy, będzie musiał drugi raz płacić podatek od tej samej emerytury.

W przypadku Niemiec zastosowanie ma umowa między Polską a Republiką Federalną Niemiec o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z jej postanowieniami emerytury i podobne świadczenia otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym państwie z drugiego państwa co do zasady podlegają opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkania.

W praktyce oznacza to, że osoba mieszkająca w Polsce, która pobiera jednocześnie polską i niemiecką emeryturę, nie powinna być opodatkowana dwa razy od tego samego świadczenia. Kwestie podatkowe warto jednak każdorazowo sprawdzić pod kątem konkretnej umowy międzynarodowej i własnej sytuacji, zwłaszcza jeśli świadczenie pochodzi z kraju innego niż Niemcy.

ZUS/Angora/Rozliczpodatek.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2025 poz. 1749 ze zm.)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2026 poz. 592)

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) - Gesetzliche Rentenversicherung

Powiązane
Waloryzacja emerytur na nowych zasadach, ustalonych przez Prezydenta Karola Nawrockiego – już nie tylko procentowa, ale również kwotowa podwyżka świadczeń?
Waloryzacja emerytur na nowych zasadach, ustalonych przez Prezydenta Karola Nawrockiego – już nie tylko procentowa, ale również kwotowa podwyżka świadczeń?
Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 180 000 zł (a nie do 130 000 zł), bo aktualny próg nie odpowiada „dzisiejszym realiom wynagrodzeń” – decyzja rządu spotkała się z kontrpropozycją
Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 180 000 zł (a nie do 130 000 zł), bo aktualny próg nie odpowiada „dzisiejszym realiom wynagrodzeń” – decyzja rządu spotkała się z kontrpropozycją
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Wielkie zmiany w ulgach podatkowych. To już koniec z takimi odliczeniami
23 wrz 2026

Przez lata była jednym z popularniejszych sposobów na obniżenie podatku. Teraz ma przejść do historii. Resort finansów chce zlikwidować ulgę na internet. Jakie padają argumenty? Wprowadzone ponad dwadzieścia lat temu rozwiązanie, nie odpowiada już rzeczywistości. Dostęp do internetu przestał być dobrem wymagającym dodatkowej zachęty. Z sieci korzysta większość polskich gospodarstw domowych. To nie koniec zmian. Ministerstwo chce skreślić jeszcze jedno podatkowe odliczenie.
Maksymalnie 240 zł za godzinę pracy lekarza. Miesięcznie nie więcej niż 8-krotność płacy minimalnej. Rząd przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
23 wrz 2026

W dniu 22 września 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Minister Zdrowia. Projekt ten zmienia istotnie zasady zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego. Określa limity czasu pracy, minimalny wymiar zatrudnienia dla medyków oraz limity wynagrodzeń. Lepsze wykorzystanie środków w placówkach ochrony zdrowia oznacza lepszą opiekę nad pacjentami i więcej środków przeznaczanych na leczenie. Uporządkowanie zasad zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego to jeden z kluczowych elementów zwiększających stabilność funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Teraz projekt trafia do prac legislacyjnych w Sejmie RP.
Niższe emerytury ze względu na wysoki dług publiczny. Waloryzacja może zostać ograniczona do minimalnego poziomu
22 wrz 2026

Państwowy dług publiczny wzrósł już do 53,3 proc. PKB i zbliżył się do ustawowego progu wynoszącego 55 proc. Jego przekroczenie może w przyszłości ograniczyć waloryzację emerytur i rent wyłącznie do poziomu inflacji, bez części wynikającej z realnego wzrostu płac. Co to oznacza dla wysokości przyszłych waloryzacji?
Benefity dla freelancerów? Firmy będą musiały nauczyć się nowego modelu współpracy
22 wrz 2026

Karta sportowa, prywatna opieka medyczna czy budżet szkoleniowy przez lata były kojarzone przede wszystkim z etatem. Tymczasem wraz z rosnącą rolą freelancerów w organizacjach coraz częściej pojawia się pytanie, czy również niezależni specjaliści powinni mieć dostęp do dodatkowych świadczeń. Nie oznacza to jednak prostego przeniesienia firmowego pakietu benefitów na osoby współpracujące projektowo. Freelancerzy potrzebują innego modelu – takiego, który łączy elastyczność z większą przewidywalnością i bezpieczeństwem współpracy.

REKLAMA

Gotówka od matki to problem? Skarbówka mówi wprost o takich darowiznach
22 wrz 2026

Duża darowizna od matki nie zawsze oznacza podatek. W konkretnej sytuacji opisanej przez Krajową Informację Skarbową córka mogła otrzymać pieniądze na zakup mieszkania bez daniny dla fiskusa. O wszystkim decydował jej status pobytowy oraz sytuacja matki.
Skarbnicy JST spodziewają się, że AI zmieni ich pracę [Badanie]
22 wrz 2026

Ponad 86 procent samorządowych skarbników przyznaje się do korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w pracy. Blisko 80 procent z nich przewiduje istotną zmianę w sposobie jej wykonywania w związku z rozwojem AI. Tak wynika z badań prof. Sławomiry Kańduły z UEP, które przedstawiono podczas IV Ogólnopolskiego Zjazdu Skarbników SkarbON.
Drastyczny spadek dochodów z VAT w Polsce w 2026 r. Prof. Modzelewski: Winny jest KSeF i inne wadliwe zmiany w przepisach
23 wrz 2026

W 2026 r. dochody budżetowe z VAT-u spadną o 40 mld zł w stosunku do prognozy budżetowej na 2026 roku i o 20 mld zł w stosunku do roku ubiegłego. Zdaniem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego w części jest to wynikiem dezorganizacji systemu fakturowania przez KSeF. Ale są i inne przyczyny.
Koniec z AI na skróty. Wchodzą rygorystyczne kontrole algorytmów w firmach
22 wrz 2026

Wdrażanie unijnego AI Act oraz krajowej ustawy o systemach sztucznej inteligencji nakłada na przedsiębiorców obowiązek natychmiastowej inwentaryzacji systemów algorytmicznych, zwłaszcza w obszarze HR. Nowy organ kontrolny (KRiBSI) weźmie pod lupę m.in. narzędzia rekrutacyjne i scoringowe. Sprawdź, jak przygotować firmę i uchronić się przed zarzutami o systemową dyskryminację.

REKLAMA

Kiedy jest pierwszy dzień jesieni 2026? Jesień kalendarzowa, a jesień astronomiczna
22 wrz 2026

Pierwszy dzień jesieni kalendarzowej to zawsze 23 września. W tym roku wypada w środę. Natomiast pierwszy dzień jesieni astronomicznej jest ruchomy - może to być 22 lub 23 września. Kiedy następuje w tym roku? Czy wiesz, że oprócz jesieni kalendarzowej, astronomicznej, wyróżnia się również termiczną, meteorologiczną i fenologiczną? Jaka jest ich data?
Jeden składnik decyduje o podatku. Skarbówka weźmie pod lupę restauracje i bary?
22 wrz 2026

O wysokości podatku VAT w polskiej gastronomii potrafi przesądzić pojedynczy detal w daniu, a przedsiębiorcy toną w skomplikowanych przepisach. Rzecznik MŚP interweniuje u Ministra Finansów i domaga się rewolucyjnych zmian. Chodzi o wprowadzenie jednej, przejrzystej stawki, która ukróci spory z fiskusem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA