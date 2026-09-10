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Nici z obiecanych podwyżek z ZUS. Emeryci muszą zapomnieć o dodatkowych pieniądzach

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10 września 2026, 09:57
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emeryci, seniorzy, dokument, emerytura
Nici z podwójnych podwyżek dla seniorów. Rząd podjął decyzję, która zaskoczy emerytów
Shutterstock

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Druga waloryzacja emerytur i rent miała chronić portfele seniorów przed drożyzną. Choć projekt ustawy jest gotowy, rząd podjął kluczowe decyzje finansowe na najbliższe lata. Starsze osoby, które liczyły na podwójne podwyżki świadczeń w 2027 roku, przeżyją spore zaskoczenie. Dlaczego? Oto szczegóły.

Obietnica trafia do zamrażarki. Znamy powód

Wprowadzenie drugiej waloryzacji w roku było jednym ze "100 konkretów" zapowiadanych przed wyborami. Nowe przepisy miały stanowić koło ratunkowe dla domowych budżetów w czasach szalejącej inflacji. Plan zakładał, że jeśli wskaźnik wzrostu cen w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc., ZUS automatycznie podniesie emerytury po raz drugi. Rządowy projekt zamiast na salę sejmową trafił jednak głęboko do szuflady. Powód? Oficjalnie ceny w sklepach rosną wolniej, niż zakładano przy tworzeniu tej obietnicy. Ministerstwo uspokaja, że mechanizm zostanie wdrożony dopiero wtedy, gdy drożyzna znów zacznie wymykać się spod kontroli.

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Co z inflacją? Liczby nie kłamią

Z oficjalnych prognoz makroekonomicznych wynika, że w najbliższym czasie nie ma szans na uruchomienie awaryjnych podwyżek. Wskaźniki inflacji wyglądają następująco:

  • W bieżącym roku ma ona wynieść 3 proc.
  • W kolejnym roku prognozy mówią o spadku do poziomu 2,8 proc.

Te dane oznaczają, że ustawowy próg 5 proc. nie zostanie przekroczony ani w tym roku, ani w 2027 roku. Dla budżetu państwa to ogromna ulga, ponieważ podwójna podwyżka kosztowałaby co najmniej kilka miliardów złotych. W projektach finansowych państwa nie zabezpieczono na ten cel ani grosza.

Seniorom pozostaje marzec. Ile wyniesie podwyżka?

Dla milionów emerytów i rencistów oznacza to powrót do starego systemu. Świadczenia będą waloryzowane tylko raz w roku - tradycyjnie w marcu. ZUS i KRUS przeliczą emerytury automatycznie, więc nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Na jakie kwoty można liczyć? Zapisy w projekcie ustawy budżetowej zdradzają pierwsze konkretne liczby. Przyszłoroczna marcowa waloryzacja ma wynieść 3,96 proc. Choć wskaźnik ten jest niższy niż w latach ubiegłych, ostatecznie i tak zagwarantuje seniorom stały wzrost comiesięcznych wypłat.

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FAQ - pytania i odpowiedzi

Czy rząd uruchomi drugą waloryzację emerytur i rent w 2027 roku?

Projekt ustawy jest gotowy, ale rządowy projekt „trafił głęboko do szuflady”. Ustawowy próg 5% nie zostanie przekroczony ani w tym roku, ani w 2027 roku.

Kiedy ZUS miał automatycznie podnieść emerytury po raz drugi?

Plan zakładał, że jeśli wskaźnik wzrostu cen w pierwszym półroczu przekroczy 5%, ZUS automatycznie podniesie emerytury po raz drugi.

Dlaczego druga waloryzacja emerytur i rent została odłożona?

Oficjalnie ceny w sklepach rosną wolniej, niż zakładano przy tworzeniu tej obietnicy. Mechanizm ma zostać wdrożony dopiero wtedy, gdy drożyzna znów zacznie wymykać się spod kontroli.

Jakie prognozy inflacji podano dla bieżącego i kolejnego roku?

W bieżącym roku inflacja ma wynieść 3%. W kolejnym roku prognozy mówią o spadku do poziomu 2,8%.

Ile ma wynieść przyszłoroczna marcowa waloryzacja emerytur i rent?

Przyszłoroczna marcowa waloryzacja ma wynieść 3,96%. Świadczenia będą waloryzowane tylko raz w roku – tradycyjnie w marcu.

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Źródło: INFOR
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