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Nawet 4353 zł miesięcznie z ZUS na nowych zasadach. Ruszyły wypłaty dla kolejnej grupy Polaków

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15 września 2026, 12:35
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus, pieniądze
Renta socjalna i świadczenie wspierające na nowych zasadach. Jakie wnioski złożyć do ZUS?
Shutterstock

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Wprowadzone reformy systemowe dla osób z niepełnosprawnościami - w tym dodatek dopełniający do renty socjalnej oraz nowe świadczenie wspierające - dają szansę na znacznie wyższe wsparcie finansowe. Aby jednak nie stracić prawa do należnych pieniędzy lub pełnego wyrównania wstecz, kluczowe jest dotrzymanie terminów urzędowych. Jakie dokumenty i wnioski należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz innych instytucji, aby zabezpieczyć swoje prawa do świadczeń?

Zmiany w przepisach dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnościami rewolucjonizują dotychczasowy system opieki społecznej w Polsce. Najważniejszym celem regulacji jest podmiotowe traktowanie beneficjentów i kierowanie środków bezpośrednio do nich, a nie do ich opiekunów. Kluczem do otrzymania wyższych kwot - sięgających w najwyższych progach nawet kilku tysięcy złotych - jest ścisłe pilnowanie kalendarza urzędowego. Złożenie odpowiednich formularzy w terminie zabezpiecza ciągłość wypłat i chroni przed bezpowrotną utratą prawa do wyrównania finansowego.

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Świadczenie wspierające: Dwuetapowa procedura i pułapka 3 miesięcy

Świadczenie wspierające to forma pomocy, której wysokość jest ściśle powiązana z rentą socjalną i wynosi od 791,40 zł do maksymalnie 4352,70 zł miesięcznie (w zależności od przyznanej liczby punktów potrzeb wsparcia). Aby otrzymać te środki, nie wystarczy samo posiadanie tradycyjnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Procedura wymaga przejścia dwóch kroków: najpierw należy uzyskać decyzję o poziomie potrzeby wsparcia w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), a dopiero po jej uprawomocnieniu złożyć wniosek do ZUS.W tym miejscu kryje się kluczowa pułapka terminowa. Jeśli wniosek do ZUS zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja WZON stała się ostateczna, ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem od dnia, w którym złożono pierwotny wniosek w instytucji WZON. Jeśli spóźnisz się choćby o jeden dzień i przekroczysz ten termin, prawo do świadczenia zostanie ustalone wyłącznie od miesiąca złożenia wniosku w ZUS, a wcześniejsze miesiące bezpowrotnie przepadną.

Dodatek dopełniający do renty socjalnej: Kto musi złożyć wniosek?

Kolejną istotną zmianą jest tzw. dodatek dopełniający w kwocie 2704,71 zł, przeznaczony dla osób uprawnionych do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Zasady jego przyznawania dzielą beneficjentów na dwie grupy:

  • Automatyczna wypłata: Osoby, które miały już formalnie orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji w momencie wejścia w życie przepisów, otrzymują dodatek automatycznie wraz z rentą, bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów.
  • Wypłata na wniosek: Zupełnie inaczej wygląda sytuacja osób pobierających rentę socjalną, które nie mają jeszcze formalnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, mimo że ich stan zdrowia tego wymaga. Takie osoby muszą złożyć w ZUS wniosek na druku EDD-SOC wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (druk OL-9) oraz dokumentacją medyczną. Warto zrobić to jak najszybciej, ponieważ dodatek przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Jak bezpiecznie i poprawnie złożyć dokumenty?

Warto pamiętać, że zasady składania dokumentów różnią się w zależności od świadczenia:

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  • Wniosek o świadczenie wspierające można złożyć do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej. Urzędy nie przyjmują dokumentów papierowych. Do dyspozycji są trzy kanały online: platforma eZUS (PUE ZUS), portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczna. Wypełniając e-wniosek, nie trzeba załączać samej decyzji WZON - wystarczy wpisać jej unikalny numer.
  • Wniosek o dodatek dopełniający (EDD-SOC) można złożyć zarówno elektronicznie, jak i w tradycyjnej formie papierowej bezpośrednio w placówce ZUS lub wysłać go pocztą.

ZUS oficjalnie ostrzega również przed nieuczciwymi firmami pośredniczącymi, które żądają wysokich prowizji za pomoc w wypełnianiu wniosków. Wszelka pomoc urzędników w placówkach ZUS, infolinia telefoniczna oraz e-wizyty są całkowicie bezpłatne. W razie problemów technicznych lub merytorycznych z formularzami warto skorzystać z darmowych konsultacji u źródła.

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Źródło: INFOR
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