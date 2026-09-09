Nici z podwójnych podwyżek dla seniorów. Rząd podjął decyzję, która zaskoczy emerytów

Druga waloryzacja emerytur i rent miała chronić portfele seniorów przed drożyzną. Choć projekt ustawy jest gotowy, rząd podjął kluczowe decyzje finansowe na najbliższe lata. Starsze osoby, które liczyły na podwójne podwyżki świadczeń w 2027 roku, przeżyją spore zaskoczenie. Dlaczego? Oto szczegóły.

Obietnica trafia do zamrażarki. Znamy powód

Wprowadzenie drugiej waloryzacji w roku było jednym ze "100 konkretów" zapowiadanych przed wyborami. Nowe przepisy miały stanowić koło ratunkowe dla domowych budżetów w czasach szalejącej inflacji. Plan zakładał, że jeśli wskaźnik wzrostu cen w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc., ZUS automatycznie podniesie emerytury po raz drugi. Rządowy projekt zamiast na salę sejmową trafił jednak głęboko do szuflady. Powód? Oficjalnie ceny w sklepach rosną wolniej, niż zakładano przy tworzeniu tej obietnicy. Ministerstwo uspokaja, że mechanizm zostanie wdrożony dopiero wtedy, gdy drożyzna znów zacznie wymykać się spod kontroli.

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Co z inflacją? Liczby nie kłamią

Z oficjalnych prognoz makroekonomicznych wynika, że w najbliższym czasie nie ma szans na uruchomienie awaryjnych podwyżek. Wskaźniki inflacji wyglądają następująco:

W bieżącym roku ma ona wynieść 3 proc.

W kolejnym roku prognozy mówią o spadku do poziomu 2,8 proc.

Te dane oznaczają, że ustawowy próg 5 proc. nie zostanie przekroczony ani w tym roku, ani w 2027 roku. Dla budżetu państwa to ogromna ulga, ponieważ podwójna podwyżka kosztowałaby co najmniej kilka miliardów złotych. W projektach finansowych państwa nie zabezpieczono na ten cel ani grosza.

Seniorom pozostaje marzec. Ile wyniesie podwyżka?

Dla milionów emerytów i rencistów oznacza to powrót do starego systemu. Świadczenia będą waloryzowane tylko raz w roku - tradycyjnie w marcu. ZUS i KRUS przeliczą emerytury automatycznie, więc nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Na jakie kwoty można liczyć? Zapisy w projekcie ustawy budżetowej zdradzają pierwsze konkretne liczby. Przyszłoroczna marcowa waloryzacja ma wynieść 3,96 proc. Choć wskaźnik ten jest niższy niż w latach ubiegłych, ostatecznie i tak zagwarantuje seniorom stały wzrost comiesięcznych wypłat.

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