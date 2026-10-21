REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Co z drugą waloryzacją emerytur? Znamy decyzję rządu w sprawie kluczowej obietnicy

Co z drugą waloryzacją emerytur? Znamy decyzję rządu w sprawie kluczowej obietnicy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 października 2026, 13:21
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emeryci, seniorzy, dokument, emerytura
Nici z podwójnych podwyżek dla seniorów. Rząd podjął decyzję, która zaskoczy emerytów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Druga waloryzacja emerytur i rent miała chronić portfele seniorów przed drożyzną. Choć projekt ustawy jest gotowy, rząd podjął kluczowe decyzje finansowe na najbliższe lata. Starsze osoby, które liczyły na podwójne podwyżki świadczeń w 2027 roku, przeżyją spore zaskoczenie. Dlaczego? Oto szczegóły.

Obietnica trafia do zamrażarki. Znamy powód

Wprowadzenie drugiej waloryzacji w roku było jednym ze "100 konkretów" zapowiadanych przed wyborami. Nowe przepisy miały stanowić koło ratunkowe dla domowych budżetów w czasach szalejącej inflacji. Plan zakładał, że jeśli wskaźnik wzrostu cen w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc., ZUS automatycznie podniesie emerytury po raz drugi. Rządowy projekt zamiast na salę sejmową trafił jednak głęboko do szuflady. Powód? Oficjalnie ceny w sklepach rosną wolniej, niż zakładano przy tworzeniu tej obietnicy. Ministerstwo uspokaja, że mechanizm zostanie wdrożony dopiero wtedy, gdy drożyzna znów zacznie wymykać się spod kontroli.

REKLAMA

REKLAMA

Co z inflacją? Liczby nie kłamią

Z oficjalnych prognoz makroekonomicznych wynika, że w najbliższym czasie nie ma szans na uruchomienie awaryjnych podwyżek. Wskaźniki inflacji wyglądają następująco:

  • W bieżącym roku ma ona wynieść 3 proc.
  • W kolejnym roku prognozy mówią o spadku do poziomu 2,8 proc.

Te dane oznaczają, że ustawowy próg 5 proc. nie zostanie przekroczony ani w tym roku, ani w 2027 roku. Dla budżetu państwa to ogromna ulga, ponieważ podwójna podwyżka kosztowałaby co najmniej kilka miliardów złotych. W projektach finansowych państwa nie zabezpieczono na ten cel ani grosza.

Seniorom pozostaje marzec. Ile wyniesie podwyżka?

Dla milionów emerytów i rencistów oznacza to powrót do starego systemu. Świadczenia będą waloryzowane tylko raz w roku - tradycyjnie w marcu. ZUS i KRUS przeliczą emerytury automatycznie, więc nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Na jakie kwoty można liczyć? Zapisy w projekcie ustawy budżetowej zdradzają pierwsze konkretne liczby. Przyszłoroczna marcowa waloryzacja ma wynieść 3,96 proc. Choć wskaźnik ten jest niższy niż w latach ubiegłych, ostatecznie i tak zagwarantuje seniorom stały wzrost comiesięcznych wypłat.

REKLAMA

FAQ - pytania i odpowiedzi

Czy rząd uruchomi drugą waloryzację emerytur i rent w 2027 roku?

Projekt ustawy jest gotowy, ale rządowy projekt „trafił głęboko do szuflady”. Ustawowy próg 5% nie zostanie przekroczony ani w tym roku, ani w 2027 roku.

Kiedy ZUS miał automatycznie podnieść emerytury po raz drugi?

Plan zakładał, że jeśli wskaźnik wzrostu cen w pierwszym półroczu przekroczy 5%, ZUS automatycznie podniesie emerytury po raz drugi.

Dlaczego druga waloryzacja emerytur i rent została odłożona?

Oficjalnie ceny w sklepach rosną wolniej, niż zakładano przy tworzeniu tej obietnicy. Mechanizm ma zostać wdrożony dopiero wtedy, gdy drożyzna znów zacznie wymykać się spod kontroli.

Jakie prognozy inflacji podano dla bieżącego i kolejnego roku?

W bieżącym roku inflacja ma wynieść 3%. W kolejnym roku prognozy mówią o spadku do poziomu 2,8%.

Ile ma wynieść przyszłoroczna marcowa waloryzacja emerytur i rent?

Przyszłoroczna marcowa waloryzacja ma wynieść 3,96%. Świadczenia będą waloryzowane tylko raz w roku – tradycyjnie w marcu.

Powiązane
Miał zniknąć, a od stycznia zapłacimy więcej. Ile wyniesie nowa kara za abonament RTV?
Miał zniknąć, a od stycznia zapłacimy więcej. Ile wyniesie nowa kara za abonament RTV?
Ważny wniosek dla tysięcy Polek. ZUS może podwyższyć Twoją emeryturę za okres opieki nad dziećmi
Ważny wniosek dla tysięcy Polek. ZUS może podwyższyć Twoją emeryturę za okres opieki nad dziećmi
ZUS kwestionuje dokumenty z PRL-u. Stara książeczka wojskowa lub zielony dowód uratują emeryturę w sądzie
ZUS kwestionuje dokumenty z PRL-u. Stara książeczka wojskowa lub zielony dowód uratują emeryturę w sądzie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Minister Energii ogłosił ceny paliw na czwartek. Kierowcy zapłacą więcej za diesla?
21 paź 2026

W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,63 zł, benzyny 98 - 7,37 zł, a diesla 8,02 - wynika z opublikowanego w środę obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że benzyna będzie tańsza niż w środę, a olej napędowy podrożeje. 
Ułatwienia dla rodziców i opiekunów w uzyskaniu 800 plus. Rząd przyjął projekt ustawy
21 paź 2026

Rząd przyjął projekt ustawy o automatycznym odnawianiu świadczenia wychowawczego na kolejny rok. Do tej pory rodzice każdego roku musieli składać nowy wniosek, jednak ZUS będzie sam przedłużać prawo do 800 plus. Będą jednak wyjątki. Jakie?
Ważne zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2026 i 2027 r. oraz rewolucja w orzecznictwie ZUS. Nowe przepisy modyfikują funkcjonowanie całego systemu
21 paź 2026

Zmiany w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 grudnia 2025 – co się zmieniło i co jeszcze się zmieni od 1 stycznia 2027 roku? Modyfikuje się funkcjonowanie całego systemu ubezpieczeń społecznych oraz rewolucyjnie zmienia się zasady orzecznictwa ZUS.
Dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego dla rodziców ciężko chorych dzieci. Jest projekt zmian
21 paź 2026

W przypadku ciężkiej choroby dziecka rodzicowi będzie przysługiwał dodatkowy 60-dniowy okres zasiłku opiekuńczego - zakłada projekt nowelizacji ustawy, który trafił do konsultacji. Resort rodziny zapowiada, że nowe przepisy wejdą w życie w 2027 r.

REKLAMA

System ostrzegania nie dla wszystkich? Bariery w komunikatach RCB dla osób z niepełnosprawnościami
21 paź 2026

Systemy ostrzegania przed zagrożeniem nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. W komunikatach RCB brakuje precyzyjnych informacji, a słownictwo jest zbyt specjalistyczne – wskazała dyrektorka Działu Dostępności Fundacji Avalon Ewa Lefik-Babiasz. RCB zapewniło PAP, że analizuje sprawę.
Jakie przerwy przysługują pracownikowi i jak je ewidencjonować?
21 paź 2026

Każdemu pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje płatna 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy. Odrębne przerwy mają m.in. osoby pracujące przy monitorach, karmiące matki, pracownicy z niepełnosprawnością i młodociani, a pracodawca może dodatkowo wprowadzić przerwę do 60 minut, której nie wlicza się do czasu pracy. Poniżej omawiamy rodzaje przerw, ich podstawę prawną i zasady ujmowania w ewidencji czasu pracy.
Nowelizacja ustawy o strażach gminnych (miejskich) - nowe uprawnienia strażników
21 paź 2026

Przepisy o straży gminnej (miejskiej) zostaną znowelizowane. Projekt przewiduje m. in. zmianę zasad nadzoru nad użyciem broni palnej i stosowania środków przymusu bezpośredniego. Strażnicy będą także mogli rejestrować dźwięk i obraz z przebiegu interwencji.
Które wcześniejsze emerytury mają znaczenie? Emerytura w szczególnych warunkach, o szczególnym charakterze, pomostowa i inne świadczenia
21 paź 2026

Wcześniejsza emerytura może przysługiwać osobom, które przez lata wykonywały określone rodzaje pracy. Przepisy przewidują kilka rozwiązań, w tym emeryturę w szczególnych warunkach, emeryturę pomostową i świadczenia branżowe. Ubezpieczeni powinni znać różnice między nimi, aby ocenić swoje uprawnienia i odpowiednio przygotować dokumentację.

REKLAMA

Jak zmienia się struktura ofert mieszkaniowych w Polsce
21 paź 2026

Czy klasyczne mieszkania dla rodzin przestają być oczywistym wyborem? Które grupy zyskują na znaczeniu? Eksperci branży nieruchomości tłumaczą, jak zmiany demograficzne i styl życia Polaków kształtują dziś ofertę nowych osiedli.

Co zmiana czasu na zimowy oznacza dla logistyki? Wpływa na pracę zmianową, zarządzanie czasem pracy kierowców czy pasażerski transport zbiorowy
21 paź 2026

Co zmiana czasu na zimowy oznacza dla logistyki? Centra dystrybucyjne funkcjonujące 24/7 nie odczują korzyści ze zmiany czasu. Natomiast niezgodność godzin w transporcie prowadzi do licznych komplikacji, np. może uniemożliwić przeładunek między pociągiem, statkiem i samochodem ciężarowym. Wpływa również na pracę zmianową, zarządzanie czasem pracy kierowców czy pasażerski transport zbiorowy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA