ZUS wypłaca 4400 zł rocznie z automatu w 2026. Zyskają emeryci. Jest tylko jeden warunek

Nie każdy senior wie, że do emerytury lub renty może otrzymywać comiesięczny dodatek z ZUS. W przypadku jednej grupy nie trzeba składać wniosku, ale decyduje jeden warunek związany z wiekiem. Nie jest to jednak jedyna grupa, która może otrzymać dodatkowe pieniądze. Od marca 2026 roku dodatek ten wynosi 366,68 zł miesięcznie.

rozwiń >

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym razem z emeryturą lub rentą. Ma wspierać osoby, które ze względu na wiek albo stan zdrowia mogą potrzebować pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne: Nie należy mylić dodatku pielęgnacyjnego z zasiłkiem pielęgnacyjnym, który jest świadczeniem rodzinnym wypłacanym przez gminę.

ZUS informuje na swojej stronie, że dodatek pielęgnacyjny może dostać osoba uprawniona do emerytury lub renty, która spełnia przynajmniej jeden z dwóch warunków:

ukończyła 75 lat,

jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji.

Świadczenie nie jest przeznaczone wyłącznie dla seniorów po 75. roku życia. Mogą ubiegać się o nie również osoby młodsze, jednak muszą uzyskać odpowiednie orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub innej komisji lekarskiej ZUS.

REKLAMA

W 2026 roku seniorzy po ukończeniu 75 lat otrzymują z automatu comiesięczny dodatek pielęgnacyjny w wysokości 366,68 zł. Jest on wypłacany razem z emeryturą lub rentą, bez żadnych dodatkowych formalności. W ciągu 12 miesięcy uprawniona osoba może otrzymać 4400,16 zł. Nie jest to zapomoga, lecz świadczenie wypłacane co miesiąc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeszcze wyższe świadczenie, bo 550,02 zł miesięcznie, przysługuje inwalidom wojennym, którzy zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji.

Wniosek potrzebny jest wówczas, gdy o świadczenie ubiega się osoba młodsza, całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. ZUS musi potwierdzić obie okoliczności w swoim orzeczeniu.

Osoby, które nie mają prawa do dodatku pielęgnacyjnego z urzędu a chcą uzyskać świadczenie z ZUS muszą złożyć:

wniosek o dodatek pielęgnacyjny EDP ,

, zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (zaświadczenie wypełnia lekarz) wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku,

(zaświadczenie wypełnia lekarz) wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, ewentualnie dokumentację medyczną.

Wniosek można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem np. Poczty Polskiej.

OL-9 zaświadczenie o stanie zdrowia do dodatku dopełniającego do renty socjalnej.pdf

EDP wniosek o dodatek pielęgnacyjny.pdf

Kiedy ZUS nie wypłaci dodatku pielęgnacyjnego?

ZUS nie wypłaci dodatku dodatku, gdy senior przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym powyżej 2 tygodni w miesiącu, osoba otrzymuje już zasiłek pielęgnacyjny.

Nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie. Jeśli ktoś nabywa prawo do dodatku pielęgnacyjnego, a dotąd miał zasiłek (215 zł), ZUS dokona automatycznej korekty i wypłaci tylko dodatek pielęgnacyjny.