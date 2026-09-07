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ZUS wypłaci dodatkowe 1978,49 zł w październiku 2026 r. Niespodzianka dla osób w wieku przedemerytalnym [komunikat ZUS]

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07 września 2026, 08:33
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ZUS, świadczenie, niespodzianka, wiek przedemerytalny, czternasta emerytura, czternastka, pieniądze, świadczenie przedemerytalne
ZUS wypłaci dodatkowe 1978,49 zł w październiku 2026 r. Niespodzianka dla osób w wieku przedemerytalnym [komunikat ZUS]
Shutterstock

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W komunikacie z dnia 17 sierpnia 2026 r. ZUS poinformował o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, które zostanie wypłacone w dniu 1 października 2026 r. Osobami uprawnionymi do tego świadczenia są osoby pobierające świadczenie przedemerytalne (a zatem – m.in. osoby znajdujące się w wieku przedemerytalnym, chociaż należy podkreślić, że wiek ubiegającego się o świadczenie/beneficjenta świadczenia nie jest jedynym warunkiem, od którego uzależnione jest prawo do ww. świadczenia). Do kogo zatem trafią dodatkowe pieniądze w październiku 2026 r.?

Świadczenie przedemerytalne z ZUS – komu przysługuje, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami?

Świadczenie przedemerytalne przysługuje na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, osobom wymienionym w art. 2 ww. ustawy, tj.:

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  1. Pracownikowi po likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy – jeżeli był zatrudniony u tego pracodawcy (lub pozostawał w stosunku służbowym) co najmniej 6 miesięcy i do dnia rozwiązania stosunku pracy (lub stosunku służbowego):
    • ukończył(a) co najmniej 56 lat i ma co najmniej 20 lat okresu uprawniającego do emerytury w przypadku kobiet i odpowiednio
    • ukończył co najmniej 61 lat i ma co najmniej 25 lat okresu uprawniającego do emerytury w przypadku mężczyzn.
  3. Pracownikowi zwolnionemu z przyczyn dotyczących zakładu pracy – jeżeli był zatrudniony u tego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy i jeżeli do dnia rozwiązania stosunku pracy (lub stosunku służbowego):
    • ukończył(a) 55 lat i ma co najmniej 30 lat okresu uprawniającego do emerytury w przypadku kobiet i odpowiednio
    • ukończył 60 lat i ma co najmniej 35 lat okresu uprawniającego do emerytury w przypadku mężczyzn.
  5. Osobie prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której ogłoszono upadłość – jeżeli prowadziła działalność nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące, opłacała składki na ubezpieczenie społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości:
    • ukończył(a) 56 lat i ma co najmniej 20 lat okresu uprawniającego do emerytury w przypadku kobiet i odpowiednio
    • ukończył 61 lat i ma co najmniej 25 lat okresu uprawniającego do emerytury w przypadku mężczyzn.
  7. Osobie, której ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, która była pobierana nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat i w ciągu 30 dni od ustania prawa do ww. renty – zarejestrowała się w urzędzie pracy, a ponadto – do dnia ustania prawa do renty:
    • ukończył(a) 55 lat i ma co najmniej 20 lat okresu uprawniającego do emerytury w przypadku kobiet i odpowiednio
    • ukończył 60 lat i ma co najmniej 25 lat okresu uprawniającego do emerytury w przypadku mężczyzn.
  9. Byłemu opiekunowi osoby wymagającej opieki, któremu ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna (o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów), które/który było/był pobierane/pobierany przez okres co najmniej 365 dni i w ciągu 60 dni od ustania prawa do ww. świadczenia/zasiłku – zarejestrował/zarejestrowała się w urzędzie pracy, a ponadto – do dnia ustania prawa do świadczenia/zasiłku:
    • ukończył(a) 55 lat i ma co najmniej 20 lat okresu uprawniającego do emerytury w przypadku kobiet i odpowiednio
    • ukończył 60 lat i ma co najmniej 25 lat okresu uprawniającego do emerytury w przypadku mężczyzn.
  11. Pracownikowi zwolnionemu z przyczyn dotyczących zakładu pracy – jeżeli był zatrudniony u tego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy i jeżeli posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej:
    • 35 lat – w przypadku kobiet i odpowiednio
    • 40 lat – w przypadku mężczyzn.
  13. Pracownikowi zwolnionemu z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy – jeżeli był zatrudniony u tego pracodawcy (lub pozostawał w stosunku służbowym) co najmniej 6 miesięcy i który do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy (lub stosunku służbowego) posiadał okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej::
    • 34 lata – w przypadku kobiet i odpowiednio
    • 39 lat – w przypadku mężczyzn.
Ważne

Samo spełnienie jednego z powyższych warunków indywidualnych nie przesądza jednak o przysługiwaniu świadczenia przedemerytalnego. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych – trzeba dodatkowo spełnić warunek wspólny, tj.:

  • przez co najmniej 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia i ponadto:
    • nadal pozostawać zarejestrowaną/zarejestrowanym jako bezrobotny oraz
    • złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Do ww. okresu 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, wlicza się przy tym również:

  • okresy, za które zgodnie z art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, prawo do tego zasiłku dla bezrobotnych nie przysługiwało,
  • okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ww. ustawy, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych podjętego w tym okresie.

Dodatkową, szczególną grupę osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego przewiduje art. 2 ust. 6 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych – należą do niej osoby objęte art. 6 ustawy z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, tj. osoby spełniające warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli posiadają okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej:

  • 20 lat – w przypadku kobiet i odpowiednio
  • 25 lat – w przypadku mężczyzn, a w tym

co najmniej 10 lat były zatrudnione, w pełnym wymiarze czasu pracy, w zakładach wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ww. ustawy (tj. w zakładach, które produkują lub produkowały wyroby zawierające azbest). Przysługiwanie świadczenia przedemerytalnego ww. osobom, jest ponadto uzależnione od spełnienia przez nie wspomnianego powyżej wspólnego warunku dotyczącego pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z ZUS (tj. czternasta emerytura 2026) nie tylko dla emerytów i rencistów – dodatkowe pieniądze również dla osób pobierających świadczenie przedemerytalne

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, bo tak potoczna „czternastka” określana jest w ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów – przysługuje osobom, które na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia (który określany jest rokrocznie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2026 r. w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r. – podobnie jak w roku ubiegłym – jest nim wrzesień 2026, a zatem – omawiany warunek trzeba spełniać na dzień 31 sierpnia 2026 r.) miały ustalone prawo do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych, tj. m.in.:

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  • emerytury lub renty w systemie powszechnym,
  • emerytury lub renty rolników,
  • emerytury lub renty służb mundurowych,
  • emerytury pomostowej,
  • świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,
  • renty socjalnej,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • renty inwalidów wojennych i wojskowych.
Ważne

Z powyższego zestawienia wynika, że czternasta emerytura przysługuje nie tylko emerytom i rencistom, ale również m.in. osobom w wieku przedemerytalnym, które są uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego (zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów). Choć należy podkreślić, że uprawnienie do świadczenia przedemerytalnego nie jest uzależnione wyłącznie od pozostawania w wieku przedemerytalnym i nie tylko osoby w wieku przedemerytalnym są do niego uprawnione – w części przypadków ustawa uzależnia prawo do świadczenia m.in. od osiągnięcia określonego wieku, a w części – np. od długości okresu uprawniającego do emerytury, bez ustanowienia minimalnego wieku.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z ZUS (tj. czternasta emerytura 2026) dla osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego – dodatkowe pieniądze nie we wrześniu, a w październiku 2026 r.

Chociaż miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r. – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2026 r. – został określony na wrzesień:

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Ważne

Jak wynika z komunikatu ZUS z dnia 17 sierpnia 2026 r. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe świadczenie 1 października.”

Dlaczego do osób pobierających świadczenie przedemerytalne, czternastki trafią dopiero w październiku 2026 r.? Dodatkowe świadczenie wypłacane jest uprawnionym beneficjentom przez ZUS razem z podstawowym świadczeniem emerytalno-rentowym, czyli w tym przypadku ze świadczeniem lub zasiłkiem przedemerytalnym. ZUS wyjaśnia, że świadczenie i zasiłek przedemerytalny wypłaca pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który świadczenie przysługuje.1 Czyli świadczenie za wrzesień – jest faktycznie wypłacane 1 października. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, w art. 9 ust. 1, stanowi natomiast, że – świadczenie przedemerytalne wypłaca się za miesiąc kalendarzowy, w terminie płatności wskazanym w decyzji ZUS.

Przyjęta przez ZUS konstrukcja wypłaty czternastej emerytury osobom uprawnionym do świadczenia przedemerytalnego jest zatem następująca:

wrzesień 2026 r. jest miesiącem, za który wypłacana jest czternastka, która to wypłacana jest razem ze świadczeniem podstawowym (w tym przypadku – świadczeniem przedemerytalnym) → termin płatności wrześniowego świadczenia przedemerytalnego przypada na 1 października → razem z ww. świadczeniem (w dniu 1 października 2026 r.) ZUS wypłaci zatem również czternastkę za 2026 r.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z ZUS (tj. czternasta emerytura 2026) dla osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego – jaka kwota zasili konta uprawnionych w październiku 2026 r.?

Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów – czternasta emerytura w 2026 r. przysługuje:

  • w kwocie odpowiadającej równowartości najniższej emerytury, czyli 1 978,49 zł brutto, jeżeli wysokość świadczenia emerytalnego lub rentowego, które przysługiwało na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia (tj. na dzień 31 sierpnia 2026 r.) – nie przekraczało kwoty 2 900 zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń) lub odpowiednio
  • w kwocie pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy wysokością świadczenia emerytalnego lub rentowego a kwotą 2 900 zł (według zasady „złotówka za złotówkę”), jeżeli wysokość świadczenia emerytalnego lub rentowego, które przysługiwało na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia (tj. na dzień 31 sierpnia 2026 r.) – przekraczała kwotę 2 900 zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń).

Aktualna, obowiązująca od 1 marca 2026 r. wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 1 993,76 zł miesięcznie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych – kwota ta podlega corocznej waloryzacji, od dnia 1 marca, zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent. Kwota świadczenia przedemerytalnego nie przekracza więc kwoty 2 900 zł, co skutkowałoby odpowiednim obniżeniem wysokości dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (czternastki). Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne w wysokości obowiązującej na dzień 31 sierpnia 2026 r. (tj. w kwocie 1 993,76 zł miesięcznie), w dniu 1 października 2026 r., otrzymają zatem czternastkę w pełnej wysokości – tj. w kwocie 1 978,49 zł brutto.

1 ZUS, Prawo do świadczenia przedemerytalnego oraz termin jego wypłaty, 6 czerwca 20218 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 115)
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 246)
  • Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. z 2025 r., poz. 620 z późn. zm.)
  • Ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1708)
  • Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 183)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2026 r. w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r. (Dz.U. z 2026 r., poz. 1092)
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Źródło: INFOR
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