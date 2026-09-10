Nici z obiecanych podwyżek z ZUS. Emeryci muszą zapomnieć o dodatkowych pieniądzach
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Druga waloryzacja emerytur i rent miała chronić portfele seniorów przed drożyzną. Choć projekt ustawy jest gotowy, rząd podjął kluczowe decyzje finansowe na najbliższe lata. Starsze osoby, które liczyły na podwójne podwyżki świadczeń w 2027 roku, przeżyją spore zaskoczenie. Dlaczego? Oto szczegóły.
- Obietnica trafia do zamrażarki. Znamy powód
- Co z inflacją? Liczby nie kłamią
- Seniorom pozostaje marzec. Ile wyniesie podwyżka?
- FAQ - pytania i odpowiedzi
Obietnica trafia do zamrażarki. Znamy powód
Wprowadzenie drugiej waloryzacji w roku było jednym ze "100 konkretów" zapowiadanych przed wyborami. Nowe przepisy miały stanowić koło ratunkowe dla domowych budżetów w czasach szalejącej inflacji. Plan zakładał, że jeśli wskaźnik wzrostu cen w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc., ZUS automatycznie podniesie emerytury po raz drugi. Rządowy projekt zamiast na salę sejmową trafił jednak głęboko do szuflady. Powód? Oficjalnie ceny w sklepach rosną wolniej, niż zakładano przy tworzeniu tej obietnicy. Ministerstwo uspokaja, że mechanizm zostanie wdrożony dopiero wtedy, gdy drożyzna znów zacznie wymykać się spod kontroli.
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Co z inflacją? Liczby nie kłamią
Z oficjalnych prognoz makroekonomicznych wynika, że w najbliższym czasie nie ma szans na uruchomienie awaryjnych podwyżek. Wskaźniki inflacji wyglądają następująco:
- W bieżącym roku ma ona wynieść 3 proc.
- W kolejnym roku prognozy mówią o spadku do poziomu 2,8 proc.
Te dane oznaczają, że ustawowy próg 5 proc. nie zostanie przekroczony ani w tym roku, ani w 2027 roku. Dla budżetu państwa to ogromna ulga, ponieważ podwójna podwyżka kosztowałaby co najmniej kilka miliardów złotych. W projektach finansowych państwa nie zabezpieczono na ten cel ani grosza.
Seniorom pozostaje marzec. Ile wyniesie podwyżka?
Dla milionów emerytów i rencistów oznacza to powrót do starego systemu. Świadczenia będą waloryzowane tylko raz w roku - tradycyjnie w marcu. ZUS i KRUS przeliczą emerytury automatycznie, więc nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Na jakie kwoty można liczyć? Zapisy w projekcie ustawy budżetowej zdradzają pierwsze konkretne liczby. Przyszłoroczna marcowa waloryzacja ma wynieść 3,96 proc. Choć wskaźnik ten jest niższy niż w latach ubiegłych, ostatecznie i tak zagwarantuje seniorom stały wzrost comiesięcznych wypłat.
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FAQ - pytania i odpowiedzi
Czy rząd uruchomi drugą waloryzację emerytur i rent w 2027 roku?
Projekt ustawy jest gotowy, ale rządowy projekt „trafił głęboko do szuflady”. Ustawowy próg 5% nie zostanie przekroczony ani w tym roku, ani w 2027 roku.
Kiedy ZUS miał automatycznie podnieść emerytury po raz drugi?
Plan zakładał, że jeśli wskaźnik wzrostu cen w pierwszym półroczu przekroczy 5%, ZUS automatycznie podniesie emerytury po raz drugi.
Dlaczego druga waloryzacja emerytur i rent została odłożona?
Oficjalnie ceny w sklepach rosną wolniej, niż zakładano przy tworzeniu tej obietnicy. Mechanizm ma zostać wdrożony dopiero wtedy, gdy drożyzna znów zacznie wymykać się spod kontroli.
Jakie prognozy inflacji podano dla bieżącego i kolejnego roku?
W bieżącym roku inflacja ma wynieść 3%. W kolejnym roku prognozy mówią o spadku do poziomu 2,8%.
Ile ma wynieść przyszłoroczna marcowa waloryzacja emerytur i rent?
Przyszłoroczna marcowa waloryzacja ma wynieść 3,96%. Świadczenia będą waloryzowane tylko raz w roku – tradycyjnie w marcu.
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